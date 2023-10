Mihai Pascu, primele declarații despre accidentul produs de fiul său: Este un dezastru pentru noi. Acest copil a greșit foarte mult

Tatăl tânărului care a produs accidentul mortal de la 2 Mai a făcut primele declarații după tragedia din luna august. Mihai Pascu susține că fiul său a „greșit foarte mult” și a catalogat întreaga situație ca un „dezastru”.

„Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceea. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (...) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult”, a declarat Mihai Pascu, potrivit News.ro.

Bărbatul susține că presiunile asupra familiei sala sunt unele „foarte, foarte mari”.

„Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a precizat tatăl tânărului.

Mihai Pascu a precizat și că familia sa se află în „diferite puncte”, făcând referire la fiul său care este arestat de două luni: „Ori sunt arestaţi, deci doi dintre ei, Vlad, fiul meu, pe care nu l-am văzut de două luni de zile. Când am venit în ţară, am venit pentru ca să-l văd”.

Explicații privind muniția găsite de autorități

Tatăl tânărului care a produs accidentul de la 2 Mai a oferit explicații și despre muniția pe care autoritățile au găsit-o la domiciliul său, motiv pentru care este sub control judiciar.

„Am fost vânător 20 de ani şi acum să vă spun, am uitat cifru de la un seif în care ţineam armele (...) N-am putut să îl mai deschid. Ca urmare, răspund acum pentru acea muniţie care era într-o sacoşă de cârpă şi pe care nu am văzut-o atunci când am predat armele, arme pe care le-a predat din cauza faptului că la 5 ani de zile eu trebuia să mă duc ca să fac acea verificare (...) Drept urmare, răspund pentru faptele mele, vizavi de această...nici nu ştiu cum s-o numesc... greşeală. Poate că e prea puţin spus”, a explicat acesta, potrivit sursei citate.