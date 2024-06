EXCLUSIV. Elena Lasconi: „Dacă voi fi președintele României, voi fi un președinte pentru popor, din popor și nu din colivie”

Candidată la președinția USR și văzută ca potențial candidat la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi a vorbit într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul” despre relația cu Dominic Fritz, despre cum s-a decis să candideze la președinția USR și dacă e România pregătită să aibă o femeie-președinte.

Realeasă primar la Câmpulung cu aproape 70% dintre voturi, Elena Lasconi este principală favorită pentru funcția de președinte al USR.

USR a anunțat zilele trecute că va avea congres pe 29 iunie şi până atunci are loc un proces de votare online. Turul 1 al alegerilor va fi pe 24-25 iunie, în timp ce pe 27-28 iunie va fi turul 2 al alegerilor pentru președinția USR. La finalul zilei de 28 iunie, Cătălin Drulă va preda mandatul noului președinte al USR. Pe 29 iunie va avea loc Congresul USR, congres în cadrul căruia delegații vor alege cei 24 de membri ai Biroului Național, structura de conducere a partidului.

Elena Lasconi, unul dintre cei mai implicați și activi lideri din USR, este văzută de mulți ca un candidat cu șanse reale la alegerile prezidențiale din această toamnă.

Elena Lasconi a intrat în politică în 2020, după 24 de ani de carieră de succes la ProTV.

A doua zi după alegerile locale spuneai că dacă Dominic Fritz va candida pentru șefia USR și veți avea aceleași linii, îl vei susține și vei fi mâna lui dreaptă. Ai anunțat că vei candida pentru președinția USR, în timp ce Dominic Fritz a anunțat că nu va candida. Ai avut discuții cu Dominic Fritz după anunțul tău? Te va susține la alegeri?

El mă susține pentru funcția de candidat la alegerile prezidențiale. Legat de președinția USR, eu știu că el are o altă listă. Dacă eu voi fi aleasă președinte USR, el va lucra cot la cot cu mine am decis deja asta

Eu nu aveam în plan să candidez la președinția USR-ului, doar că l-a decredibilizat foarte mult domnul Drulă în momentul în care a spus că el crede că potrivit pentru șefia partidului este Dominic Fritz. Dacă spunea, noi avem oameni buni în USR care ar putea să preia conducerea USR-ului, sau dacă ar fi spus, este Dominic, este Viziteu, este Lasconi, altfel se punea problema și eu nu aș fi candidat la președinție.

Dar pe de altă parte nu aș fi putut să fiu nici candidatul la prezidențiale pentru că nu ai cum să arunci într-o luptă atât de grea pe cineva care să aibă munca și responsabilitatea, iar pârghiile puterii să fie în altă parte. Adică noi nu ne jucăm, sunt alegeri foarte importante, sunt cele mai importante și suntem și într-un moment în care suntem pe cale să pierdem democrația din țara asta, pentru că toată țara asta este roșie. Practic, avem un partid-stat.

Electoratul este dezamăgit de PNL și eu nu văd altă alternativă la partidul-stat în afară de USR la alegerile care urmează.

”Marea criză a clasei politice din România e că nu mai există politicieni autentici”

Ai spus recent: ”Îmi asum candidatura la prezidențiale, dacă voi fi susținută de toți colegii”. Dacă vei fi susținută de colegii din USR, cum îți propui să câștigi ulterior susținerea românilor în procent majoritar?

Să știți că nu mi-am făcut un plan, eu sunt autentică, nu mă voi schimba pentru că sunt niște alegeri. Asta este marea criză a clasei politice din România, că nu mai există politicieni autentici, pentru că toți își pun măști, toți au niște predicate, niște mesaje pe care le transmit repetat. Eu sunt aceeași Elena, care am fost și în urmă cu 20 de ani, muncesc foarte mult, iubesc România cu toată ființa mea. Nu am să transmit mesaje inventate de cineva, ci pur și simplu cele pe care le simt, cum ar fi acesta, pe care îl simt foarte profund, că suntem pe cale să îngropăm democrația din România anul acesta sau să o salvăm.

Care e probabilitatea unei alianțe cu REPER?

Nu am încă o formulă magică, mi-ar plăcea foarte tare să o găsesc. Am vorbit cu oameni din REPER, am vorbit chiar și cu domnul Cioloș, însă eu nu mai văd cum am putea să defilăm cu domnul Cioloș în condițiile în care știm foarte bine istoria recentă.

Dacă dumnealui ar face un pas în spate, probabil că am putea să colaborăm cu REPER, și în Forța Dreptei există oameni de calitate. Am avut discuții. O să încerc să găsesc o soluție.

Acum vă vorbește Elena Lasconi, membru USR și nu Elena Lasconi, președintele partidului, pentru că eu dacă o să devin președintele partidului nu o să afle colegii mei de la televizor că am făcut alianțe pe genunchi sau s-au luat decizii de unul singur, pentru că eu nu o să-mi iau partidul pe persoană fizică, ci secretul pentru a câștiga orice, inclusiv respectul oamenilor este de a lucra în echipă. Asta e cel mai important și de a te înconjura de oameni mai deștepți și mai frumoși decât tine. Fără orgolii, fără răzbunări, fără tot ce e negativ.

Și cred că în momentul în care voi ajunge președintele USR, tot ce înseamnă bucătărie internă ar trebui să rămână în interior, pentru că e adevărat că suntem vocali, e adevărat că ne-am născut din stradă, e un partid născut din stradă și un partid în care românii și-au pus speranța și aș vrea să le transmit românilor că există speranță și că avem oameni foarte buni în USR care nu au fost vocali în ultimii ani, dar care sunt profesioniști și chiar pot schimba în bine țara asta. Mi-aș dori foarte mult să le oferim filialelor județene, filialelor locale mai multă putere, astfel încât biroul național să nu se mai ocupe cu tot felul de sesizări, conflicte din teritoriu, pentru că mi se pare că se mănâncă foarte mult timp pe asta și biroul național a trebuit să se ocupe chiar de situațiile și de provocările la nivel național.

”Doar cu un partid-stat o să fie o Românie mai mare dincolo de granițele țării decât aici, acasă”

Este România pregătită să aibă o femeie președinte?

Păi pentru asta trebuie să-i întrebăm pe români. Eu zic că o femeie are câteva atuuri. Cel mai important atu, ce nu ar trebui să lipsească nicăieri, nu doar în politică, este empatia, să îți pese de oameni, apoi dorința de a uni. Și se vede cu ochiul liber că de peste 30 de ani am fost un popor dezbinat, avem o altă Românie dincolo de granițele țării și eu cred că o femeie știe mai bine, să țină familia unită, cred că ar putea să înceapă să lucreze la unirea poporului. Eu am încercat să dau semnalele astea din orașul în care sunt primar, din Câmpulung și cred că am putea să fim un exemplu la nivel național.

Sunt multe lucruri pe care le putem face împreună și doar împreună putem să fim puternici, pentru că altfel, doar cu un partid-stat, eu cred că o să fie o Românie mai mare dincolo de granițele țării decât aici, acasă. Și îmi doresc foarte mult să, nu doar ca românii, să trăiască mai bine în România, dar să se și întoarcă românii plecați la muncă în străinătate. Pentru că avem multe familii dezbinate aici, în România, și asta înseamnă probleme, asta înseamnă depresie, astea înseamnă tristețe, astea înseamnă că nu mai dai randamentul pe care l-ai fi putut da.

Sunt multe chestiuni sensibile, eu le cunosc pentru că am bătut țara asta în lung și în lat, am luat-o la picior, am făcut multe campanii cât am fost jurnalist și am înțeles suferința copiilor care rămân acasă cu bunicii, sau rămân să se crească între ei. Sunt multe povești care mi-au rămas în cap și care m-au marcat și care mi-au dat insomnii.

Am văzut că dacă ești în stradă, la proteste, nu se întâmplă mare lucru și am încercat să pun umărul ca să schimb ceva de la firul ierbii, o localitate, și localitate cu localitate putem să schimbăm țara. Cred că e important, cred că dacă România ar avea un președinte femeie, femeile din România s-ar simți mai puternice. Văd la primărie, de exemplu, îmi spun femeile: ”De când ești primar, mă simt mai bine în pielea mea și simt că pot să iau decizii și să nu fiu marginalizată”. Există în toată lumea, nu doar în România, un soi de misoginism pe care am putea să-l temperăm prin performanță și empatie.

Și cred că dacă eu aș ajunge președintele României, aș fi președintele din popor, pentru popor, o să fiu mereu printre oameni și nu doar într-o colivie de aur, ca să zic așa. Pare că în ultimii 10 ani am avut un președinte permanent în concediu, care s-a îndepărtat de oameni. Eu chiar sunt din popor și chiar am pornit de la minus infinit.