Odiseea unui tun imobiliar de milioane de euro. Zeci de păgubiți au depus plângere la DIICOT

Agitație mare azi dimineață în fața sediului central DIICOT. Peste 20 de persoane au venit să depună plângere împotriva unui dezvoltator imobiliar pe care îl acuză că le-a dat o țeapă de zeci de mii de euro. Oamenii spun că au fost înșelați acum câțiva ani să plătească în avans sau chiar în totalitate pentru niște apartamente care, în prezent, urmează să fie vândute altora.

Povestea pe scurt: între anii 2018-2020, Nistor Florentina, un dezvoltator imobiliar din Chiajna, a început în zonă construcția două blocuri. Femeia ar fi vândut apartamentele înainte de finalizarea imobilelor, printr-un pre-contract de vânzare cumpărare. Însă, după ce ar fi încasat banii, ar fi dispărut din peisaj și nimeni nu ar mai fi putut lua legătura cu ea. Când au vrut să se mute în noile apartamente, surpriză! Oamenii au realizat că vânzătorul nu ar avea nici cea mai mică intenție să semneze cu ei contractul de vânzare cumpărare.

Deși banii ar fi fost plătiți, unele sume în avans, altele chiar în totalitate. „Venea cu tot felul de pretexte ca să ne amâne mutarea, deși blocurile puteau fi date în folosință. Apoi, nu ne-a mai răspuns deloc la telefon”, ne-au spus păgubiții. Colac peste pupăză, recent, proprietarii de drept au aflat că cele două blocuri sunt executate silit, iar licitația are loc mâine, la ora 14.00. „Avem de-a face cu un grup infracțional organizat, nu cu niște ageamii. Ei sunt niște infractori. Treaba a fost gândită dinainte, premeditată, știau foarte bine ce fac”, a declarat pentru „Adevărul” unul dintre aceștia, „Noi am deschis și procese, sunt vreo 60 și ceva pe rol. Nu vrem decât să ne dea banii înapoi, ori să ne dea apartamentele”.

Odiseea tunului imobiliar

Odiseea tunului imobiliar se întinde pe parcursul a 6 ani, iar schema frauduloasă a fost gândită încă de la început și în detaliu, acuză oamenii. Anul acesta, însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, căci blocurile urmează să fie executate silit. „La sfârșitul lui ianuarie 2024, dezvoltatorul a scris un bilet de ordin, în valoare de 20 de milioane de euro, cu o scadență la trei luni, pe care însă nu l-a putut achita. Valoarea aceasta atât de mare a fost gândită în așa fel încât noi să nu mai putem recupera nimic din banii deja dați. Mai mult, în cazul în care ne-am fi decis să contestăm acest bilet, am fi fost nevoiți să depunem o garanție foarte mare, un anumit procent, iar ei știau că ne este imposibil. Apoi, scadența acestui bilet a fost stabilită la trei luni doar ca să ne ia din scurt. Să nu mai avem timp de reacție, timp să mai facem ceva, să ne adresăm cuiva, să cerem să ni se facă dreptate. De când au stat la masă și au scris biletul acești oameni și-au asumat faptele penale. Oricine se uită în dosar își dă seama că nu poți achita 20 de milioane de euro în trei luni. Acest vânzător, care și-a pus la bătaie întreaga avere, și-a dorit, practic, să fie executat”, ne-a explicat situația unul dintre oamenii care au ajuns azi la sediul DIICOT.

Apoi, lucrurile și-au urmat cursul firesc: persoana căreia i-a fost emis biletul s-a adresat unui un executor, iar acesta, într-o perioadă de doar câteva zile, și-a trimis un angajat să evalueze apartamentele. Evaluarea a durat doar patru zile. După aceste proceduri, pe data de 20 mai, a fost întocmită publicația de vânzare a imobilului. „Pe 28 mai, noi am aflat că ne execută blocul în 12 iunie, că se vinde la licitație”, explică păgubiții situația în care au ajuns. „Noi, în acest moment nu mai avem timp să facem nimic. Au fost cu toții mână în mână: vânzătorul, persoana căreia i-a emis ordinul, executorul..cu toții au fost în cârdășie”, se plâng ei.

Practic, oamenii, care au plătit sume uriașe pe aceste apartamente și garsoniere, acuză că s-au trezit și fără bani și fără locuințe. Motivul? Acestea urmează să fie revândute pentru recuperarea prejudiciului..fictiv, de altfel. „Și la prețul de acum, nu la cel din 2020, când am cumpărat noi”.

Executorul i-a chemat pe proprietarii de drept să se înscrie la masa credală însă aceștia vor primi sume mult mai mici față de cât au plătit inițial. „Urmează să primim un procent extrem de mic. Din cauza unui document în fals. Căci întreaga schemă a fost gândită împreună, până la cel mai mic detaliu”, mai spun oamenii.

În 2018, Corina Nedelea a cumpărat într-unul dintre blocuri patru garsoniere. „Le-am achitat integral, din păcate. 94.000 de euro ne-au costat. 74.000 de euro prin bancă, 20.000 cash”. Blocul în care ar fi trebuit să se mute este aproape finalizat, recepția fiind făcută încă din anul 2020. „Nu ne-am mutat pentru că nu avem semnate contractele de vânzare cumpărare. Am încercat de-a lungul timpului să-i contactăm, nu au mai răspuns la telefon”.

O altă doamnă ne-a povestit cum ar fi pierdut 22.000 de euro. „În 2019 am încheiat un pre contract de vânzare cumpărare pentru o garsonieră. Valoarea a fost de 22.000 de euro. Ar fi fost 25.000 dar, pentru că am stabilit să achit 50% din întreaga valoare, am beneficiat acest discount. Apoi, în momentul în care ar fi trebuit să se facă recepția, vânzătoarea nu a mai dat nici un semn. Am sunat-o de nenumărate ori. Uneori răspundea, alteori nu”. Este motivul pentru care femeia i-a făcut vânzătoarei o notificare prin executor judecătoresc, iar apoi o certificare de fapte pentru că nu s-a prezentat la încheierea contractului la data stabilită în notificare. „Degeaba însă. Nici până în ziua de azi nu am reușit să mai dau de ea. Eu, însă, am plătit acești bani și mi se pare normal să mi se restituie sau să primesc locuința după ce achit diferența. Noi toți am muncit pentru acești bani și nu avem de ce să-i îmbogățim pe acești infractori”.

Femeia recunoaște că reacționat destul de târziu. „Tot am sperat că va fi bine. Eu am apelat în trecut și la o firmă de avocatură care, însă, a făcut prea puține demersuri raportate la timpul care a trecut. Așa că, dacă prin avocați nu am primit ajutor, mi-am zis să merg pe cont propriu. De aceea sunt astăzi aici”.

Beatrice Casandroiu ar fi cumpărat în 2020 un apartament cu 2 camere, iar la scurt timp părinții fetei au luat și ei unul în același bloc. „37.500 de euro un apartament, 74.000 de euro pentru ambele”, ne-a povestit tânăra. „Am plătit prețul integral ca să beneficiez de un discount. Apoi, am așteptat ca blocul să fie finalizat. Însă lucrările au fost oprite, iar șantierul abandonat. Așa ne-am și dat seama că ceva nu este în regulă. În plus, vânzătorul a dispărut, nu am mai putut să-l contactez la telefon. Noi, în continuare nu avem contract de vânzare cumpărare”, a mai declarat ea.

Oamenii sperăca DIICOT să blocheze licitația

Beatrice este de părere că totul a fost gândit încă din anul 2020. „Au pus la punct un plan prin care să-și recupereze imobilele plătite de noi. Nu știu ce mai putem face acum decât să ne adresăm DIICOT. Poate reușesc dânșii să oprească licitația de mâine. Am decis să mergem înainte cu plângerile la DIICOT, la DNA și la toate insituțiile posibile care ar putea să ia măsuri. Sperăm ca justiția din România să-și facă treaba și să nu protejeze pe nimeni politic. Toate persoanele din acest dosar au treabă cu partide politice care astăzi sunt la putere”, ne-a mai declarat Beatrice.

Oamenii sunt disperați, iar plângerile depuse azi dimineață la DIICOT sunt ultima lor speranță. Este vorba despre aproximativ 170 de familii care ar fi fost înșelate. „O informăm pe doamna Nistor Florentina că nu vom renunța și vom face absolut tot ce este posibil ca să ne recuperăm banii. Să plătească pentru infracțiunile pe care le comit. Nu sper că se va termina cu bine. Sunt absolut convinsă. Pentru că noi nu vom renunța”.