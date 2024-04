20 de copii rămași blocați în Dubai au fost transportați în Abu Dhabi și vor ajunge acasă cu avionul premierului Ciolacu

Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat, joi, cu privire la situațiile unor grupuri de români rămași blocați în Dubai din cauza inundațiilor, că atât Ambasada României din Emiratele Arabe Unite, cât și Consulatul General, au fost în contact cu aceștia. Oficialul român a precizat de asemenea că în cazul a 20 de copii și a doi profesori s-a intervenit pentru a fi aduși în Abu Dhabi, iar vineri vor ajunge în țară cu aeronava cu care premierul, aflat în vizită de lucru acolo, se va întoarce la București.

„În contextul inundațiilor masive care au afectat în principal Dubaiul, atât Ambasada noastră de la Abu Dhabi, cât și Consulatul General al României au fost în contact cu cetățenii români care s-au aflat în situații dificile. Inițial a fost vorba de două grupuri de cetățeni români. Pot să spun că deja un grup a fost adus de către compania de turism, evident fiind în contact și cu colegii noștri de la Consulatul General. Au fost aduși la Abu Dhabi și deja sunt în țară. Un al doilea grup de cetățeni români se află în continuare în Dubai, dar sunt în legătură atât cu colegii mei cât și cu compania aeriană și sperăm că în curând zborurile vor fi reluate și vor fi repartizați să se întoarcă acasă.

Aseară am fost sesizați despre situația unui grup de 20 de copii plus doi profesori aflați într-o situație mai delicată ca să spun așa, pentru că nu au mai găsit locuri de cazare la hotel și evident, cu sprijinul Consulatului General al României au fost aduși în Abu Dhabi, se află în hotel și cu sprijinul domnului prim-ministru vor fi preluați mâine cu aeronava care se va întoarce la București”, a declarat ministra de Externe, după ce a fost întrebată ce detalii are despre 20 copii români rămași blocați în Dubai din cauza inundațiilor.

Potrivit ministrei, cei 20 de copii sunt din Sibiu și se aflau în Dubai pentru a participa la un Festival. După terminarea evenimentului aceștia ar fi încercat să ajungă la aeroport, dar din informațiile MAE, nu au putut să avanseze din cauza inundațiilor, și nici nu au mai găsit locuri de cazare la hotelul în care au stat. „Sunt copii de diverse vârste Sunt bine, sunt sănătoși și cu sprijinul prim-ministrului se vor întoarce mâine acasă”, a adăugat ministra Luminița Odobescu.

Ministra de Externe a menționat că în cazul altor români care s-au aflat blocați în aeroportul din Dubai, reprezentanții Consulatului nu au reușit să intervină din cauza inundațiilor mari.

„Deci a fost foarte dificil de ajuns. Colegii noștri de la Consulat au încercat de câteva ori să ajungă la aeroport dar nu au putut să treacă. Dacă ați văzut imaginile, efectiv (apa n.r.) a fost de aproape 2 metri, peste mașini și au trebuit să se întoarcă dar au luat legătura atât cu compania de turism cât și cu aeroportul, solicitând sprijinul acesta. Deci practic am fost foarte dependenți de condiția meteo și colegii mei nu au putut să ajungă la aeroport”, a precizat ministra de Externe, întrebată cu privire la situația circa 200 de românii, ajunși în țară, care s-au plâns că au stat 40 de ore în aeroport fără a primi sprijin din partea Consulatului sau companiei aeriene.

Mai mulți români au rămas captivi pe Aeroportul din Dubai, după ce ploi torențiale s-au abătut, marți, asupra unor state din Golful Persic, provocând inundații în întreaga regiune.