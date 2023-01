Disperare într-o familie de români din Italia: factură la gaz de 7.000 de euro

O familie de români din Italia suferă de frig de o săptămână, după ce a primit o factură uriașă la gaz, pe care nu a putut să o plătească.

„A sosit o factură de aproape 7.000 de euro și au tăiat gazul” , a povestit Marian Dimache, un constructor de origini românești, pentru Il Messaggero .

El și soția sa Mihaela, proprietari ai patiseriei „Le delizie di Dea” din provincia Treviso, au trei copii: Andrei în vârstă de 22 de ani, Luca Edward de 12 ani și Maria de 10 ani. Primul locuiește deja singur și lucrează cu mama sa, în timp ce cei mici suferă de îngheț de șapte zile, potrivit gazetaromânescă.com.

„Copiii mei mici s-au spălat în apă rece de o săptămână și au dormit îmbrăcați pentru a se proteja de temperaturile reci. Nici nu putem găti, cumpărăm mâncare gata preparată de la supermarket. Nu mai suportăm, cerem ajutor”, spune Marian Dimache.

Potrivit furnizorului de gaze Liquigas factura de 6.914,35 euro egal cu 1.510 metri cubi de gaz consumați în 47 de zile.

„La început mi-au spus că au deconectat gazul pentru că nu a fost plătită o factură restantă de 123 de euro. Factură care nu mi-a venit niciodată. Am trecut imediat la plată și am trimis chitanța. În acel moment, mi-au spus că era o a doua factură restantă și neplătită de 175 de euro. Nici aceea nu a ajuns niciodată. După a doua plată am crezut că în schimb am rezolvat drama. Atunci persoana de contact mi-a spus ca era o factura maxi de aproape 7 mii de euro scadentă pe 20 ianuarie. Și că până nu se plătește, nu vor da drumul la gaze”.

Contactată de ziar, compania Liquigas a explicat că „întreruperea alimentării cu gaze se datorează unor neplăți ale facturilor anterioare din 2021 și 2022. Clientul a comunicat serviciului clienți plata ultimei facturi restante în data de 16 ianuarie, 2023: Liquigas procedează rapid la verificarea sa obișnuită conform procedurilor prevăzute în cazuri similare” .

Furnizarea de gaz va fi reluată la scurt timp după primirea plăților corecte. Înțelegând problemele critice, compania a adăugat că a „transmis cu promptitudine disponibilitatea deplină prin elaborarea unei propuneri de eșalonare a plăților datorate”.