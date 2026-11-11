Securitatea la Marea Neagră și banii europeni, pe agenda discuțiilor dintre premier și ambasadorii UE

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri dimineață cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București. Discuțiile au vizat prioritățile noului Guvern, securitatea europeană, extinderea UE și viitorul buget comunitar.

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale UE Foto: FB/Guvernul României

Întâlnirea a avut loc la invitația ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, țară care deține în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit premierului, unul dintre principalele subiecte abordate a fost securitatea și apărarea Europei, cu accent pe Flancul Estic și regiunea Mării Negre.

„România își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin programul european SAFE. Le-am prezentat ambasadorilor și progresele în operaționalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanța, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni”, a transmis Luca Niculescu.

Un alt subiect important a fost extinderea Uniunii Europene. Șeful Guvernului a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest, subliniind că negocierile de aderare ar trebui să avanseze cât mai rapid, în funcție de progresele înregistrate de fiecare stat.

Ce poziție are România în privința viitorului buget european

Premierul a discutat cu reprezentanții statelor membre și despre viitorul buget al Uniunii Europene, respectiv Cadrul Financiar Multianual.

Luca Niculescu a susținut necesitatea ajungerii la un acord până la sfârșitul anului, care să țină cont de noile provocări europene, fără să afecteze finanțările destinate politicii de coeziune și agriculturii, domenii esențiale pentru România.

În cadrul întâlnirii, premierul le-a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat României în domeniul securității și apărării, dar și în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm și să găsim soluții împreună. România are priorități clare în Europa și își asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile și proiectele noastre comune”, a mai transmis premierul.