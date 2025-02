În ultimele săptămâni, în România au fost lansate mii de pagini false de Facebook administrate de boți. Multe au postări generate de AI cu tipare repetate, de genul „am făcut ceva, dar nimeni nu apreciază asta”. Sunt și pagini cu comentarii în română de la profiluri false din China.

Majoritatea paginilor false de Facebook identificate în România promovează tradiții idealizate, fanatism religios și ultranaționalism. Și pe toate aceste pagini false sunt fie poze generate de AI, fie poze copiate de pe internet. Pentru a atrage comentarii și aprecieri, multe postări au text pe același tipar, de genul „am făcut ceva, dar nimeni nu apreciază asta” sau „nimeni nu îmi dă like, te rog apasă butonul Like din partea dreaptă”. Și sunt destule astfel de pagini false de Facebook ce au deja sute de mii de urmăritori.

Cunoscutul economist Andrei Caramitru are pe Facebook o postare virală legată de aceste pagini false, mesaj ce a stârnit sute de comentarii care susțin afirmațiile acestuia.

„Aflu azi de la cineva super conectat că exista dovezi clare ca au fost lansate mii de pagini de Facebook pentru campania prezidențială care urmează (acum postează chestii gen “am făcut o mămăligă dar nimeni nu apreciază asta” ca sa culeagă informații, e pregătirea). Paginile ar fi gestionate de un administrator de la ICR Beijing și din Georgia. Se pare ca informația e știută și documentată. Se aude și la servicii și procurori ? Face cineva ceva? Ah - și da da - Cg și alții nu sunt susținuți de Rusia și China. Nu există dovezi cică”, a scris Andrei Caramitru.

În acest sens, mai mulți voluntari au creat grupul de Facebook "AI de noi", pe care sunt prezentate numeroase pagini false cu dovezi clare, pagini ce sunt raportate constant la Meta. Toate paginile false găsite de către membrii grupului sunt centralizate într-o listă permanentă, asub forma unui Google sheet în tab-ul Featured / Recomandari. Până pe 31 ianuarie a.c., grupul de Facebook "AI de noi" a identificat nu mai puțin de 1.385 pagini și conturi de Facebook false, pagini și conturi de propagandă, informații false, cu denumiri nefirești în alte limbi, cu postări AI ce solicită interacțiune sub pretext fals.

Una dintre cele mai mari pagini false de Facebook, intitulată "Acasă", are 1,1 milioane de fani, iar Alexandru Gurău, administratorul paginii "AI de noi", spune că „1 din 3 postări de pe această pagină este creată cu AI”. Spre exemplu, la un moment dat apare o postare cu trei bărbați în fața unei case din lemn, cu textul următor (cu greșeli de gramatică): „Am făcut-o cu drag dar îmi pare rău pentru că nimănui nu ia plăcut si nimeni nu apreciaza munca noastra”. Exact aceeași poză, cu același text greșit, apare și pe pagina falsă de Facebook ”Case din lemn”, ce are nu mai puțin de 313.000 urmăritori. Culmea e că postarea are peste 1.000 de comentarii și aprecieri. Unii dintre utilizatori sesisează că postarea e falsă, cu o imagine copiată de pe internet și text postat probabil de boți, iar alții întreabă chiar de prețul casei, însă nu le răspunde nimeni.

„ANCOM a promis că va închide paginile și conturile unde va fi temei legal”

„În afară de ANCOM, nicio instituție nu și-a arătat interesul până în prezent, dar asta pentru că ANCOM este cumva poarta către celelalte, noi le-am înaintat lista, ne-au felicitat pentru ea, am avut și o discuție face to face cu specialiștii lor pentru a putea colabora eficient. Mi-au garantat că vor fi închise până la alegeri paginile și conturile de Facebook unde va fi temei legal. Și vrem să ne asigurăm că au temei legal cât mai multe. Am ajuns și la Facebook prin intermediul unui membru, dar a fost cam dead end: cei de acolo ne-au cerut lista, ne-au sfătuit să dăm report, căci ei nu au staff să se ocupe, și n-au mai revenit și cu alt răspuns ulterior”, a declarat pentru „Adevărul” Alexandru Gurău.

→ Imaginea 1/11: poza falsa Facebook cu AI foto Facebook jpg

Iată un alt exemplu de pagini false de Facebook create cu AI și boți. Un utilizator care a apreciat paginile de Facebook „Mărturisim Ortodoxia”, „Doamne ajută” și „Prislop Mănăstirea Românilor” a primit exact același mesaj de la toate cele trei pagini, generat cu siguranță de AI: „Doamne ajută! Noi suntem creștini ortodocși și a fost o plăcere să vă cunoaștem. Pot să vă pun o întrebare? Dacă Iisus ar veni să vă bată la ușă cu o binecuvântare, ați deschide ușa? A. Da, pentru că eu cred în Dumnezeu. B. Da, pentru că vreau să aud Cuvântul lui Dumnezeu”.

La o altă postare de pe o pagină falsă de Facebook apar mai multe comentarii în română ale unor utilizatori cu nume chinezești, comentarii care, în mai toate cazurile, au greșeli de scriere și gramaticale.

„Doamne-ajută. Da Doamne ajuta la toata lumea si la familia mea Hristos sa înălțat”, postează, de exemplu, utilizatorul Liu Yue, cel mai probabil un bot, textul fiind mai mult ca sigur generat de AI, inclusiv cu greșeli de scriere.

Pe Facebook am identificat nu mai puțin de 11 pagini cu același nume -„Puterea lui Dumnezeu”,ce au cumulat sute de mii de urmăritori. Pe una dintre aceste pagini apare la un moment dat textul, generat mai mult ca sigur de AI: „Sunt trist pentru că sunt lucrător la Salubritate, așa că nimeni nu mă salută”. Numai că în poza ce însoțește mesajul apare o femeie, și nu un bărbat, iar uniforma e a unui angajat din Statele Unite.

Pe pagina de Facebook „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic” sunt, de exemplu, conturi false cu numele „Brigitte Bardot”, dar și mai mulți urmăritori cu nume rusești.

O altă pagină falsă de Facebook este „Puterea Rugăciunii”. Iar un utilizator a primit de pe această pagină un mesaj de la o anume Irina Mureșan, ce are la profil poza unei chinezoaice.