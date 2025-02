Ionel Rusen, personaj care a strâns bani pentru campania lui Călin Georgescu, ar fi fugit din țară. Ioan Niculae: „450.000 de euro mi-a furat acest escroc”

Omul de afaceri Ioan Niculae spune despre Ionel Rusen, apropiat al lui Călin Georgescu, că a fugit în Italia și încearcă să plece într-o altă țară.

„Nu am nicio legătură și nu vreau să se amestece numele meu cu vreo campanie de susținere sau de nesusținere a domnului Georgescu. Vorbim de lucruri total diferite. Este vorba de anul 2019-2020 când acești doi escroci, Rusen și Dokonal, m-au înșelat cu o sumă de 450.000 euro cu documente beton, falsificate de așa natură încât cei mai buni specialiști ai mei nu au putut să distingă falsul.

Am fost la DIICOT chemat și am adus toate documentele de la firma mea care a fost înșelată de acești doi escroci, de fapt, escrocul care s-a văzut tot timpul a fost Ionel Rusen. Și am adus toate documentele – inclusiv ordine de plată, extrase de cont, contractul pe care l-am cu Dokonal, semnat, polița de asigurare în care m-au asigurat că-mi dau banii înapoi dacă nu fac finanțarea. Contractul care precizează foarte clar că finanțarea se refera strict la industria chimică românească unde eu voiam să construiesc o fabrică de amoniac și una de uree nouă. N-are nicio legătură cu nicio campanie electorală a nimănui, vorbesc de anul 2019 și 2020.

Am vorbit cu mai mulți, acum nu cred că mai e cazul pentru că deja dosarul penal e pe rolul la DIICOT, toți cei care suntem păgubiți sunt bineveniți să declare.

În vara lui 2019 l-a adus la mine la hotel, la Venus, tot un om de afaceri care se numește Osman. După discuția cu dvs. de acum câteva zile l-am sunat și am vorbit cu el, mi-a spus că și el a fost înșelat și că Ionel Rusen era acționar într-o societate a lui, de-abia a reușit să-l scoată. Mi-a zis că vine cu mare plăcere la DIICOT să declare tot ce știe despre Rusen.

(...)

Minte cu nerușinare, am văzut interviul la dvs., e un escroc de joasă speță. Sper ca Poliția Română să pună mâna pe el pentru că, până la urmă, dacă va fi chemat și nu va veni la audiere, e obligația lor să-l dea în urmărire generală.

Eu aveam informații de ieri că ar fi pe undeva prin Italia și că ar încerca să plece în altă țară pentru că știe că e localizat în Italia. Dar nu e calitatea mea să știu unde e Rusen sau unde nu e. DIICOT și Poliția Română știu mai bine decât mine”, a declarat Ioan Niculae la Antena3 CNN.

Georgescu ar fi solicitat un ajutor de finanțare de 50 de milioane de euro pentru campanie

O companie controlată de Niculae a achitat cei 450 de mii de euro în 2020 și 2021 către consultantul financiar Francisc Dokonal, de la compania FVD Global House, pentru a obține o linie de creditare. Din întreaga sumă, 144 de mii de euro au ajuns la Rusen, afacerist constănțean și apropiat al lui Călin Georgescu.

De asemenea, Niculae a precizat că nu a finanțat direct și deliberat campania lui Călin Georgescu, ci că a fost victima unei înșelăciuni.

Dokonal susține că s-a întâlnit cu Călin Georgescu în 2022, la Viena, la inițiativa lui Ionel Rusen. Atunci, Rusen i-ar fi prezentat și alți oameni de afaceri, precum Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu, care ulterior l-ar fi susținut pe Călin Georgescu.

Georgescu a mers pe urmă la biroul lui Dokonal, împreună cu Rusen, unde i-ar fi solicitat un ajutor de finanțare de 50 de milioane de euro pentru campanie.

Niculae a declarat că au fost peste 20 de astfel de afaceriști escortați din România.

Fostul patron Interagro a declarat la Antena 3 CNN că vrea să se alipească la plângerea la DIICOT făcută de un om de afaceri din Buzău, care susține că Ionel Rusen, dar și Călin Georgescu, l-au escrocat de un milion de euro.

„450.000 de euro mi a furat acest escroc. (...) Nu știu ce poate să facă un escroc cu banii pe care i-a luat de la mine. Că i-a dat lui Georgescu, lui Trump, lui Putin... un lucru știu cert numai acest nenorocit a fost la mine în casă, îmi pare rău că i-am dat să mănânce și să bea. (...)N-a fost niciodată un cuvânt legat de finanțarea cuiva într-o campanie electorală, vorbim de anul 2020”, a spus Ioan Niculae, săptămâna trecută.

Ionel Rusen este un afacerist din Constanța, care s-a făcut remarcat prin comentariile de pe rețelele de socializare în timpul alegerilor. Rusen a fost implicat și într-o companie - Romanian Allied International Defense SRL, care voia să cumpere Uzina Mecanică Drăgășani SA, dar aștepta avizul de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei. Între timp, pachetul majoritar al companiei a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american, susținător al lui Călin Georgescu.

Ioan Niculae a fost condamnat în februarie 2021 la 5 ani de închisoare cu executare, pentru cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. Potrivit acuzaţiilor din dosar, firma controlată de afacerist ar fi încheiat contracte fictive cu altă societate, pentru a reduce masiv contribuţiile datorate bugetului de stat.