 Locuitorii din Rășinari au respins categoric exploatările miniere: rezultatul referendumului | adevarul.ro
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Locuitorii din Rășinari au respins categoric exploatările miniere: rezultatul referendumului

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 Peste 98% dintre voturile valabil exprimate la referendumul local organizat duminică în comuna Răşinari, judeţul Sibiu, au fost împotriva exploatărilor miniere, potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

Rășinari
Comuna Rășinari Foto: Primăria Rășinari

Din totalul celor 2.229 de voturi valabil exprimate, 2.194 (98,43%) au fost împotriva exploatărilor miniere, iar 35 (1,57%) în favoarea acestora. Alte 15 voturi au fost declarate nule.

Potrivit datelor AEP, la urne s-au prezentat 2.244 de alegători, reprezentând 50,64% din totalul celor 4.431 de persoane înscrise pe listele electorale permanente.

Referendumul a îndeplinit condiţiile legale de validare, şi anume participarea a cel puţin 30% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale permanente şi exprimarea unor voturi valabile reprezentând minimum 25% din numărul acestora, scrie Agerpres.

Primarul comunei Răşinari, Bogdan Bucur, a anunţat că va respecta rezultatul votului şi va folosi toate instrumentele legale pentru a opri proiectul minei de magneziu.

„În calitate de primar, iau act de acest rezultat oficial şi îl voi respecta întocmai. Mandatul primit (...) reprezintă o obligaţie legală şi morală de a folosi toate instrumentele juridice puse la dispoziţie de legislaţia română pentru a opri proiectul minei de magneziu", a transmis edilul, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Răşinari.

Referendumul a fost organizat în contextul proiectului din zona Valea Dobra. Compania Mineral Proiect Invest SA a obţinut o licenţă de exploatare pentru proiectul minier Răşinari-Sălişte.

Locuitorii comunei au fost chemaţi să răspundă la întrebarea: "Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?".

Înainte de acest referendum, primarul Bucur Bogdan a anunţat, tot pe Facebook, că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul minier din Valea Dobra.

Potrivit edilului, compania Mineral Proiect Invest SA a solicitat, în 23 septembrie, emiterea certificatului de urbanism pentru construire, iar documentul a fost semnat de primar şi ridicat de beneficiar în 30 octombrie.

Primăria Răşinari a precizat că referendumul are caracter consultativ în raport cu deciziile autorităţilor naţionale competente în domeniul exploatărilor miniere. Astfel, rezultatul exprimă oficial poziţia comunităţii, însă nu va determina automat interzicerea unei exploatări miniere sau anularea unei licenţe deja acordate.

Rezultatul consultării poate fi folosit de autorităţile locale pentru fundamentarea unor hotărâri, formularea de solicitări şi iniţierea unor demersuri administrative sau judiciare, în limitele prevăzute de lege.

Potrivit mesajelor publicate pe Facebook de compania MPI Magnesium, proiectul din zona Valea Dobra vizează exploatarea unor roci magnezitice de la Răşinari, din care, în urma procesării, ar urma să fie obţinute hidroxid de magneziu ultrapur, utilizat inclusiv la fabricarea materialelor ignifuge pentru cabluri electrice şi produse industriale, şi oxid de magneziu premium, destinat unor aplicaţii industriale strategice.

Rășinari este prima localitate rurală din România care a reușit performanța de a deveni destinație turistică la nivel internațional, în urma unei competiții a Organizației Mondiale a Turismului, „Best Tourism Villages“.

Cu o populație de peste 5.600 de locuitori, dar în continuă creștere, grație amplasării sale în apropierea Sibiului, Rășinari face parte din marea comunitate a Mărginimii Sibiului formată din 18 localități care numără 40.000 de suflete „unite prin tradiții, arhitectură și istorie“, o regiune etnografică unică a României, amplasată în sudul Transilvaniei, la poalele Munților Cindrel și Lotru.  

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