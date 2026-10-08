 Fost director de bancă, cercetat pentru că ar fi luat peste 500.000 de lei din banii unui client | adevarul.ro
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Fost director de bancă, cercetat pentru că ar fi luat peste 500.000 de lei din banii unui client

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Un fost director al unei sucursale Patria Bank din Sectorul 2 este cercetat după ce ar fi efectuat 13 operațiuni prin care și-ar fi creditat contul cu peste 500.000 de lei din banii unui client.

bani lei
Bărbatul este suspectat că a luat peste 500.000 de lei din banii unui client Foto: Shutterstock

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare, joi, 8 octombrie, un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit Poliției Capitalei, în perioada 2022-2023, un bărbat în vârstă de 45 de ani, angajat al unei unități bancare în funcția de director, ar fi efectuat, fără consimțământul unui client, 13 operațiuni de creditare a propriului cont. În acest context, bărbatul și-ar fi însușit peste 500.000 de lei.

Cum ar fi fost folosiți banii clientului

Surse din anchetă spun că sesizarea a fost făcută de bancă, în urma unor verificări interne.

Potrivit acestora, victima este o persoană în vârstă care avea încredere în bărbat și îl ruga să îi retragă bani din cont atunci când avea nevoie. Acesta s-ar fi folosit de faptul că avea acces la datele clientului și ar fi rulat bani din contul acestuia, provocând un prejudiciu de aproximativ 100.000 de euro.

Victima nu dorește să facă declarații publice, au mai precizat sursele pentru Adevărul.

Percheziții și audieri

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au identificat și ridicat mai multe înscrisuri relevante pentru cauză. Bărbatul a fost depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Poliția Capitalei precizează că efectuarea percheziției domiciliare reprezintă o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probelor necesare soluționării cauzei, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

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