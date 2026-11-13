Dacian Cioloș, la un pas de șefia Organizației Internațională a Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde se va lua decizia

Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 15-16 noiembrie la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, într-o reuniune care poate aduce României una dintre cele mai importante funcții internaționale, cea de secretar general al Francofoniei, pentru care candidează Dacian Cioloș.

Dacian Ciolos și Nicusor Dan Foto: David Muntean

„Sommet-ul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă)”, se arată într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

„Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone. Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes”, se mai arată în cominicat.

Autoritățile de la București consideră că o eventuală alegere a lui Cioloș la conducerea OIF ar reprezenta un pas important în strategia de afirmare internațională a României și de asumare a unui rol mai activ în proiectele multilaterale.

„Candidatura lui Dacian Cioloș pentru una dintre cele mai importante organizații internaționale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului și oferă multiple oportunități academice și educaționale, în special tinerilor”, mai transmite Administrația Prezidențială.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.

Agenda președintelui Nicușor Dan la Sommet-ul Francofoniei (15-16 noiembrie)

15 noiembrie 2026 (ora României)

03:00 - Participare la sesiunea inaugurală a celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Centrul de Convenții și Expoziții Chroy Changvar (CCIC) din Phnom Penh, Cambodgia.

07:00 - Participare la dejunul de lucru oferit de Secretarul General al Francofoniei.

09:00 - Participare la sesiunea plenară tematică „Reinvestirea în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

14:30 - Participare la dineul de gală oferit de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei.

16 noiembrie 2026 (ora României)