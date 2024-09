Pacostea ce se răspândește pe zi ce trece și afectează viața românilor. „Nu e deloc de glumit, se hrănesc cu cu sânge”

Tot mai mulți oameni se confruntă cu o problemă căreia cu greu îi găsesc o rezolvare. În marile orașe din România, dar nu numai, oamenii sunt tot mai disperați și caută soluții, iar unii spun că viața le-a fost afectată. La rândul lor, experții avertizează că problema e greu de rezolvat.

Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hrănesc cu sânge și infestează imediat casele oamenilor odată ajunse, le dă mari bătăi de cap românilor și nu numai. Presa internațională scrie că aceste insecte îi terorizează pe oameni în marile metropole ale lumii. O invazie de proporții a avut loc în urmă cu aproape 15 ani peste Atlantic. În New York, situația a ajuns la un moment dramatică din cauza „insectelor vampir”, cum le-a numit New York Times. Potrivit sursei citate, insectele au dispărut vreme de patru decenii, dar au reapărut spre surprinderea specialiștilor, care nu reușesc să înțeleagă ce anume a determinat invazia.

„Insectele-vampiri” terorizează o lume întreagă

Mai recent, insectele au ajuns în Vestul Europei, iar Franța, Marea Britanie și Portugalia au fost printre cele mai afectate. Orașe ca Paris, Londra și Lisabona au fost printre cele mai afectate. Nu departe de capitala Portugaliei, în „Orașul Luminilor”, dar și în toată Franța au existat mari probleme. Un val de panică și dezgust s-a răspândit în întreaga țară, călătorii postând fotografii și videoclipuri în care se pare că insectele se află în sistemul de transport local din Paris, în trenurile de mare viteză și la aeroportul Charles de Gaulle, potrivit The Guardian.

Problema a ajuns între timp și în Estul Europei. În ultima vreme, ploșnițele au devenit o mare bătaie de cap și în România, iar toate datele sugerează că există riscul ca înmulțirea lor să fie scăpată de sub control. Din București și până în Oradea, oamenii se plâng de această problemă, iar unii au ajuns în pragul disperării. De mai bine de un an, românii dezbat problema pe un grup de Facebook special făcut pentru asta, „Ploșnițe de pat - pacostea cea de toate nopțile”. Oamenii cer sfaturi și povestesc cum au fost invadați de paraziții hematofagi care, odată ajunși în casele lor, cu greu pot fi distruși.

Disperare și în România

„Bună ziua. Îmi puteți spune și mie dacă în acest grup este cineva care a reușit să scape de ploșnițe și cu ce? Vă rog frumos”, a întrebat recent cineva, evident mânat de disperare.

Răspunsurile au fost dintre cele mai diverse, iar dacă unii mai norocoși spun că au reușit să scape apelând la diverse firme specializate sau la substanțe și spray-uri insecticide, alții susțin că indiferent de eforturile făcute nu au reușit să scape.

„Atât eu cât și soacra mea am reușit să scăpăm cu firma dr Clean din București”, a scris cineva. Altcineva spune că nu a reușit să scape nici măcar așa. „Mie mi-au cerut o grămadă de banii poate și mai bine de 4.000 de lei cu tot cu tratarea hainelor. 3000 două ședințe și mi-ai cerut în plus chestia aia cu tratarea hainelor nu prea am înțeles pe deplin procedura”, s-a plâns cineva.

„Eu am scapst cu k-otrine, un plic la 8 litri Și am dat cu pompa peste tot prin camere, dar cu precădere pe paturi pe care le am îmbibat cu soluție. De 3 ori la distanță de 7 zile. Și așa am scăpat. Plus spălat la 90 grade totul. Vă urez spor și răbdare”, a scris altcineva.

Unii reușesc să scape de ele, alții nu

O femeie a relatat o experiență de coșmar, încheiată până la urmă cu happy-end, dar numai după ce a dus-o dincolo de disperare.

„Eu am scăpat cu spray-ul k300 fără să arunc mobila! Am cumpărat o canapea de la o familie și ce credeți? A venit iadul peste noi. Am ajuns să nu dorm nopți întregi și mergeam nedormită la servici până am leșinat de la oboseală. Eram rană pe corp, mă scărpinam până la sânge de am ajuns în spital. Și ce să credeți? Un prieten mia zis de spray-ul K300. Zis și făcut. Am luat spra-yuri și mi-am pus masca la gură și dăi. Pe paturi, în dulapuri fix pe haine că stăteau și în haine deja, pe parchet, tocuri de lemn, uși, geamuri la margini etc. Am părăsit locuința 48 ore. Când m-am întors am făcut curățenie generală și în sfârșit pentru prima dată am dormit liniștită. Rănile mi s-au vindecat de pe corp într-o luna de zile și am slăbit de la oboseală 9 kg , după nopți și zile nedormite. Ziua nu veneau, dar noaptea? Focar în tot patul. Niciodată în viața mea nu voi mai cumpără de la nimeni mobilier! Recomand cu încredere spreiul K300. Mască pe gură, deratizați și părăsiți locuința cu geamurile închise 48 ore!”, a scris o femeie.

Cineva i-a atras atenția că e prematur să se consideră victorioasă în lupta cu insectele. „Mă mir. Doamne ajută, dar crede-mă că trebuie să fi cu bagare de seamă. Ouăle sunt greu de distrus. Și eu trec prin coșmarul ăsta. Problema este doar la pat, de acolo am văzut că ies, dar mi-e frică nu fie și prin șifonier, parchet, noptieră, tv. Am sunt la o firmă și mi-au cerut o grămadă de bani că vor să îmi trateze hainele, vreo 4.000 cu totul”, a spus el.

„Nu se poate de scăpa. Daca stați în chirie, cel mai bine căutați alta gazdă! Dar obligatoriu, înainte să plecați, băgați toate hainele și lenjeriile de pat la spălat la 90 de grade”, a scris altcineva.

„Și eu stau într-o garsonieră și la fel am cumpărat multe. Aproape un an nu am avut treabă , dar acum iar am găsit una”, a spus altul.

„Mult succes atunci. Eu nu am reușit să scap, și am cumpărat toate produsele și insecticidele din farmacii. Eu stăteam într-o garsonieră mica, dar am cumpărat otrăvuri cât pentru o casă de 200 m2 și degeaba. Dar văd că aici unii oameni povestesc că au reușit să scape. Deci poate aveți noroc”, a intervenit altcineva în discuție.

„Eu am desfăcut patul și am dat peste tot cu k-otrine luat de la fitofarmacie. Am dat si vreo 2 seri toată camera cu spray de la sano k300, am spălat toate hainele de pat la temperaturi înalte, am băgat și pernele în apa fierbinte și atunci am observat că aveau cuib într-una din perne. Le-am aruncat imediat, am mai dat vreo 2 zile cu soluții, și de atunci nu mai am nimic. A trecut mai bine de jumate de an de atunci”, a fost alt caz fericit.

Între eșecuri și speranțe

Discuții similare au loc și pe alte grupuri de Facebook, dar și pe diverse forumuri. Printre acestea și Botaniștii, unde oamenii cer sfaturi experților și se plâng de aceeași problemă.

„Am făcut 6 tratamente împotriva ploșnițelor, dar nu reușim să scăpăm de ele. Am hotărât să căutăm o soluție pe care să o facem singuri. Îmi puteți spune pașii?”, s-a interesant cineva.

Altcineva a avut ghionionul să găsească ploșnițe în camera de hotel, în Cipru, iar acum se teme că le-a adus acasă. „Bună ziua. Recent,în urmă cu câteva zile,am călătorit în Cipru și am fost mușcată de ploșnițe, deși înainte de cazare am verificat salteaua și împrejurimile și nu păreau semne că ar fi prezente în camera de hotel. Având în vedere mușcătura, am împachetat hainele în pungi, pe care o parte din ele le am băgat în uscător timp de 2 ore apoi le am spălat și le am mai uscat încă 30 de minute, iar o parte din ele le am pus la congelator timp de 4-5 zile”, a povestit femeia.

Acum, ea ar vrea să apeleze la capcanele de ploșnițe și a întrebat dacă acestea sunt eficiente și sigure. „Acum însă vreau să mă asigur că nu cumva să fii adus acasă vreo ploșniță și cu toată străduinta mea să o fi scăpat în casă. Aș putea să folosesc capcane de ploșnițe că să verific că nu am scăpat vreo una și să preîntâmpin vreo infestatie?Sunt sigure aceste capcane? Am citit că sunt pe baza de feromoni și pentru că deja am devenit paranoică, mă gândesc să nu cumva să greșesc folosind-o și de fapt să nu avem ploșnițe în casă aduse de noi, iar această capcană să atragă ploșnițe de pe la vecini, în caz că acestea există. Cam ce rază de acțiune are această capcană de ploșnițe? Ce recomandați să fac pentru a preîntâmpina o invazie de ploșnițe?”

Pe același forum, experții au venit cu mai multe soluții și au sugerat câteva insecticide care ar putea ajuta.

Ce spun experții

Specialiștii avertizează că problema ploșnițelor este una cât se poate de serioasă și că înțepăturile acestor insecte pot duce la infecții. Interesant este că nici măcar experții nu știu cu exactitate ce boli poate transmite acest parazit. Entomolgul Elena Iorgu a explicat, pentru „Adevărul”, că acești paraziți sunt foarte dificil de eliminat.

„Nu este deloc de glumit, aceste ploșnițe de pat se hrănesc cu sânge, spre deosebire de alte specii de ploșnițe care sunt vegetariene și se hrănesc cu seva copacilor, de exemplu. Ploșnițele de pat au corpul de mici dimensiuni, până în, să zicem, 3 sau 4-5 milimetri și au corpul aplatizat. Din cauza acestui lucru se pot ascunde foarte ușor în tot ceea ce înseamnă crăpături de pat, crăpături în pereți sau în mobilă, în podea. Sunt atrase de căldura corpului uman și de dioxidul carbon, de exemplu, care e eliminat în aer în timpul somnului. Atunci vin și se activează mai mult, vin și înțeapă omul în diferite zone unde tegumentul este expus. Noi, de obicei, nici nu le simțim”, spune experta.

Ea avertizează că aceste insecte sunt extrem de rezistente și reușesc să supraviețuiască unor condiții extreme. Vestea proastă este că plonșnițele sunt extrem de mobile și se mută cu ușurință dintr-un apartament în altul, ceea ce înseamnă că dacă ajung într-o clădire de locuințe pot pune probleme serioase locatarilor. Astfel, există cazuri în care deși au fost stârpite dintr-un apartament, alte ploșnițe vor veni în scurt timp din locuințele vecinilor, unde au supraviețuit și nu au fost eliminate. O altă veste proastă este că ele pot fi transmise cu ușurință.

„Sunt foarte rezistente. Se fac, în schimb, niște tratamente la firme specializate cu insecticide. Hainele, dacă există ploșnițe, e bine să fie spălate la temperaturi înalte, la cicluri prelungite, cu mașina de spălat. Eliminarea lor e foarte, foarte dificil de făcut. Recomandabil este să se apeleze la firme specializate. Ele pot trăi, gândiți-vă, fără să se hrănească între 4 și 6 luni”, mai spune Elena Iorgu.

Se răspândesc cu repeziciune

Experta spune că există cazuri în care oamenii intră în contact cu aceste insecte în concediu, în camerele de hotel, iar de acolo le aduc acasă, fără să bănuiască măcar. Nu în ultimul rând, există cazuri în care ploșnițele sunt luate din mijloacele de transport în comun.

„De asemenea, e bine ca persoanele să trebuie să aibă grijă când, de exemplu, se duc în concediu. Oamenii care se duc în concediu în diferite zone nu se mai uită când se duc într-o camere de hotel. Nu se uită și după așa ceva, dar ar trebui să verifice salteaua de la pat, cusăturile de la saltea”, adaugă ea.

Elena Iorgu spune că nu putem vorbi neapărat de o invazie de dată foarte recentă, în adevăratul sens al cuvântului, ci doar că acum informația circulă mult mai ușor prin rețele de socializare, iar oamenii vorbesc despre cazurile lor.

„Să zicem, până acum vreo 10 ani, nu se vorbea atât de mult deși existau cazuri și atunci. Acum oamenii călătoresc mai mult și transportă aceste insecte, iar având acces la rețele sociale aflăm mai ușor de astfel de cazuri, care nu sunt puține”, a mai spus Elena Iorgu.