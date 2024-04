Femeia dezmembrată descoperită lângă autostrada A1 a fost identificată

Criminaliştii au solicitat realizarea de expertize genetice pentru stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei al cărei trup neînsufleţit a fost descoperit, vineri, 5 aprilie 2024, pe un câmp, în apropierea bretelei rutiere care duce către A1, în zona satului Olteni, din comuna Uliești.

În urma analizelor ADN, luni au stabilit cu certitudine că este vorba despre o femeie în vârstă de 38 de ani, din Bucureşti, Sectorul 5. Ea fusese dată dispărută încă de la începutul lunii martie şi era căutată de familie şi de autorităţi.

Anchetatorii au stabilit un cerc de suspecţi şi continuă cercetările pentru a descoperi autorul acestei cumplite crime.

Vă reamintim că descoperirea macabră a fost făcută de o echipă de muncitori, care a oprit pe breteaua de ieșire a autostrăzii A1, în zona localității Olteni din Dâmbovița, ca să schimbe o butelie de gaz.

„Șoferul a observat un picior de om pe o arătură. Am mers până acolo și am zis: «Bă, hai să mergem de aici, că într-adevăr e un picior». Ne-am băgat în mașină, am mers la poliție, am mers la fața locului, le-am arătat ce le-am spus dânșilor. După adidași, asta am constatat, că e o femeie, că era un picior mic”, a relatat, vine, unul dintre muncitori, potrivit Stirileprotv.ro.