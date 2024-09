Cel mai controversat moment din ultimul an al războiului din Ucraina este analizat, pentru „Adevărul”, de singurul general român școlit la Harvard în anii 90, Alexandru Grumaz.

Tot mai mulți experți și analiști militari occidentali susțin că rușii sunt tot mai aproape de capturarea orașului Pokrovsk, ceea ce ar echivala cu o catastrofă pentru Ucraina și ar putea să ducă la căderea frontului.

De aici s-a ajuns la o adevărată dezbatere cu privire la decizia lui Volodimir Zelenski, care a luat mii de soldați și i-a trimis într-o campanie victorioasă pe teritoriul Rusiei, dar a slăbit defensiva exact acolo unde rușii avansează și par de neoprit.

Iar analiștii care contrazic deciziile lui Zelenski și amintesc de Bahmut și Avdiivka, unde ucrainenii au fost zdrobiți de ruși, iar cele două redute simbol ale rezistenței ucrainene au căzut în mâinile invadatorilor. În ambele cazuri, spun aceiași experți, ucrainenii au pierdut enorm de mulți oameni, deși ar fi putut să se retragă câțiva kilometri și să reorganizeze o rezistență mai eficientă. Nu în ultimul rând, unii se tem că ofensiva trupelor ucrainene din Kursk va avea soarta contraofensivei ratate din 2023, când ucrainenii au pierdut din nou mulți oameni, dar fără să câștige teren.

Discuția a ajuns și în Ucraina, iar Kyiv Independent citează mai mulți analiști care vorbesc despre faptul că o cădere a orașului Pokrovsk ar echivala cu un dezastru pentru ucraineni. Pierderea localității Pokrovsk, coroborată cu faptul că ucrainenii se confruntă cu probleme mari, inclusiv de efectiv. În acest context, spun analiștii chestionați de jurnaliștii ucraineni de la Kyiv Independent, este absolut clar că situația din Kursk consumă o mulțime de resurse pe care, altfel, Ucraina le-ar fi putut trimite în regiunea Donețk, pentru a întări frontul.

Toate acestea într-un moment în care armata ucraineană se confruntă tot mai multe dezertări și acte de insubordonare, așa cum anunță CNN.

Rusia a crescut presiunea pe prima linie a frontului

Generalul (r) Alexandru Grumaz, primul general român pregătit la școala americană, chiar la Harvard, a acceptat provocarea lansată de „Adevărul”, de a analiza situația de pe cele două fronturi, în Ucraina și Rusia.

În opinia sa, ofensiva din Kursk nu și-a antins scopul de a slăbi presiunea rușilor pe frontul din estul Ucraineni.

„Chiar dacă Ucraina a făcut incursiuni în Kursk, Rusia a crescut presiunea pe prima linie a frontului, împingând linia frontului din est mai departe în regiunea industrială Donbas. Avioanele rusești încă fac ravagii în satele și orașele din Ucraina, în timp ce atacurile vizează în mod sistematic rețeaua energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent și stârnind temeri cu privire la ceea ce va urma pe măsură ce lunile de iarnă se apropie”, spune generalul.

„A oferit un impuls moral binevenit”

Pe de altă parte, incursiunea militară ucraineană la Kursk a echivalat cu o victorie, chiar dacă este una mai mult simbolică, de imagine. Ucrainenii au arătat cu această ocazie că Federația Rusă nu este invincibilă.

„Incursiunea în Kursk a adus Ucrainei o victorie dramatică, dar meritată. A oferit un impuls moral binevenit unei națiuni aflate în conflict și o lovitură simbolică președintelui rus Vladimir Putin – care a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în 2022, probabil pentru a crea un nou stat tampon în Europa, dar acum îl găsește pe Zelenski sărbătorind crearea unei zone tampon pe pământ rusesc”, consideră generalul Grumaz.

Cum vor muta de acum rușii și ucrainenii pe „tabla de șah”?

Războiul terestru dintre Rusia și Ucraina din 2024 a fost caracterizat în mare parte prin faptul că armata rusă a obținut câștiguri lente și costisitoare, în special în Donbas, mai spune generalul. În opinia sa, nu este foarte clar dacă rușii vor reuși să cucerească Pokrovsk, dar amenințarea este una clară. Rușii ar avea mai multe soluții, dar e greu de prezis ce tactică vor utiliza pentru a ocupa orașul care simbolizează acum rezistența ucraineană.

„În februarie 2024, rușii au capturat Avdiivka, un oraș cu importanță strategică limitată pentru care mii de soldați ruși au plătit cu viața. Armata rusă a continuat să avanseze, căutând să captureze cel mai important oraș Pokrovsk. Deși Pokrovsk este amenințat de două operațiuni tactice, nu este evident că rușii pot face să-l ocupe. Rămâne neclar dacă comandamentul militar rus intenționează ca forțele ruse să lupte în întregime în Pokrovsk, în lupte urbane frontale, așa cum au făcut prin orașele mai mici de la est și sud-est de Pokrovsk, sau își propune să învăluie sau să încercuiască orașul așa cum au încercat anterior forțele ruse și nu a reușit să facă față la Bakhmut și Avdiivka”, mai afirmă el.

Dacă Pokrovsk ar fi ocupat, pentru ucraineni ar fi un adevărat dezastru. Din acel moment, rușii ar mărșălui victorioși spre Dnipro, iar de acolo orice ar fi posibil.

„Pokrovsk alături de Kramatorsk sunt puncte cheie. Pokrovsk este un nod rutier și feroviar major, un oraș care înainte de război avea 60.000 de locuitori. Dacă Pokrovsk ar fi capturat de oamenii lui Putin, acest lucru ar putea deschide calea forțelor ruse să avanseze spre Dnipro, al patrulea oraș ca mărime al Ucrainei, să își extindă controlul asupra regiunii și să amenințe și alte zone vitale.”

Pe de altă parte, succesele obținute de ucraineni în Rusia nu au rămas fără ecou. Totuși, vestea proastă pentru Ucraina este că invadatorii nu au slăbit presiunea în Pokrovsk, iar zi de zi obțin progrese și îi obligă pe ucraineni să se retragă puțin câte puțin.

„Operațiunea militară îndrăzneață în teritoriul Rusiei, în Kursk și Belgorod, aduce avantaje imediate pentru Ucraina. În primul rând, din punct de vedere militar, ofensiva ucraineană i-a forțat pe ruși să transfere trupe din lupta din interiorul Ucrainei la apărarea regiunii Kursk. Comandantul armatei ucrainene spune că rușii au mutat până acum 30.000 de soldați, deși nu pare că și-au retras unități care ar reduce presiunea asupra Pokrovsk. În al doilea rând, din punct de vedere politic, incursiunea a oferit un impuls moral pentru soldații ucraineni și pentru publicul larg; după ce s-a aflat în mare parte în defensivă în 2024, armata ucraineană a demonstrat că poate să renunțe. Atacul a afectat pozitiv, de asemenea, relatarea prietenilor Ucrainei din Occident”, adaugă generalul.

Lecția dată de Zelenski occidentalilor

Și mai există un alt aspect. Președintele Zelenski a reușit să împingă acele „linii roșii” și să obțină un sprijin occidental mai consistent.

„Mai este un lucru important de care Zelenski s-a legat de mai mult timp: liniile roșii stabilite de Occident în ceea ce privește utilizarea armelor cu rază. Pentru a continua lupta, Zelenski și aliații săi doresc ca aliații occidentali să slăbească regulile transmise Ucrainei referitoare la folosirea de arme cu rază lungă de acțiune donate de Occident, cum ar fi rachetele ATACMS furnizate de SUA, pentru a lovi țintele rusești mai adânc în teritoriul rus”, subliniază generalul.

La ora actuală SUA, Germania și Italia se opun. Cehia și Polonia sunt de acord, amintește el. Mingea se află acum în terenul Uniunii Europene, iar nume mari de la Bruxelles pledează în favoarea Ucrainei. Dar va fi suficient?

„Discuția despre liniile roși se poartă la Bruxelles unde Josep Borell, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, este în principiu de acord cu eliminarea acestora. Important: vor fi utile sau nu eliminarea liniilor roșii? Avem câteva experiențe în Afganistan, Irak și Libia, bombardamentele strategice nu au reușit să inducă concesii. A fost nevoie de combinații sincronizate de luptă aeriană și terestră pentru a asigura obiectivele de război occidentale. Incursiunea de la Kursk a contribuit la întărirea argumentului pentru astfel de măsuri, având în vedere răspunsul uluit și șocant al Rusiei la raid și dorința Ucrainei de a duce mai mult din luptă pe teritoriul rusesc”, completează el.

Generalul format de ruși le-a dat o lovitură grea

În acest context, spune generalul, e greu de judecat dacă Zelenski a greșit până acum când a decis să conducă totul cu mână forte. Deși discutabilă, decizia luată de liderul de la Kiev, când l-a demis pe fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Valeri Zalujnîi, nu a dus la prăbușirea frontului. Pe de altă parte, înlocuirea lui Zalujnîi cu un general format la școala ex-sovietică i-a ajutat pe ucraineni cel puțin într-o privință. Pe de altă parte, generalul Grumaz nu crede că Zalujnîi merită făcut vinovat pentru eșecul contraofensivei ucrainene din vara anului 2023 și lasă de înțeles că oricine altcineva s-ar fi aflat în locul acestuia ar fi eșuat în fața liniilor de apărare ale rușilor.

„Nu știu dacă Zelenski a greșit sau nu când l-a demis pe generalul Zalujnîi și l-a numit pe generalul Oleksandr Sîrski. Ceea ce știu este ca primul era pregătit în Occident, iar al doilea a fost pregătit în școlile militare rusești, ceea ce i-a permis să organizeze operațiunea Kursk cu multă abilitate cunoscând obiceiurile de planificare militară ale rușilor. Este corect că operațiunea ofensiva a armatei ucrainene din 2023, condusă de generalul Valeri Fedorovîci Zalujnîi, a eșuat în fața liniei de apărare fortificată Surovikin, dar acolo ucraineni nu au putut aplica ceea ce au învățat de la americani și anume manevra de forțe pentru că nu au avut sprijinul aviație”, mai spune generalul.

El înseamnă la un optimism moderat realist și consideră că nimic nu este pierdut pentru Ucraina. Iar acțiunile din Kursk vin să întărească speranțele Kievului, chiar dacă rușii continuă să aibă o superioritate zdrobitoare pe frontul ucrainean.

„Acum F-16 deja în câmpul operațional dotate cu rachete anti-radar AGM-88 HARM pot acționa împreună cu trupele terestre. Operațiunea Kursk a arătat însă că forțele ucrainene nu intenționează să joace după regulile războiului pozițional impuse de Rusia. Ucraina a reacționat cu atacuri asimetrice. Este mult sau este puțin ceea ce au realizat prin capturarea doar a două districte din regiunea Kursk rămâne de văzut”, încheie generalul Alexandru Grumaz.

Cine e generalul Grumaz

Generalul (r) Alexandru Grumaz este absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University.

Fost Consul General al României la Shanghai, generalul a ocupat poziții importante în Ministerul Apărării Naționale ca șef al Direcției de Management al Resurselor pentru Apărare, director al Directoratului de Planificare Integrată a Apărării sau Inspector pentru armamente. Grumaz a ocupat poziția de prim-adjunct al Directorului STS, fiind specialist în telecomunicații. Are expertiză în planificarea strategică, în relațiile internaționale militare și civile și experiență în planificarea și managerierea complexă a bugetului unei organizații. Este un bun cunoscător al vieții politice și militare din China și Statele Unite ale Americii unde și-a petrecut o parte din cariera militară și diplomatică. Actualmente este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.