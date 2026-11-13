Atacurile din Marea Neagră alungă navele comerciale. Intrările prin Bosfor au scăzut cu 41% în octombrie

Transportul comercial din Marea Neagră este tot mai afectat de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare. În octombrie 2026, intrările de nave prin Strâmtoarea Bosfor au fost cu 41% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, iar totalul tranzitelor, în ambele sensuri, s-a redus cu 38%.

Atacurile din Marea Neagră alungă navele comerciale Foto: captură video YT

Bilanțul prezentat de publicație indică peste 300 de atacuri de la începutul anului, potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey. Mai mult de 30 de marinari au murit, iar peste 20 sunt dați dispăruți, conform informațiilor adunate de cotidianul american de la Asociația Armatorilor din Turcia, MarineTraffic și autorități locale , relatează Adevărul Financiar, pe baza datelor Global Fishing Watch citate de The Wall Street Journal.

Navele evită zonele expuse atacurilor

Datele de monitorizare descrise de Adevărul Financiar arată o reducere semnificativă a prezenței navelor în centrul și nordul Mării Negre în octombrie. Multe dintre vasele care au continuat să opereze în regiune au ales trasee mai apropiate de coastă, în încercarea de a limita expunerea la atacuri.

Cele două procente privind Bosforul măsoară evoluții diferite: scăderea de 41% privește navele care au intrat în Marea Neagră, în timp ce reculul de 38% include tranzitele în ambele direcții. Comparația este cu octombrie 2025, nu cu luna precedentă.

Incidente în apropierea României și Bulgariei

Potrivit informațiilor The Wall Street Journal preluate de Adevărul Financiar, opt nave comerciale au fost lovite de drone în octombrie în apele teritoriale ale României sau Bulgariei ori în zonele maritime din apropiere. Alte două nave au fost atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei, iar o altă navă a fost lovită în portul ucrainean Ismail, după ce navigase de-a lungul coastelor bulgară și românească.

Relatarea nu plasează toate aceste incidente în apele teritoriale ale celor două state NATO. Ea distinge între acestea, zonele maritime adiacente și zona economică exclusivă a Bulgariei. Mai mulți oficiali europeni au atribuit Rusiei unele dintre atacuri, însă Moscova a negat implicarea, potrivit aceleiași surse.

Mizele economice: cereale, energie și transporturi

Marea Neagră asigură rute pentru exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei, precum și pentru transportul produselor petroliere. Adevărul Financiar avertizează că evitarea zonelor periculoase poate prelungi traseele și poate genera costuri suplimentare de transport și asigurare, cu posibile efecte asupra termenelor de livrare.

Pentru România, expunerea este legată inclusiv de rolul Portului Constanța și al transportului pe Dunăre în circulația mărfurilor ucrainene. Deteriorarea condițiilor de securitate din apropierea coastelor poate afecta operatorii portuari, transportatorii și asigurătorii, subliniază publicația. Sursa nu oferă însă o estimare a pierderilor economice pentru România.

Planuri europene pentru securitatea maritimă

În acest context, Uniunea Europeană accelerează planurile pentru un centru de securitate maritimă la Marea Neagră, mai relatează Adevărul Financiar. Inițiativa urmărește o mai bună monitorizare a amenințărilor și coordonarea răspunsului la incidente. Proiectul este prezentat ca un demers în pregătire, nu ca un centru deja operațional.