Cum au trăit românii din Dubai cea mai puternică furtună din ultimii 75 de ani

Românii care trăiesc în Dubai spun că inundațiile de zilele trecute au fost devastatoare, în autoritățile s-au mobilizat rapid pentru a remedia problemele.

"Am stat acasă, doar în casa. Nu se putea circula, totul a fost o catastrofă . Autoritățile sunt şi vor fi întotdeauna deosebire, au ajutat foarte mulți oameni, i-au scos din mașini. Totul a fost bine în final", susține o româncă stabilită în Dubai.

"Având în vedere ca locuim în Dubai și Guvernul răspunde foarte rapid, după două-trei zile putem spune că am revenit aproximativ la normal. Am fost obișnuiți cât de cât, dar nu ne așteptăm la efectele care au fost, inundații, mașini blocate, am avut prieteni care au avut casele inundate. Majoritatea pierderilor au fost financiare. Sunt în zonă de 13 ani, în 2016 a fost prima inundație care a fost chiar agresivă. Dar anul acesta toată lumea a fost pregătită cât de cât", spune un tânăr antreprenor român care trăiește la Dubai.

"Înțeleg ca e prima data în ultimii 75 de ani (n.r când sunt inundații). În primul rând, am fost anunțați, ni s-a spus să stăm acasă, să nu plecăm. În acest moment în Dubai sunt pur şi simplu mașini abandonate peste tot", spune actriță Maria Dinulescu, stabilită de peste 2 ani la Dubai.

Furtuna puternică în Emiratele Arabe Unite

Furtuna, care a lovit mai întâi statul vecin Oman, duminică, a adus precipitaţii impresionante în Emiratele Arabe Unite marţi, acoperind drumurile şi provocând blocaje timp de ore întregi, în timp ce apa a inundat multe locuinţe. O persoană a fost declarată decedată în EAU şi alte 20 în Oman, potrivit Agerpres.

Emiratele Arabe Unite au înregistrat cele mai abundente ploi din ultimii 75 de ani, de când se ţine evidenţa datelor meteorologice, au declarat autorităţile locale.

După furtuna cu o intensitate record din această săptămână, şi joi Emiratele Arabe Unite au continuat să aibă mari probleme în reluarea activităţilor curente, o mare parte a acestora fiind încă blocate.