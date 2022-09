Primele drone Bayraktar ajung în Polonia. România, următorul beneficiar

Compania turcă Baykar Makina va începe luna viitoare să livreze către Polonia drone de luptă Bayraktar TB2, iar un anunț în acest sens a fost făcut chiar de CEO-ul companiei, Haluk Bayraktar.

Potrivit acestuia, există schimbări în dezvoltarea Bayraktar TB2 pentru Polonia. În consecință, există diferențe la sistemele de date și radiolocație. „În același timp, în cadrul acestui contract, în Polonia vor fi create condiții pentru întreținerea completă a UAV-urilor. Polonia este o piață foarte mare, cu un potențial mare în sectoarele de apărare și aerospațial”, a adăugat Haluk Bayraktar, citat de news.am, despre contractul prin care Varșovia va primi 24 de drone.

În prezent, 257 de platforme Bayraktar TB2 sunt în slujba Turciei, Qatarului, Ucrainei și Azerbaidjanului, iar în curând urmează să ajungă și la militarii români după ce autoritățile de la București au anunțat că Forțele Terestre Române vor fi dotate cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească.

Dronele au făcut pagube de 30 de milioane de dolari în trei zile

Dronele Bayraktar TB2 s-au dovedit extrem de eficiente în luptă pe frontul din Ucraina. În numai trei zile, între 31 august și 2 septembrie, de exemplu, astfel de drone au făcut Rusiei pagube de aproape 30 de milioane de dolari. Între altele vorbim de opt tancuri T-72 (costul estimat al unui tanc este de 3 milioane dolari), un tun autopropulsat Akatsiya (1,6 milioane dolari), un vehicul de luptă al infanteriei (0,6 milioane dolari) și obuziere (0,3 milioane dolari), care au fost distruse, dar și de alte sisteme care au fost numai avariate.

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.