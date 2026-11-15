 Gabriel Resources susține că e în pragul insolvenței după înfrângerea definitivă în procesul Roșia Montană | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Gabriel Resources susține că e în pragul insolvenței după înfrângerea definitivă în procesul Roșia Montană

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Compania canadiană Gabriel Resources avertizează că ar putea ajunge în insolvență după ce a pierdut și ultima cale de atac în procesul cu România privind proiectul minier de la Roșia Montană. 

Roșia Montană
Gabriel Resources ar putea să ajungă în insolvență după ce a pierdut procesul Foto: Daniel Guță / ADEVĂRUL

Gabriel Resources a anunțat că este profund dezamăgită de decizia Comitetului ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID), care a respins integral cererea de anulare a hotărârii arbitrale din 8 martie 2024.

Într-un comunicat publicat pe 14 noiembrie, compania canadiană a precizat că analizează implicațiile deciziei și posibilii pași următori, împreună cu avocații și consultanții financiari.

Respingerea cererii de anulare înseamnă că hotărârea arbitrală prin care România a câștigat procesul internațional rămâne în vigoare. Astfel, statul român nu va plăti despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate de companie.

În schimb, Gabriel Resources și filiala sa Gabriel Resources (Jersey) Ltd. trebuie să suporte obligațiile financiare stabilite prin hotărârea din 2024, inclusiv cheltuielile de judecată datorate României.

Compania încearcă să atragă fonduri pentru a evita insolvența

Problemele financiare ale Gabriel Resources s-ar putea agrava în urma deciziei. Compania afirmă că dispune de lichidități limitate și că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și putea achita obligațiile, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile juridice.

Una dintre variantele analizate este atragerea a 3,4 milioane de dolari printr-un plasament privat. Totuși, la momentul comunicatului din 14 noiembrie, compania nu reușise să obțină subscrieri în valoare de 894.365 de dolari. Termenul stabilit pentru finalizarea operațiunii de Bursa de Valori TSX Venture este 16 noiembrie.

Consiliul de administrație analizează, împreună cu avocații și consultanții financiari, posibilitatea atragerii unor noi fonduri și eventuale soluții de restructurare.

Compania avertizează că nu există garanții că va reuși să obțină finanțarea necesară sau să identifice o alternativă viabilă. În lipsa unor soluții, Gabriel Resources ar putea fi nevoită să înceapă procedurile de insolvență.

Într-un asemenea scenariu, acționarii care dețin acțiuni ordinare ar avea șanse reduse să își recupereze investițiile. De asemenea, Bursa de Valori TSX Venture ar putea suspenda tranzacționarea acțiunilor companiei și ar putea decide delistarea acestora sau transferul lor pe piața NEX.

România a câștigat definitiv procesul de la Roșia Montană

Decizia din 13 noiembrie 2026 a închis ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Comitetul ad-hoc a respins toate motivele invocate de Gabriel Resources pentru anularea hotărârii arbitrale, menținând decizia din martie 2024.

Litigiul a fost inițiat în 2015, după ce Gabriel Resources a acuzat statul român că i-a compromis investiția în proiectul minier de la Roșia Montană și a solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

În martie 2024, tribunalul arbitral a decis că România nu a încălcat obligațiile asumate prin tratatele bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit. Companiile reclamante au fost obligate să ramburseze României aproximativ 10 milioane de dolari, reprezentând cheltuieli de arbitraj și de reprezentare, la care se adaugă dobânzi.

Gabriel Resources a contestat ulterior hotărârea, solicitând anularea acesteia. Demersul a fost însă respins integral în noiembrie 2026, iar hotărârea arbitrală a devenit definitivă.

Proiectul minier de la Roșia Montană a fost unul dintre cele mai controversate din România, planul de exploatare prevăzând utilizarea cianurilor și amenajarea unui iaz de decantare în zona Corna. În 2021, peisajul minier de la Roșia Montană a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
gandul.ro
image
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
mediafax.ro
image
Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe
fanatik.ro
image
Primii români judecați pentru propagandă legionară și negarea Holocaustului revin la bară. Sunt acuzați de antisemitism, promovarea simbolurilor naziste și incitare la ură
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
digisport.ro
image
Meniu special la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ce preparate au ajuns pe mesele celor câteva sute de invitați
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri
observatornews.ro
image
Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: 'Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel'
cancan.ro
image
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
newsweek.ro
image
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
prosport.ro
image
De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el
playtech.ro
image
Dănuț Lupu a luat foc în direct pe Ianis Hagi: “A fost gladiator!” / “Serios? Să se ducă la lupte, atunci!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
digisport.ro
image
Eduard Vlădescu, pilotul de la Insula Iubirii, acuzat că „a înșelat-o” pe Claudia Ion: „M-a chemat la el”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Luna intră în Vărsător pe 15 noiembrie 2026. Ce se întâmplă cu Zodiile de Apă în perioada următoare
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
De la Ghișeul.ro la Imperiul ConectX. Cum a cucerit rețeaua Digitax contractele cu statul român și cui îi aparține
actualitate.net
image
Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”
click.ro
image
Ce face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia
click.ro
image
Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR”
click.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori
image
Motivul pentru care Silvana Rîciu gătește în toiul nopții. Artista se confruntă cu o afecțiune: „Se întâmplă de ani buni!”

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României