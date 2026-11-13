Instanța dă dreptate Primăriei Capitalei în disputa privind protestul AUR de sâmbătă

Tribunalul București a respins vineri, 13 noiembrie, cererea depusă de trei persoane pentru anularea deciziei Primăriei Capitalei de a nu aviza protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor, în sprijinul lui Călin Georgescu. Hotărârea nu este definitivă.

George Simion Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cătălin Marius Seimeanu, Laurenţiu Claudiu Constantin şi Florin Mihai Jereb au contestat în instanţă decizia luată de Primăria Municipiului Bucureşti (prin Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice) de a nu aviza organizarea unui protest programat pentru sâmbătă în Parcul Izvor din Capitală, scrie Agerpres.

„Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare” - este hotărârea Tribunalului Bucureşti.

Simion îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi intervenit pentru blocarea protestului

George Simion a declarat că președintele Nicușor Dan a „dat ordin” ca protestul AUR să nu fie autorizat.

Liderul AUR a mai susținut și că șeful statului era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”, referindu-se la un răspuns dat de șeful statului în cadrul conferinței de presă maraton de marți seară

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu știe să fi fost depusă o solicitare pentru organizarea protestului anunțat de George Simion. Edilul a precizat că avizarea manifestațiilor este decisă de o comisie, care trebuie să țină cont și de celelalte evenimente programate în București.

„Eu nu știu să fi depus cineva o cerere. Să vină domnul Simion să spună unde a depus-o. O comisie întreagă decide dacă avizează sau nu. Trebuie ținut cont că sâmbătă e și un meci important, și evenimente culturale”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a invocat și riscul producerii unor incidente violente, afirmând că autoritățile nu vor să se confrunte cu situații precum cele în care au fost vandalizate magazine în Paris. Ciucu a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acestea este fix de a proteja vieţii, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate.

Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic”, a menţionat primarul Capitalei.