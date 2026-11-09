 O nouă dimineață de coșmar în nordul Capitalei. O barieră CFR defectă a blocat traficul pe Șoseaua Petricani | adevarul.ro
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O nouă dimineață de coșmar în nordul Capitalei. O barieră CFR defectă a blocat traficul pe Șoseaua Petricani

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Traficul deja sufocant din nordul Bucureștiului a fost dat peste cap luni dimineață de o barieră CFR defectă pe Șoseaua Petricani. Defecțiunea a provocat cozi kilometrice, iar șoferii au reclamat întârzieri de câteva ore.

Barieră de cale ferată coborâtă în timp ce trece un tren.
O barieră CFR defectă a provocat cozi kilometrice pe Șoseaua Petricani din București. Foto: arhivă

Traficul rutier de pe Șoseaua Petricani din București a fost puternic afectat luni dimineață, după ce barierele de la trecerea la nivel cu calea ferată au funcționat defectuos. Una dintre bariere a rămas ridicată, în timp ce cealaltă a fost coborâtă, iar șoferii au stat în coloane ore întregi pentru a ajunge la serviciu.

În zonă, doi polițiști locali au încercat să dirijeze circulația mașinilor în momentele în care se apropiau trenurile, pentru a evita o tragedie.

Problemele de trafic din nordul Capitalei persistă 

Defecțiunea de luni dimineață a agravat o situație deja dificilă pentru șoferii care tranzitează nordul Bucureștiului. Zona Barbu Văcărescu – Fabrica de Glucoză – Petricani se confruntă de multă vreme cu aglomerație, iar Primăria Capitalei a recunoscut că infrastructura nu mai face față volumului de trafic.

Municipalitatea a indicat printre cauzele blocajelor trecerea la nivel cu calea ferată. Din acest motiv, în luna august Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat asocierea dintre Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și orașul Voluntari pentru realizarea Pasajului Petricani, un proiect major de infrastructură destinat să fluidizeze traficul din nordul Capitalei.

La acestea se adaugă lucrările de pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, unde circulația este restricționată pe un tronson de aproximativ 600 de metri.

Pentru fluidizarea traficului, Poliția Locală a Municipiului București a anunțat încă din 20 octombrie mobilizarea a cinci echipaje în zona Petricani – Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză.

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