MAE a emis o atenționare pentru românii care se află sau călătoresc în Portugalia: ciclonul Charles aduce Cod roșu de vreme extremă

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați în Portugalia sau care intenționează să ajungă în această țară, după ce autoritățile portugheze au emis un Cod roșu de vreme severă pentru ziua de 11 noiembrie.

În Portugalia va fi Cod roșu de vreme severă Foto: Shutterstock

Potrivit MAE, Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a emis o avertizare meteorologică de nivel maxim pentru vânt puternic și precipitații abundente provocate de ciclonul Charles.

Zonele afectate sunt sudul și centrul Portugaliei continentale, inclusiv regiunile Coimbra, Santarem, Lisabona, Portalegre, Evora, Beja, Setubal și Faro, precum și regiunea montană și coasta sudică a insulei Madeira.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să respecte indicațiile autorităților locale. Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate transmise de serviciile portugheze de protecție civilă.

MAE reamintește că persoanele care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Lisabona, apelurile fiind preluate permanent prin intermediul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

De asemenea, pentru situații de urgență, românii aflați în Portugalia au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei.

Ministerul recomandă consultarea informațiilor oficiale publicate pe site-urile MAE și ale misiunii diplomatice de la Lisabona, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări actualizate pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate.