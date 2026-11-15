Gabriel Resources susține că e în pragul insolvenței după înfrângerea definitivă în procesul Roșia Montană

Compania canadiană Gabriel Resources avertizează că ar putea ajunge în insolvență după ce a pierdut și ultima cale de atac în procesul cu România privind proiectul minier de la Roșia Montană.

Gabriel Resources ar putea să ajungă în insolvență după ce a pierdut procesul Foto: Daniel Guță / ADEVĂRUL

Gabriel Resources a anunțat că este profund dezamăgită de decizia Comitetului ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID), care a respins integral cererea de anulare a hotărârii arbitrale din 8 martie 2024.

Într-un comunicat publicat pe 14 noiembrie, compania canadiană a precizat că analizează implicațiile deciziei și posibilii pași următori, împreună cu avocații și consultanții financiari.

Respingerea cererii de anulare înseamnă că hotărârea arbitrală prin care România a câștigat procesul internațional rămâne în vigoare. Astfel, statul român nu va plăti despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate de companie.

În schimb, Gabriel Resources și filiala sa Gabriel Resources (Jersey) Ltd. trebuie să suporte obligațiile financiare stabilite prin hotărârea din 2024, inclusiv cheltuielile de judecată datorate României.

Compania încearcă să atragă fonduri pentru a evita insolvența

Problemele financiare ale Gabriel Resources s-ar putea agrava în urma deciziei. Compania afirmă că dispune de lichidități limitate și că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a-și putea achita obligațiile, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile juridice.

Una dintre variantele analizate este atragerea a 3,4 milioane de dolari printr-un plasament privat. Totuși, la momentul comunicatului din 14 noiembrie, compania nu reușise să obțină subscrieri în valoare de 894.365 de dolari. Termenul stabilit pentru finalizarea operațiunii de Bursa de Valori TSX Venture este 16 noiembrie.

Consiliul de administrație analizează, împreună cu avocații și consultanții financiari, posibilitatea atragerii unor noi fonduri și eventuale soluții de restructurare.

Compania avertizează că nu există garanții că va reuși să obțină finanțarea necesară sau să identifice o alternativă viabilă. În lipsa unor soluții, Gabriel Resources ar putea fi nevoită să înceapă procedurile de insolvență.

Într-un asemenea scenariu, acționarii care dețin acțiuni ordinare ar avea șanse reduse să își recupereze investițiile. De asemenea, Bursa de Valori TSX Venture ar putea suspenda tranzacționarea acțiunilor companiei și ar putea decide delistarea acestora sau transferul lor pe piața NEX.

România a câștigat definitiv procesul de la Roșia Montană

Decizia din 13 noiembrie 2026 a închis ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Comitetul ad-hoc a respins toate motivele invocate de Gabriel Resources pentru anularea hotărârii arbitrale, menținând decizia din martie 2024.

Litigiul a fost inițiat în 2015, după ce Gabriel Resources a acuzat statul român că i-a compromis investiția în proiectul minier de la Roșia Montană și a solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

În martie 2024, tribunalul arbitral a decis că România nu a încălcat obligațiile asumate prin tratatele bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit. Companiile reclamante au fost obligate să ramburseze României aproximativ 10 milioane de dolari, reprezentând cheltuieli de arbitraj și de reprezentare, la care se adaugă dobânzi.

Gabriel Resources a contestat ulterior hotărârea, solicitând anularea acesteia. Demersul a fost însă respins integral în noiembrie 2026, iar hotărârea arbitrală a devenit definitivă.

Proiectul minier de la Roșia Montană a fost unul dintre cele mai controversate din România, planul de exploatare prevăzând utilizarea cianurilor și amenajarea unui iaz de decantare în zona Corna. În 2021, peisajul minier de la Roșia Montană a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.