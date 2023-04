Când sosesc primele drone „ucigașe” Bayraktar TB2 la militarii români și unde vor avea baza VIDEO

Celebrele done Bayraktar TB2 contractate de MApN vor ajunge la militarii români începând cu jumătatea anului viitor, iar pregătirea operatorilor Forțelor Terestre Române va fi demarată în acest an, în Turcia.

Conform unor surse, dronele Bayraktar TB2 vor avea „cartierul general” la Giarmata, Timiș, în fosta Bază 93 Aeriană. Dronele vor fi achiziționate cu tot cu armamentul ce poate fi instalat pe ele, în configurația standard a sistemului UAS Bayraktar TB2. Drona poate transporta două rachete dirijate de mare precizie MAM-L, cu o greutate de 21,5 kilograme fiecare, și două rachete MAM-C, cu o greutate de șapte kilograme fiecare. Acestea pot lovi ținte aflate la distanțe cuprinse între doi și opt kilometri.

Reamintim că, Ministerul Apărării Naționale a „bătut palma” cu firmei Baykar, producătorul temutelor drone de luptă Bayraktar TB2 pentru achiziționarea a 18 astfel de aparate de zbor fără echipaj. Anunțul a fost făcut pe Twitter de Haluk Bayraktar, CEO-ul producătorului turcesc.

„România, țară cu care avem o prietenie de lungă durată și legături puternice bazate pe încredere reciprocă, s-a alăturat listei țărilor care au luat în inventarul său high-tech #BayraktarTB2.(...) Odată cu acest export, legăturile dintre Turcia și România vor deveni mai puternice. Vom continua să lucrăm împreună pentru viitorul nostru comun”, se arată în postarea lui Haluk Bayraktar.

De altfel, atribirea contractului pentru cele 18 drone performante a fost publicată și de MApN pe portalul Europa.eu. Conform anunțului, valoarea contractului închiat prin „negociere fără publicarea unui anunț de participare” este de 321 de milioane de dolari, fără TVA. Mai exact la MApN vor ajunge 3 sisteme UAS Bayraktar TB2 a câte 6 drone cu capacități de lovire a țintelor împreună cu suportul logistic necesar și echipamentele de antrenament. „Având în vedere misiunea care va fi întrebuințată acestui tip de armament, din analiza realizată la nivelul MApN a rezultat că, din punct de vedere tehnico-operațional, doar sistemul UAS Bayraktar TB2 poate satisface nevoile misiunii categoriei de forțe beneficiare, la nivelul de performanță necesar și în termenul stabilit.(...) Sistemele UAS menționate sunt destinate structurilor din cadrul Forțelor Terestre care acționează în mediul operațional și asigură sprijin informativ în timp real, continuu sau pe durată îndelungată, concomitent cu posibilitatea angajării țintei, fără a pune în pericol integritatea fizică a personalului aeronavigant”, susținea Ministerul Apărării în solicitarea trimisă Parlamentului prin care a cerut aprobarea programului de înzestrare.

Ajunse celebre în Ucraina

În războiul din Ucraina aparatele de zbor fără pilot de fabricaţie turcească Bayraktar TB2 ale Kievului au reuşit să distrugă sute de blindate, sisteme de rachete, tunuri, maşini de aprovizionare sau chiar garnituri de tren ale fostei Armate Roșii într-un timp foarte scurt. Şi nu vorbim de raportări ale autorităţilor militare de la Kiev, ci de distrugeri documentate şi probate cu imagini foto sau video de către cei care administrează portalul oryxspioenkop.com. Trebuie precizat că în efortul de a atrage cât mai puţină atenţie asupra operaţiunilor sale cu drone, Ucraina a făcut public un număr limitat de imagini cu loviturile reuşite de Bayraktar TB2. Prin urmare, cantitatea de echipamente ruseşti distrusă de TB2 este probabil să fie semnificativ mai mare decât cea înregistrată pe portalul amintit.

Performanțele

Aparatele Bayraktar TB2 au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 7.600 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.

În ultima perioadă, la militarii români au ajuns sau urmează să ajungă sisteme extrem de moderne de armament de mai multe miliarde de dolari. Vorbim de sisteme antiaeriene PATRIOT, rachete HIMARS, blindate Pirahna V și avioane F-16. În plus, MApN așteaptă aprobarea Parlamentului pentru a comanda 54 de tancuri americane Abrams la mâna a doua, obuziere autopropulsate, precum și submarine, nave de contracarare a minelor și echipamente noi pentru navele rapide purtătoare de rachete. De asemenea, MApN vrea și ultima generație de avioane de vânătoare americane F-35, dar acest program de înzestrare va dura ceva timp, din păcate, deoarece lista de așteptare este destul de lungă.