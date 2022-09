România va avea trei din armele-vedetă din Ucraina

Armata Română va cumpăra 18 drone Bayraktar TB2 care, alături de rachetele antiaeriene portabile și celebrele lasatoare HIMARS, au adus coșmarul pe capul invadatorilor ruși.

„În sfârșit, lucrurile se mișcă mai repede când vorbim de sistemele de armament de ultimă oră. Și cel mai bine este că, la fel ca în cazul rachetelor antiaeriene portabile, cumpărăm aceste drone Bayraktar TB2 care și-au dovedit eficacitatea în luptă într-un război real. Repet, acest lucru este foarte important. Probabil vom beneficia și de un transfer de tehnologie pentru a putea face mentenanța în România, iar în timp poate vom produce și unele componente. În fine, una peste alta, putem observa că avem patru arme care au ajuns celebre în războiul din Ucraina, iar trei dintre ele sunt sau vor fi în dotarea Armatei Române. Vorbim de sistemele de rachete HIMARS M142 care sunt deja la militarii români de ceva vreme, dar și de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată care acum sunt în proces de achiziție, iar mai nou de dronele Bayraktar TB2. Toate acestea au băgat panica în fosta Armată Roșie. Mai trebuie să contractăm și «distrugătoarele» de tancuri Javeline și atunci vom avea complet tot «meniul» care le stă acum în gât rușilor care au invadat Ucraina. Și probabil se lucrează deja și pentru această achiziție”, arată analistul militar Aurel Cazacu.

Solicitarea către Parlament

Reamintim că Bayraktar TB2, drona devenită vedetă în războiul din Ucraina pentru că a ajuns coșmarul armatei ruse, va intra și în dotarea militarilor români, MApN cerând deja acordul Parlamentului pentru realizarea acestei achiziții.

Concret, prin acest proces punctual de achiziție, Forțele Terestre Române vor fi dotate cu 18 celebre drone de luptă de fabricație turcească Bayraktar TB2. Contractul care conform unor surse militare se va realiza prin negociere directă cu producătorul cu sediul în Istanbul este estimat la 300 de milioane de dolari. Este vorba de achiziția a 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 platforme aeriene cu capacități de lovire a țintelor împreună cu suportul logistic necesar și echipamentele de antrenament.

„Prin această achiziție se are în vedere implementarea Țintelor de Capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. De asemenea, acest demers contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040 care prevede dotarea categoriilor de forțe și comandamentelor Armatei României cu echipamente militare și sisteme de armament care să asigure realizarea unor structuri de forțe flexibile, cu un spectru larg de capabilități specific secolului XXI, cu mijloace care să asigure supraviețuirea structurilor militare în câmpul tactic, o cunoaștere situațională extinsă și o putere mărită de foc”, se arată MApN.

Nu se pune în pericol integritatea personalului

Ministerul Apărării mai susține că sistemele că vor fi extrem de eficiente în misiunile de luptă. „Având în vedere misiunea care va fi întrebuințată acestui tip de armament, din analiza realizată la nivelul MApN a rezultat că, din punct de vedere tehnico-operațional, doar sistemul UAS Bayraktar TB2 poate satisface nevoile misiunii categoriei de forțe beneficiare, la nivelul de performanță necesar și în termenul stabilit. (...) Sistemele UAS menționate sunt destinate structurilor din cadrul Forțelor Terestre care acționează în mediul operațional și asigură sprijin informativ în timp real, continuu sau pe durată îndelungată, concomitent cu posibilitatea angajării țintei, fără a pune în pericol integritatea fizică a personalului aeronavigant”, susține Ministerul Apărării în solicitarea trimisă Parlamentului.

Distrugătorul de echipamente rusești

În războiul din Ucraina, aparatele de zbor fără pilot de fabricaţie turcească Bayraktar TB2 ale Kievului au reuşit să distrugă sute de blindate, sisteme de rachete, tunuri, maşini de aprovizionare sau chiar garnituri de tren ale fostei Armate Roșii într-un timp foarte scurt. Şi nu vorbim de raportări ale autorităţilor militare de la Kiev, ci de distrugeri documentate şi probate cu imagini foto sau video de către cei care administrează portalul oryxspioenkop.com. Trebuie precizat că în efortul de a atrage cât mai puţină atenţie asupra operaţiunilor sale cu drone, Ucraina a făcut public un număr limitat de imagini cu loviturile reuşite de Bayraktar TB2. Prin urmare, cantitatea de echipamente ruseşti distrusă de TB2 este probabil să fie semnificativ mai mare decât cea înregistrată în prezent de oryxspioenkop.com.

Performanțele

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 7.600 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.