Donald Trump promite că va continua să ajute Ucraina, dar pune și o condiție: vrea acces la resursele minerale ale Kievului. Experții consultați de „Adevărul” explică ce rol au aceste declarații și ce resurse ar viza americanii. Mai presus de orice, marele plan gândit de Trump e să îngenuncheze economic Rusia și să-l pună pe Putin în imposibilitatea de a continua războiul.

Acuzat în permanență de presa de stânga din SUA și din Europa că ar vrea să abandoneze Ucraina în ghearele Rusiei, de dragul lui Putin, Donald Trump își ia prin surprindere contestatarii. Mai întâi, a reluat ajutorul acordat Ucrainei, după ce l-a întrerupt timp de câteva zile. Apoi, a ieșit cu o declarație importantă, răspuns la ultimele socilitări din partea Kievului.

În cadrul unei conferinţe de presă organizată în Biroul Oval, Trump lăsat să se înţeleagă că, pe viitor, ajutorul în faţa invaziei Rusiei ar putea continua, în condiţiile în care SUA primesc acces la metalele rare aflate în subsolul Ucrainei, informează AP.

„Căutăm să încheiem o înțelegere cu Ucraina prin care ei să asigure ceea ce le dăm cu metalele lor rare și alte lucruri (…). Vreau să am securitatea metalelor rare (...). Investim sute de miliarde de dolari. Ei au metale rare grozave. Și vreau securitatea elementelor rare, iar ei sunt dispuși să o facă”, le-a spus Trump jurnaliștilor americani.

Reacția Rusiei nu a întârziat și a fost acidă, semn că declarația lui Trump a stârnit multă iritare la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat propunerea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a ajuta militar Ucraina în schimbul accesului la mineralele valoroase ale ţării, potrivit Politico.

„Dacă numim lucrurile aşa cum sunt, aceasta este o propunere de a cumpăra ajutor - cu alte cuvinte, nu de a-l oferi necondiţionat sau din alte motive, ci în mod specific de a-l oferi pe o bază comercială”, a comentat marţi Dmitri Peskov. „Ar fi mai bine, desigur, ca asistenţa să nu fie furnizată deloc, ceea ce ar contribui la sfârşitul acestui conflict”, a adăugat el, conform News.ro.

Bogățiile fabuloase ale Ucrainei

„Adevărul” a abordat acest subiect cu expertul internațional în probleme de politici de apărare, Hari Bucur Marcu, și cu economistul Andrei Caramitru.

În opinia lui Hari Bucur Marcu, Statele Unite ale Americii sunt într-adevăr interesate de resursele Ucrainei, însă declarația lui Donald Trump nu ar trebui luată ad litteram. El amintește și că o bună parte din teritoriul Ucrainei, peste 20%, este ocupat de Rusia. Este vorba inclusiv despre Donețk și Lugansk, unele dintre regiunile ucrainene cele mai bogate în resurse naturale, dar care au fost proclamate de Rusia „republici autonome”.

De altfel, Ucraina deține în general bogății minerale considerabile. E în top 10 la nivel global pentru resursele sale de fier, mangan, titan, grafit și uraniu, dar are și unele dintre cele mai mari rezerve de cărbune, petrol și gaze din lume. Spre exemplu, cu un an înainte de invazia rusă, în 2021, sectorul minier al Ucrainei a raportat o producție de 11,7 miliarde de dolari. Mai multe zăcăminte de litiu și minereuri rare se află în regiunile Donețk și Zaporojie, în timp ce rezervele offshore de petrol și gaze sunt concentrate în Marea Neagră și Marea Azov.

Potrivit estimărilor Forbes pentru 2023, valoarea totală a resurselor minerale din Ucraina a ajuns la 15 trilioane de dolari, iar 70% s-ar afla concentrate în trei regiuni - Donețk, Dnepropetrovsk și Lugansk. În plus, zăcămintele de litiu din Ucraina sunt printre cele mai mari din Europa. Acestea sunt estimate la 500.000 de tone. Litiul este o componentă cheie în producția unei varietăți de produse, de la smartphone-uri la avioane de luptă.

În anii 1990, în Ucraina au fost descoperite și o serie de zăcăminte de metale rare promițătoare de beriliu, zirconiu, litiu, tantal, niobiu etc. În urmă cu câțiva ani, Dixi Group a publicat o hartă care arăta unde se află zăcămintele de metale rare și de pământuri rare în Ucraina. Foarte valoroase sunt și zăcămintele de metale rare, pur și simplu indispensabile pentru industrii întregi. Cel mai bun exemplu este litiul, esențial în industria bateriilor reîncărcabile, utilizat în industria spațială, pentru construcția avioanelor și a unor vehicule spațiale, dar și în industia auto, cu precădere pentru mașinile electrice. De-a lungul timpului, SUA, Uniunea Europeană, China și Rusia au încercat să obțină acces la aceste resurse strategice ale Ucrainei.

Simple declarații pentru presă?

„În momentul de față Trump poate să spună orice, dar deocamdată nu a pus capăt războiului în așa fel încât să poată avea acces la resursele Ucrainei. Discuții serioase ar fi doar după încheierea războiului. Or, până acum nu e cazul, nu a ajuns în faza să poată opri războiul, nu mai vorbesc despre pace. Așa că ceea ce zice el ar putea fi probabil valabil numai când se vor discuta condițiile de pace, dar după oprirea războiului și după separarea forțelor”, spune Hari Bucur Marcu.

În opinia sa, în acest moment ar fi vorba în acest moment de o simplă declarație, așa cum au fost multe altele date de Trump. Deocamdată, mai spune el, Donald Trump așteaptă raportul și sugestiile emisarului special al Statelor Unite pentru Ucraina și Rusia, generalul (r) Keith Kellogg, unul dintre oamenii săi de încredere.

„Trump are un reprezentant special, un trimis special pentru Ucraina și Rusia. E un general în rezervă foarte experimentat, care știe ce face, știe toate aceste probleme, dar să ținem cont că el nu a făcut încă un raport special pentru Trump, un raport în care să-i spună care sunt soluțiile reale. Și aș mai spune că Trump nu discută cu liderii mondiali prin presă sau prin declarații de presă, ci acestea sunt mesaje pentru un anumit public. Vedem că Trump tot timpul spune câte ceva și pentru a testa reacțiile unora. Așa a făcut-o de curând când a venit cu anumite declarații despre Panama și Groenlanda, dar și cu tarifele vamale pentru Canada și a Mexic, dar apoi a suspendat acele taxe vamale. A țipat toată lumea că ce face Trump, au țipat președinta Mexicului și premierul Canadei, dar până la urmă amândoi s-au încolonat și au făcut tot ceea ce le-a cerut Trump. Și așa cum s-a văzut, ulterior Trump a avut discuții rezonabile cu șefii acestor state și și-a atins aevăratul scop. Așadar, aș fi foarte reticent în a comenta chiar tot ce zice Trump. Și nu pentru că ar zice prostii, eu sunt convins că nu e cazul, dar e clar că de multe ori astfel de declarații au cu totul alt scop”, adaugă Hari Bucur Marcu.

În opinia sa, deși își dorește să ajute Ucraina și nu e în niciun caz prieten cu Putin, Donald Trump nu este foarte interesat de Ucraina, însă în niciun caz nu o va lăsa pradă Rusiei. De fapt, Donald Trump ar urmări să slăbească în continuare Rusia, iar acest lucru va ieși la iveală ulterior, când se va încheia armistițiul, iar Putin va fi silit să bată în retragere.

„El personal nu are nicio politică specială pentru Ucraina. De fapt, Ucraina nu e chiar atât de importantă pentru SUA pe cât cred unii. Și nu a fost nici pentru democrații lui Biden. De fapt, nici măcar Rusia nu este foarte importantă. Americanii văd doar în China adevărata provocare. Mergând mai departe, Trump nu are o politică a lui, el are doar o politică americană. Da, e adevărat că are el așa un stil al lui, însă asta e cu totul altceva. Subliniez însă că politica sa e aceeași pe care a avut-o America aproape tot timpul și urmărește interesele țării sale. În schimb, în timpul administrației Biden, democrații au ales să nu respecte anumite direcții de politică externă pe care le aveau trasate. A fost decizia lor, decizia democraților. Trump revine acum la ceea ce se convenise anterior, cu mulți ani în urmă. Administrațiile democrate, mă gândesc la Clinton, Obama și Biden, dar mai ales la Obama, au ignorat direcțiile politicii externe americane, trasate încă de cum 25-30 de ani”, mai spune el.

„Nu a venit de capul lui cu ideea asta”

La rândul său, dar din perspectiva economistului, Andrei Caramitru remarcă faptul că Donald Trump nu are în plan să cedeze Ucraina Rusiei. Din contră, spune el, Trump se va folosi de oricine va fi nevoie pentru a ruina Rusia, exact la fel cum a făcut-o Ronald Reagen, în anii 80, cu fosta Uniune Sovietică.

„Se știe că odată cu creșterea cererii pentru vehiculele electrice și baterii, e bătaie mare pentru anumite metale rare. Vorbim de litiu, dar și de grafit și de altele. Plus că acestea sunt esențiale pentru diverse echipamente care produc energia solară şi eoliană. Deci cine are acces la aceste resurse, are un avantaj pe lanțul valoric mai sus. Deci e o valoare de aur, practic, dacă nu mai mare. În opinia mea, Trump nu a venit de capul lui cu povestea asta, ci a pornit chiar de la o propunere făcută de Zelenski, care a transmis că Ucraina va da SUA acces la resursele sale, iar în plus e dispus să înlocuiască militarii americani din Europa cu ucrainieni. Ceea ce e o treabă destul de bine gândită, pentru că americanii au nevoie de trupe mai degrabă în Asia. Cred că ucrainienii încearcă un deal în care zic, pe de-o parte vă dăm acces, deci concesiuni, probabil, pe aceste metale, plus vă reducem costurile militare, pentru că e mai ieftin să plătești un militar ucrainian într-o bază decât să plătești un militar american”, explică Andrei Caramitru.

Securizarea Ucrainei, benefică și României

În ce privește afirmațiile lui Donald Trump, deșiarată interesul real și deloc nefiresc pentru resursele Kievului, nu ar trebui privite ca și cum între cele două părți ar fi fost deja semnată o înțelegere specială în acest sens.

„Inclusiv pentru noi ar fi un lucru pozitiv, pentru că în momentul în care ar exista o înțelegere semnată am putea să ne gândim că Ucraina va fi securizată, așa că vom fi și noi în siguranță. Cam asta ar fi logica. Însă Trump a arătat deja că e imprevizibil Și vedem că nu se știe, azi zice ceva, mâine spune altceva. Dar e sigur că nu va lăsa Ucraina Rusiei și că nu face jocurile lui Putin. Pentru că poți să nu-l placi pe Trump ca peroană, și nici eu nu mă dau în vânt după el, dar până acum a luat decizii bune și a gestionat situația mai bine decât au făcut-o democrații”, spune Caramitru.

Adevăratele planuri puse la cale de Trump

Andrei Caramitru mai spune că Donald Trump urmărește să sufoce economic Rusia. SUA, alături de Arabia Saudită, ar avea în plan să inunde piața cu petrol, ceea ce ar duce la scăderea prețului pe piețele internaționale. Astfel, arată economistul, Rusia va obține mai puțini bani din vânzările sale de gaze și petrol, ceea ce va gripa economia și va afecta implicit finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului. În același timp, Trump încearcă să se asigure că țări ca Germania nu vor redeveni clienți importanți pentru gazele rusești.

„Americanii produc în special gaze, în exces. Adică acum ei ard gazele care le produc pe câmpurile petrolifere direct în aer. Iar ca să-l poată valorifica, construiesc foarte multe terminale pentru gazele lichefiate și le exportă în Europa. Acum, sigur că «inteligenții» de democrați au blocat ani la rând proiectele prin care se valorificau gazele și petrolul, pe ideea ca totul să fie green. Iar europenii și le cumpărau de la ruși. Or, ce fac acum republicanii? Ei realizează că trebuie să vândă undeva resursele, iar din acestea obțin bani și își ajută astfel și aliații, pe europeni. Dar poate cea mai bună idee a lui Trump a fost să crească producția de petrol, pentru că prețurile scad pe măsură ce pe piața e inundată practic cu cantități tot mai mari. Acest lucru îi afectează pe ruși, care nu mai reușesc să câștige la fel de mulți bani din vânzarea resurselor”, susține economistul.

Mai departe, Andrei Caramitru spune că prin această mutare, SUA lovesc puternic și în interesele Iranului. Rămas fără aliații săi, învinși în războiul cu Israel, iranienii vor fi cel mai probabil suspuși unei blocade totale. Scopul este să ducă la căderea regimului totalitar din această țară, la fel cum Trump ia în serios și ideea de a provoca căderea regimului Putin în Rusia, consideră Caramitru.

„E clar că e în interesul Israelului și al Americii să schimbe regimul din Iran. Acest lucru pot să-l facă doar supunând Iranul unei blocade complete, inclusiv pe mare. Același lucru și cu Rusia. Pentru că dacă tu, America, pompezi gaze către Europa, Rusia își pierde cumva până și sensul de a exista și riscă să sufere o implize, care să o spargă în bucăți. Cred că acesta e, în realitate, planul. Exact cum s-a întâmplat cu URSS-ul. Că dacă ne uităm puțin spate, Regan a făcut un deal cu saudiții în 1985, exact cum vrea acum să facă Trump. Și au scăzut enorm prețul petrolului, așa că URSS a mai putut să reziste doar vreo 4 ani și s-a prăbușit. Din punct de vedere economic, are sens să facă asta”, încheie Andrei Caramitru.