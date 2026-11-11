Români exploatați de alți români în Spania. Munceau până la 12 ore pe zi, iar acuzații riscă 45 de ani de închisoare

Patru membri ai unui clan de români stabilit în localitatea Medina del Campo, din provincia spaniolă Valladolid, sunt judecați pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă, spălare de bani și apartenență la un grup infracțional. Procurorii cer pedepse care însumează 45 de ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, victimele erau recrutate din localități defavorizate din România, aduse în Spania și obligate să muncească între 9 și 12 ore pe zi, fără zile libere și fără concediu plătit.

Cazul a fost anchetat de poliție Foto: arhivă, adevărul

Procesul se desfășoară la Tribunalul Provincial din Valladolid, în perioada 9-12 noiembrie. Principalul inculpat este Vasile C.U., considerat de procurori coordonatorul rețelei, pentru care acuzarea solicită 36 de ani de închisoare. Alături de acesta sunt judecați soția sa, Liliana G.U., precum și Constantin U. și Gheorghe U.

Potrivit acuzațiilor prezentate de Parchet, muncitorii români erau trimiși la ferme din Medina del Campo și din localitățile învecinate, unde lucrau între 9 și 12 ore pe zi. Aceștia nu beneficiau de zile libere sau de concediu plătit și nu figurau ca angajați în sistemul de asigurări sociale.

Tariful stabilit pentru o oră de muncă era de 5,50 euro, însă din banii câștigați li se rețineau câte trei euro pe zi pentru transportul către ferme.

Procurorii susțin că Vasile C.U. păstra aproape întreaga sumă datorată muncitorilor, invocând cheltuieli pentru hrană și combustibil, dar și presupuse datorii pe care acuzarea le consideră fictive, relatează presa spaniolă.

Recruta persoane vulnerabile din România și le aducea în Spania

Vasile C.U., stabilit în Spania din 2003, ar fi coordonat activitatea de recrutare a muncitorilor în perioada cuprinsă între sfârșitul anului 2017 și sfârșitul anului 2020.

Conform anchetei, acesta căuta persoane cu dificultăți financiare și fără educație, provenite din localități defavorizate din România. Le plătea inițial biletele de autocar pentru a ajunge în Spania, însă, odată ajunse la destinație, victimele erau obligate să achite integral costul călătoriei.

În plus, muncitorilor li se cereau între 100 și 150 de euro lunar pentru cazare în imobile deținute sau închiriate de presupusul coordonator al rețelei. Condițiile de locuit erau insalubre, iar în unele spații erau înghesuite chiar și 20 de persoane.

Ancheta a început după o sesizare făcută la Madrid

Investigația a fost declanșată în noiembrie 2019, în urma unei sesizări înregistrate la Madrid, la unitatea de poliție specializată în combaterea rețelelor de imigrație ilegală și a falsurilor în acte (UCRIF).

În martie 2020, polițiștii au efectuat percheziții în Medina del Campo. Cu această ocazie, au ridicat 20.100 de euro în numerar, caiete în care erau consemnate plățile zilierilor și documente bancare.

36 de ani de închisoare pentru presupusul lider al rețelei

Pentru Vasile C.U., procurorii solicită o pedeapsă totală de 36 de ani de închisoare. Mai exact, acuzarea cere câte opt ani pentru fiecare dintre cele patru acuzații de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

La acestea se adaugă trei ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro pentru spălare de bani în formă continuată, precum și un an de închisoare pentru apartenența la un grup infracțional.

Pentru soția acestuia, Liliana G.U., Parchetul cere șapte ani de închisoare pentru implicarea în exploatarea muncitorilor, spălare de bani și apartenență la grupul infracțional.

Ceilalți doi inculpați, Constantin U. și Gheorghe U., riscă fiecare câte un an de închisoare pentru apartenența la grupul infracțional. Potrivit acuzării, rolul lor era să supravegheze echipele de muncitori și să îi transporte zilnic la ferme.

Un al cincilea inculpat este căutat de autorități.

În total, pedepsele solicitate pentru cei patru inculpați judecați în acest dosar însumează 45 de ani de închisoare. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.