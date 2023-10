Mario Iorgulescu, pus pe lista fugarilor dați în urmărire generală de Poliția Română

Mario Iorgulescu se regăsește pe lista celor dați în urmărire generală a Poliției Române pentru că nu s-a predat în termenul stabilit, după ce a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare.

Mario Iorgulescu, născut în 1995, are ultima adresă declarată în județul Ilfov, potrivit site-ului Poliției Române.

Pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru omor, acesta a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare. Acesta trebuia să se predea autorităților în 6 ore după verdictul dat de Curtea de Apel București, conform legii.

Pedepsele din dosarul accidentului pe care l-a provocat au fost reunite de magistrați cu o sentință mai veche, dintr-un dosar în care era cercetat pentru complicitate la lipsire de libertate. Astfel, Mario Iorgulescu are de executat 12 ani de închisoare pentru omor, pedeapsă la care se adaugă un spor de un an și 8 luni - o treime din pedeapsa de 2 ani pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și o sentință de 3 ani pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate aplicată de Judecătoria Sectorului 3 în 2018 și rămasă definitivă în 2021.

Acum 4 ani, fiul lui Gino Iorgulescu a provocat un grav accident auto, conducând sub influența substanțelor stupefiante și a alcoolului. Buletinul de analiză toxicologică arată că avea „ o concentraţie de 1,96 g/l alcool pur în sânge la ora 5.06 şi o concentraţie de 1,76 g/l alcool pur în sânge la ora 6.06” și că a fost depistat „pozitiv pentru cocaină”

Acesta a părăsit țara după accident și se află în Italia, unde, potrivit avocaților săi, primește tratament pentru că suferă de grave afecțiuni psihice. Rămâne de văzut dacă autoritățile din România vor reuși să îl aducă în țară pentru a executa pedeapsa cu închisoarea.