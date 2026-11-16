Misiunile de evaluare a dronelor din Marea Neagră, amânate din cauza vremii. Anunțul MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a amânat luni, 16 noiembrie, misiunile de evaluare pirotehnică a fragmentelor de drone semnalate în Marea Neagră, în zonele Mangalia și Sfântu Gheorghe, după ce cele două ambarcațiuni implicate în operațiuni au revenit la țărm din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.

Foto: Forțele Navale Române

Cele două ambarcațiuni implicate în evaluarea fragmentelor de drone din zonele Mangalia și Sfântu Gheorghe au revenit la țărm din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Misiunile vor fi reluate când starea mării va permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor, potrivit MApN, scrie Mediafax.

Ministerul anunța anterior că Aeronava ATLANTIQUE 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze a semnalat, în data de 15 noiembrie, prezența a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc.

Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO.

Acțiunile fac parte din planul comun al Forțelor Navale și Gărzii de Coastă pentru identificarea și neutralizarea obiectelor neidentificate și a minelor marine. Gruparea MCM Black Sea se va deplasa de la Varna la Constanța, unde va rămâne până pe 18 noiembrie.

Transportul comercial din Marea Neagră este tot mai afectat de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare.

În octombrie 2026, intrările de nave prin Strâmtoarea Bosfor au fost cu 41% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, iar totalul tranzitelor, în ambele sensuri, s-a redus cu 38%.

Bilanțul prezentat de publicație indică peste 300 de atacuri de la începutul anului, potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey. Mai mult de 30 de marinari au murit, iar peste 20 sunt dați dispăruți, conform informațiilor adunate de cotidianul american de la Asociația Armatorilor din Turcia, MarineTraffic și autorități locale.