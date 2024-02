Gigi Becali a câștigat unul dintre procesele contra României la CEDO. Curtea i-a dat dreptate parțial omului de afaceri

Gigi Becali a declarat, marți, că învins statul român la CEDO, în procesul pe care l-a intentat în procesul schimbului de terenuri cu MApN. Patronul FCSB a reclamat statul român, după condamnarea la 3 ani de închisoare cu executare, pe care a primit-o în mai 2013, precizând că vrea despăgubiri.

„Declară cererea admisibilă în măsura în care se referă la plângerea referitoare la durata primului proces penal introdus împotriva reclamanților și inadmisibilă pentru restul”. Mai precis, CEDO a dat dreptate în cazul procesului privind „schimburile de terenuri”, nu și în cazul altor două, adică „Dosarul valiza” sau „Dosarul sechestrării”.

„Hotărăște că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție (n.r. - Convenția Europeană a Drepturilor Omului”. Acest articol este cel legat de „Dreptul la un proces echitabil” și spune „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.”, prevede articolul în cauză.

De asemena, CEDO a mai stabilit: „constatarea încălcării constituie în sine o reparație echitabilă suficient pentru prejudiciul moral suferit de reclamanți”. Așadar, nu a menționat CEDO vreun cuvânt despre o despăgubire.

Becali: O veste pe care o aștept de 10 ani

Gigi Becali a precizat marți, în declarația în care a făcut anunțul privind câștigarea procesului, că ar urma să primească de la statul român 9 milioane de euro, plus daunele pe care le va cere.

„Am o rugăminte. Azi am primit o veste pe care o aștept de 10 ani. O veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine. Mult a suferit mult familia mea pentru că am fost batjocorit și condamnat. A venit vestea astăzi de la CEDO. Condamnă România pentru un proces neechitabil (contra n.r.) lui Becali George. Adică spune: a fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată.

Nu vreau să vorbesc fotbal că sunt prea fericit. Trăiesc o bucurie a sufletului de fapt. Ce se va întâmpla? Pentru 800.000 de euro, mi-au luat 3 milioane de euro. Trebuie să-mi dea, dacă au luat trei ori, trebuie să dea 9 (milioane de euro n.r.). Plus daunele pe care le voi cere eu pentru celelalte vătămări. Nu banii sunt problema. Problema e mulțumire sufletească. De mult așteptam. Toate alea ce le cântam în pușcărie din Psaltire(...). Acuma știi care e treaba? Nu mai am răutate. Poate așa a făcut Dumnezeu acum Dacă era acum câțiva ani, poate făceam tam-tam mare”, a declarat Gigi Becali.

Becali: Francesca Vasile, dă-ți demisia, pleacă acasă. Nu ți-e rușine?

Patronul FCSB a cerut demisia judecătorilor, afirmând că i-a iertat dar copii lor „trebuie să știe măcar ce nenorociri au făcut părinții lor”.

„Dar totuși acei oameni care au făcut asta trebuie să le fie spus numele oamenilor. Nu știu dacă fac păcat, dar trebuie să fie spus (...) numele, ca să știe copiii lor: Francesca Vasile, Ionuț Matei, Livia Stanciu. Să vadă copiii lor cum au distrus ei oameni și cum au băgat ei oameni în pușcărie, și au chinuit mame și copii pe nedreptate.

Acum mai vreau să știu un lucru. Francesca Vasile va rămâne judecătoare? Băi, dă-ți demisia, pleacă acasă, mă. Nu ți-e rușine? Dacă ai rușine, dacă ai omenie. Livia Stanciu, la Curtea Constituțională. Păi băi e rușine la Curtea Constituțională a României e una femeie care a distrus oameni. Că acuma e clar. A fost condamnată România pentru procesul lui Becali. Vreau totuși să-i laud și pe Săndel Macavei și pe Rodica Cozma, care au făcut opinie separată. Că au fost 3 la 2”, a precizat Becali.

Eu i-am iertat, dar trebuie să le zic numele, așa cum copiii mei au plâns la 18 ani, așa copiii lor trebuie să știe măcar ce nenorociri au făcut părinții lor. Că acuma vezi ei în Dubai cu pahare în cap și cu drogangeală și curvăsăreală, vădit vezi la mine cum cu bucurie? Păi ei acum scrâșnesc din dinți și se topesc când văd că Becali a primit dreptate”, a mai spus Becali.

Dosarul „Schimburilor de terenuri”

În 2013, un complet de cinci judecători de la Curtea Supremă l-a condamnat pe Gigi Becali la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimburilor de terenuri dintre deputat şi Ministerul Apărării Naţionale. În acelaşi dosar, Victor Babiuc, fostul ministru al apărării, decedat anul trecut, dar şi generalul Dumitru Cioflină au fost condamnaţi la doi ani de închisoare cu executare.

Conncret procurorii anticorupţie îl acuzaseră pe Becali că, în urma unui schimb de terenuri realizat în perioada 1996 – 1999 între deputat şi Ministerul Apărării Naţionale (MapN), statul român ar fi fost prejudiciat cu 892.758 de dolari. Becali era acuzat de complicitate la abuz în serviciu, întrucât oficiali ai Ministerului i-ar fi dat omului de afaceri două terenuri din zona Voluntari care însumau 30 de hectare în schimbul unui teren mai ieftin în localitatea Ştefăneştii de Jos. Potrivit anchetatorilor, Ministerul nu ar fi putut să îi dea deputatului terenurile, întrucât acestea nu aparţineau Armatei.

Potrivit minutei completului de cinci judecători generalul Dumitru Cioplină a fost condamnat pentru abuz în serviciu în formă calificată la doi ani de închisoare.

Generalul Victor Babiuc a fost şi el condamnat pentru abuz în serviciu în formă calificată la doi ani de închisoare.

De asemenea, minuta instanţei mai spunea că George Becali era condamnat la doi ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu, în total sentința ridicându-se la trei ani.

„Curtea Supremă anulează suspendarea sub supravegherea executării pedepsei rezultate de trei ani de închisoare aplicate lui Becali prin decizia penală din 11 februarie 2013, descontopeşte pedeapsa rezultantă de trei ani închisoare aplicată inculpatului Becali prin decizia din februarie în cele trei pedepse de câte trei ani închisoare pe care le repune în individualitatea lor. Potrivit legii, contopeşte cele trei pedepse de câte trei ani închisoare cu pedeapsa de doi ani închisoare şi pedeapsa complementară de interzicere a exercitării drepturilor, Becali urmând a executa pedeapsa cea mai grea de trei ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor pe o durată de cinci ani după executarea pedepsei cu închisoarea”.