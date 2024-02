Militarii români pleacă în Turcia să învețe să piloteze dronele Bayraktar TB2

Celebrele drone de atac Bayraktar mai au puțin și ajung la Forțele Terestre Române, iar militarii români care le vor opera sunt deja selectați.

„Acum, în luna februarie, trimitem primul contingent de militari de la Forțele Terestre, în Turcia pentru pregătire”, a declarat într-un interviu acordat romania.europalibera.org noul șef al Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Conform unor surse, cele 18 dronele Bayraktar TB2 achiziționate de Forțele Terestre Române vor avea „cartierul general” la Giarmata, Timiș, în fosta Bază 93 Aeriană. Dronele vor fi achiziționate cu tot cu armamentul ce poate fi instalat pe ele, în configurația standard a sistemului UAS Bayraktar TB2. Bayraktar TB2 poate fi inarmată cu două rachete dirijate de mare precizie MAM-L, cu o greutate de 21,5 kilograme fiecare, și două rachete MAM-C, cu o greutate de șapte kilograme fiecare.

De precizat, pregătirea operatorilor români de drone Bayraktar TB2 ar fi trebuit să înceapă anul trecut, dar a fost amânată tocmai din cauza numărului mare de comenzi înregistrat de producătorul din Turcia, iar antrenarea piloților se face în ritmul livrărilor. Practic, diversele forțe armate „stau la coadă” ca să recepționeze aparatele de luptă fără echipaj la bord.

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 7.600 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.

Reamintim că în afară de Bayraktar TB2 România mai cumpără și drone înarmate Watchkeeper X care sunt fabricate de U-TacS, filiala britanică a Elbit Systems în cooperare cu Thales. Aceste aparate sunt variante ale familiei de UAS-uri Hermes.