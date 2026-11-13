 Dacian Cioloș, la un pas de șefia Organizației Internațională a Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde se va lua decizia | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Dacian Cioloș, la un pas de șefia Organizației Internațională a Francofoniei. Nicușor Dan pleacă în Cambodgia, unde se va lua decizia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 15-16 noiembrie la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, într-o reuniune care poate aduce României una dintre cele mai importante funcții internaționale, cea de secretar general al Francofoniei, pentru care candidează Dacian Cioloș.

Dacian Ciolos și Nicusor Dan
Dacian Ciolos și Nicusor Dan Foto: David Muntean

„Sommet-ul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă)”, se arată într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

„Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar european, propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone. Este un proiect care ar permite țării noastre să își întărească influența în spațiul francofon, să își consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în toate domeniile de interes”, se mai arată în cominicat.

Autoritățile de la București consideră că o eventuală alegere a lui Cioloș la conducerea OIF ar reprezenta un pas important în strategia de afirmare internațională a României și de asumare a unui rol mai activ în proiectele multilaterale.

„Candidatura lui Dacian Cioloș pentru una dintre cele mai importante organizații internaționale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale.

Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului și oferă multiple oportunități academice și educaționale, în special tinerilor”, mai transmite Administrația Prezidențială.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.

Agenda președintelui Nicușor Dan la Sommet-ul Francofoniei (15-16 noiembrie)

15 noiembrie 2026 (ora României)

  • 03:00 - Participare la sesiunea inaugurală a celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Centrul de Convenții și Expoziții Chroy Changvar (CCIC) din Phnom Penh, Cambodgia.
  • 07:00 - Participare la dejunul de lucru oferit de Secretarul General al Francofoniei.
  • 09:00 - Participare la sesiunea plenară tematică „Reinvestirea în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.
  • 14:30 - Participare la dineul de gală oferit de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei.

16 noiembrie 2026 (ora României)

  • 03:30 - Participare la ședința plenară a Sommet-ului Francofoniei.
  • 04:00 - Participare la reuniunile de lucru dedicate alegerii noului Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.
  • 07:45 - Participare la ceremonia de închidere a celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov
gandul.ro
image
Obiectele pe care le aruncăm zilnic ar putea încălzi casele! Invenția unui tânăr inginer francez
mediafax.ro
image
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
fanatik.ro
image
„Școala Altfel”, paravanul după care se ascund afaceri de sute de mii de euro. Avocatul Daniel Șuștac explică traseul banilor, din buzunarul părinților în contul agențiilor de turism
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
digisport.ro
image
Anisia Gafton, urare înduioșătoare din partea soțului ei. Ce mesaj a transmis Serghei chiar de ziua ei: „Un om incredibil de bun și blând”
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Semințe duse pe Lună în urmă cu 55 de ani, plantate apoi pe Pământ. Ce s-a întâmplat cu arborii
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Luminița Anghel, adevărul despre eticheta care a urmărit-o ani la rând. De ce au crezut toți că nu poate deveni mamă?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Rusia, cereri șocante pentru Europa! Șase țări, unele membre NATO, afectateâ. Moldova, pe listă
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
click.ro
image
„Nu m-am atins de ea!” Russell Brand, luat la rost de Rod Stewart, după ce s-a lăudat că s-a culcat cu fiica lui
click.ro
image
Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”