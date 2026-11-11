 Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a publicat un mesaj după conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan, în care a explicat că nu a primit un răspuns la întrebarea adresată președintelui, care i-a transmis, în schimb, că nu va mai avea acces la evenimentele de presă de la Cotroceni pe durata mandatului său.

colaj nicusor si vanghele jpg
Foto: Administrația Prezidențială

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă.

În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a transmis jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Întrebarea jurnalistului viza votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secției pentru procurori a CSM, prin care aceasta s-ar fi opus sesizării Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție, atribuite chiar ei.

„Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a mai afirmat Ovidiu Vanghele.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial.

Decizia a fost comunicată chiar în momentul în care jurnalistul încerca să îi adreseze o întrebare, șeful statului invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat în postări pe Internet.

În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis Nicușor Dan jurnalistului.  

Criticii deciziei președintelui invocă posibile încălcări ale legislației privind accesul presei la evenimentele publice și avertizează asupra precedentului periculos pe care o asemenea măsură l-ar putea crea.

Cine este Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație și fondator al Centrului de Investigații Media, după o carieră începută în 2002 la Mediafax și continuată la Pro TV.

Alături de Vlad Stoicescu, coordonează proiectul independent „Să fie lumină”, care investighează relațiile dintre Biserică și stat. Vanghele a publicat anchete privind corupția politică, abuzurile din instituțiile publice și condițiile din centrele pentru persoane vulnerabile, inclusiv investigații legate de scandalul „azilelor groazei”.

În activitatea sa jurnalistică a abordat și subiecte privind funcționarea justiției, printre care activitatea Inspecției Judiciare și a Consiliului Superior al Magistraturii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
Stenograme | Cum au ajuns doi polițiști să fie informatori pentru un clan de interlopi: „Sunteți mai mulți inși într-un dosar, sunt numele voastre, o să fiți chemați cu toții”
gandul.ro
image
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
mediafax.ro
image
Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
digisport.ro
image
Vreme extremă în România: de la 27 de grade Celsius, direct la frig! ANM anunță o răcire bruscă după cea mai caldă zi din noiembrie
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
cancan.ro
image
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
playtech.ro
image
Au început negocierile! Dan Nistor e gata să plece de la U Cluj și să semneze cu clubul care vrea să devină o forță în SuperLigă
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Ea e aleasa: a preluat banca "Tigroaicelor"! Prima reacție a noii antrenoare de la CSM București
digisport.ro
image
Mașina care l-a făcut celebru pe Călin Donca, scoasă la licitație! Milionarul riscă să piardă și alte bunuri
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Nicușor Dan susține creșterea pensiilor. Anunțul președintelui și despre taxele din 2027
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie
click.ro
image
Ana Baniciu, dezvăluiri despre viața de familie. Ce obiect moștenit de la mama sa îi poartă noroc și cum este Mircea Baniciu în rolul de bunic
click.ro
image
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
image
Cristina Demetrescu, previziuni de ultimă oră! Zodia care își schimbă radical viața la final de noiembrie

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...