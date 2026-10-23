DIICOT explică de ce a cerut confiscarea canabisului medicinal restituit unui pacient care avea rețetă. Procurorii cer schimbarea legii

DIICOT a explicat împrejurările în care aproximativ 25 de grame de canabis medicinal, confiscate în iulie 2024 de la două persoane care au intrat în România pe Aeroportul Henri Coandă, au fost restituite în octombrie 2026. Procurorii susțin că decizia a fost luată în baza unor hotărâri judecătorești definitive și subliniază că aceasta nu modifică regimul legal al canabisului în România.

În ziua restituirii, bărbatul a fost oprit de jandarmi, iar punga cu canabis a fost confiscată iar. Foto: Clujust.ro

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cele două persoane, cu reședința în Marea Britanie, au declarat, la controlul de frontieră din 23 iulie 2024, că dețin canabis sub formă de inflorescențe uscate. Acestea au prezentat prescripții medicale emise în Regatul Unit la 1 iulie 2024, precum și informări primite anterior de la autoritățile române. Analizele de laborator au confirmat că substanța conținea tetrahidrocanabinol (THC).

Poliția de Frontieră a sesizat DIICOT, iar procurorii au început urmărirea penală pentru introducerea în țară, fără drept, de droguri de risc. În septembrie 2024, ancheta a fost clasată, procurorul reținând că persoanele au acționat cu convingerea că deținerea era permisă, pe baza documentelor prezentate. Totodată, a fost solicitată confiscarea canabisului.

Instanța a dispus restituirea canabisului

Cele două persoane au contestat soluția, iar în martie 2025, un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul București a schimbat temeiul clasării, stabilind că fapta nu este prevăzută de legea penală. Instanța a apreciat că introducerea în țară a canabisului, în cantitatea necesară tratamentului indicat în prescripția medicală, nu avea caracter ilicit în sensul legii penale.

Ulterior, în octombrie 2025, judecătorul a respins cererea de confiscare și a dispus restituirea substanței, conform prescripțiilor medicale prezentate. Contestația DIICOT a fost respinsă ca inadmisibilă de Curtea de Apel București, printr-o încheiere definitivă din 28 ianuarie 2026. În consecință, la 19 octombrie 2026, canabisul a fost restituit uneia dintre cele două persoane.

DIICOT susține însă că legislația românească nu permite deținerea inflorescențelor de canabis în scop medical în afara condițiilor prevăzute de lege. Procurorii argumentează că plantele și substanțele controlate pot fi prescrise pacienților numai sub formă de preparate farmaceutice, iar prescripțiile emise în alte state nu conferă automat dreptul de a introduce în România canabis sub formă de inflorescențe uscate.

DIICOT cere o reglementare clară

Procurorii afirmă că solicitarea de confiscare nu urmărea sancționarea persoanelor, ci scoaterea din circuit a unei substanțe a cărei deținere este interzisă în condițiile legislației actuale. Instituția atrage atenția că soluțiile instanțelor în cazuri similare nu sunt unitare și consideră necesară intervenția Parlamentului pentru a clarifica regimul medicamentelor care conțin droguri și care nu mai sunt acoperite de prescripții medicale valabile.

Totodată, DIICOT a precizat că, în aceeași zi în care canabisul a fost restituit, una dintre persoanele implicate a fost oprită de un echipaj al Jandarmeriei, iar pe 21 octombrie 2026 a fost înregistrat un nou dosar penal la DIICOT – Structura Centrală. Instituția nu a oferit alte detalii, precizând că această cauză este în curs de soluționare.

DIICOT a mai transmis că hotărârile pronunțate în acest caz nu schimbă regimul juridic al canabisului în România și a respins acuzațiile publice potrivit cărora procurorii ar fi acționat cu cruzime, susținând că procedurile s-au desfășurat în limitele legii și sub controlul instanțelor.