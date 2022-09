Poliția Rutieră iese din era Logan, dar rămâne tot cu mașini neranforsate

Poliția Rutieră achiziționează 600 de bolizi BMW 320ix pentru agenții rutieri. Autospecialele sunt dotate cu transmisii automate cu 8+1 trepte foarte performante, dar nu dispun de ranforsarea caroseriei, element de siguranță prezent pe mașinile oricărei poliții moderne

Poliția Română (IGPR) vrea să iasă din era Dacia Logan și a semnat un contract pentru dotarea cu bolizi de fabricație germană. Achiziționarea acestor autospeciale s-a realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”, iar sindicaliștii din Poliția Română susțin că, deși este un pas mare înainte în privința dotărilor, licitația ridică unele semne de întrebare.

Prețul contractat de IGPR pe o autospecială BMW din seria 3 este de 163.343,41 de lei (aproximativ 33.200 de euro), cu 15.000 de euro sub prețul de catalog, iar primul lot de 100 de vehicule este așteptat să intre în dotarea Poliției Române cel târziu în iunie 2023. „Nu putem să nu observăm faptul că în continuare, în ciuda tuturor insistențelor, evenimentelor, reportajelor, exemplelor etc. pe care atât noi, cât și opinia publică le-am transmis în ultimii ani, factorii de decizie din Poliția Română continuă să pună eticheta de «autospecială» unui autoturism pe care se lipește doar un colant pe care scrie POLITIA și pe care este montată o rampă. În continuare nu se cere șasiu întărit, nu se cer accesorii specifice muncii din dotare (lumini suplimentare montate, compartimentare separată pentru persoanele conduse la sediu, compartimentare separată în portbagaj pentru accesorii specifice etc.), ci pur și simplu un autoturism «chior»”, arată Sindicatul Europol.

Mașinile au rămas neranforsate

Și astfel de dotări suplimentare puteau fi achiziționate foarte ușor pentru că producătorul bavarez are un departament special care se ocupă de astfel de contracte, BMW Authority Vehicles. Acest departament poate dota la cerere mașinile cu diverse accesorii, cum ar fi rampe digitale de avertizare, echipamente radio, baterie suplimentară, compartimente securizate pentru armament sau priză de 230 de volți. Din acestea, pe mașinile care vor ajunge la Poliția Română, regăsim numai o rampă simplă de avertizare, dar clasică, nu digitală, și bateria suplimentară. „Ne-am fi dorit ca aceste autospeciale să fie dotate cu o rampă specială de avertizare acustică și luminoasă cu comandă digitală și cu afișaj electronic/mesaje variabile, având în vedere faptul că acestea vor ajunge la structurile de poliție rutieră”, susțin cei din Sindicatului Democratic al Polițiștilor.

Mai grav este că nu s-a solicitat un șasiu ranforsat, opțiune pe care producătorul putea să o ofere cu mare ușurință. Ba mai mult, BMW susține că modelele pentru autorități care au caroseria întărită sunt și testate la accidente diverse, chiar și răsturnare repetată.

Cu toate astea, Poliția Română s-a decis să renunțe la aceste dotări suplimentare, care în caz de accident pot aduce o protecție suplimentară, pentru a obține acea ,,temperare” a prețului cu 15.000 de euro. Oricum, renunțarea la dotările suplimentare nu este o noutate. ,,Autospecialele achiziționate începând din anul 2005 și până în prezent nu au caroserie ranforsată. Sunt ca orice mașini de pe stradă, numai că sunt inscripționate și dotate cu rampă”, susține Gabriel Gârniţă, preşedintele Sindicatului Democratic al Poliţiştilor.

Specificații tehnice de catalog?

Din punct de vedere al perfomanțelor, în caietul de sarcini al licitației prin care s-au achiziționat modelele BMW 320ix pentru Poliția Rutieră, IGPR cerea ca autospecialele să fie pe benzină, să aibă o putere a motorului de minimum 130 KW, adică 174 CP, un cuplu de 290 Nm şi tracţiune 4×4. În plus, motorul trebuia să aibă minimum patru cilindri, o capacitate de cel puţin 1.900 de centimetri cubi şi trebuia să fie cuplat la o transmisie automată cu 8+1 trepte. Ca performanţe, maşinile trebuie să fie capabile de o viteză maximă de cel puțin 210 kilometri pe oră, cu reprize de acceleraţie de la 0 la 100 de kilometri pe oră în cel mult 8 secunde.

Ori tocmai una dintre aceste caracteristici, transmisia automată cu 8+1 trepte, ridică mari semne de întrebare pentru sindicaliștii Europol. „Încă de la apariția anunțului de participare (15.05.2022) am stat și am căutat ce modele de autovehicule s-ar putea mula pe aceste specificații. Nu mică ne-a fost mirarea când, după aproximativ două săptămâni de căutări și discuții cu reprezentanți ai marilor dealeri auto, am ajuns la concluzia că singura marcă ce «pică» pe aceste specificații este BMW. Iar tipul de BMW este 320ix. Acum, nu o să fim noi cei cârcotași, fiind relevant faptul că vom primi multe (sperăm la mai mult de una pe județ) autospeciale «adevărate» de poliție, așa cum multe țări (toate) din blocul comunitar au în dotare. Dar nu putem să nu ne întrebăm retoric – oare chiar atât de importantă era acea cutie de 8+1 trepte?! IGPR-ul nu putea să lărgească puțin sfera și să solicite o plajă mai largă pentru ca tot ce înseamnă producător auto de marcă să participe la licitație?!”, se întreabă cei din Europol despre o licitație pe care o cataloghează ca fiind una ,,cu cântec”. ,,Adevărul” a cerut o poziție oficială de la IGPR, dar nu a primit un răspuns până la publicarea materialului.