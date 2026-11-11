Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a publicat un mesaj după conferința de presă susținută de președintele Nicușor Dan, în care a explicat că nu a primit un răspuns la întrebarea adresată președintelui, care i-a transmis, în schimb, că nu va mai avea acces la evenimentele de presă de la Cotroceni pe durata mandatului său.

Foto: Administrația Prezidențială

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă.

În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a transmis jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Întrebarea jurnalistului viza votul dat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Secției pentru procurori a CSM, prin care aceasta s-ar fi opus sesizării Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe în actul de justiție, atribuite chiar ei.

„Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a mai afirmat Ovidiu Vanghele.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial.

Decizia a fost comunicată chiar în momentul în care jurnalistul încerca să îi adreseze o întrebare, șeful statului invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat în postări pe Internet.

„În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis Nicușor Dan jurnalistului.

Criticii deciziei președintelui invocă posibile încălcări ale legislației privind accesul presei la evenimentele publice și avertizează asupra precedentului periculos pe care o asemenea măsură l-ar putea crea.

Cine este Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație și fondator al Centrului de Investigații Media, după o carieră începută în 2002 la Mediafax și continuată la Pro TV.

Alături de Vlad Stoicescu, coordonează proiectul independent „Să fie lumină”, care investighează relațiile dintre Biserică și stat. Vanghele a publicat anchete privind corupția politică, abuzurile din instituțiile publice și condițiile din centrele pentru persoane vulnerabile, inclusiv investigații legate de scandalul „azilelor groazei”.

În activitatea sa jurnalistică a abordat și subiecte privind funcționarea justiției, printre care activitatea Inspecției Judiciare și a Consiliului Superior al Magistraturii.