David Maxim a fost luptător în trupele speciale israeliene și a luat parte la misiuni speciale în Gaza și Liban. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Maxim vorbește despre ororile războiului provocat de teroriști și despre felul în care vor decurge ostilitățile.

David Maxim are dublă cetățenie, română și israeliană, și a luptat timp de mai bine de 20 de ani în Gaza și Liban. A făcut parte din trupele speciale israeliene, iar acum a fost trecut în rezervă, dar spune că dacă situația o va impune, se va întoarce să lupte. Se simte în egală măsură român, și israelian, iar în România a avut funcții importante.

„Sunt la fel de român pe cât sunt de israelian”

În trecut, David Maxim a fost director adjunct al Aeroportului Timișoara, al patrulea cel mai important din țară, iar acum are o firmă de securitate și trăiește la București. Pentru că nu a fost cel puțin deocamdată solicitat în Israel, pe front, Maxim spune că acum misiunea lui este să vorbească despre ororile războiului provocat de teroriști și despre cauzele care au dus la acest conflict.

„Sunt la fel de român pe cât sunt de israelian. Am avut norocul să aparțin în a două națiuni odată. Și atunci le-am pe amândouă, 100%. Deci sunt 100% român, 100% israelian. Eu m-am născut în România și mă simt în egală măsură și român”, spune Maxim.

David Maxim a plecat împreună cu familia în Israel, cu un an înainte de Revoluție. A luptat pentru statul evreu, dar ulterior s-a întors în țara unde s-a născut, în România. Nu înainte de a le împărtăși și altora din experiența acumulată. Timp de mai mulți ani, a acceptat provocarea de a fi director de securitate al Aeroportului Internațional din Abidjan, în Coasta de Fildeș.

„Am prins acolo alegeri, război civil, de toate. Pentru că sunteți expert în siguranță și securitate și în aviație. A fost o provocare, la momentul respectiv”, își amintește Maxim.

„Există momente în care așa ceva e inevitabil”

Evident, cele mai marcante amintiri vin de pe câmpul de luptă. Și a luptat ani la rând în Fâșia Gaza, împotriva teroriștilor Hamas, dar și în Liban, contra Hezbollah. Acolo a văzut toate ororile războiului și a văzut felul în care oamenii se ucid între ei fără să clipească.

Ultimele evenimente, atacul sângeros al Hamas din 7 octombrie 2023, bombardamentele din aprilie și cele din octombrie 2024 i-au lăsat un gust amar.

„În general oamenii ca mine n-ar trebui să vorbească, dar există momente în care așa ceva e inevitabil. Pentru că dacă nu vorbim noi cei care știm, îi lăsăm pe cei care nu știu cum să vorbească. Și nu neapărat că ei vorbesc cu rea intenție, dar problema e că o fac pur și simplu din fotoliu, iar de la lumina neonului praful de pușcă are un cu totul alt miros. Ori noi suntem în alte paradigme și de asta spun că oamenii ca noi nu trebuie să vorbească. Dar dacă cineva trebuie să vorbească despre acest infern, să le explice oamenilor ce se întâmplă acolo, iar atunci n-avem de ales, trebuie să o facem”, explică el.

Luptă inegală pe 7 fronturi

În cazul în care țara îl va chema din nou sub arme, David Maxim va răspunde prezent fără să ezite nicio secundă. „Noi ca luptători care avem experiență și acolo și aici, pentru că avem experiență multă, de-abia ne ținem să nu mergem deja acolo. Dar suntem și noi conștienți de faptul că cei mai tineri decât noi au capacități mai bune decât avem noi la ora actuală și că se descurcă foarte bine. Asta pe de o parte. Dar pot să spun fără să ezit că în cazul în care va fi nevoie și de noi sau și de mine, nu o să ezit nicio secundă. Deocamdată ne pare rău că nu mai suntem primii chemați, dar suntem pregătiți în orice moment va fi nevoie de noi”, afirmă David Maxim.

Chiar dacă micul stat evreu e prins într-un război nimicitor pe mai multe fronturi, Maxim este convins că va câștiga, așa cum a făcut-o și în alte situații.

„Israel poate să ducă lupta pe mai multe fronturi, chiar dacă e dificil. Se spune că sunt două fronturi, Gaza și Liban, dar nu e adevărat. La ora asta Israelul luptă deja pe șapte fronturi. Deci dacă numărați Liban, Siria, Irak, Yemen, Gaza, Iudeea și Samaria, ajungeți la șapte fronturi. Și poate chiar pe mai multe. Deci da, poate să facă față. Armata se antrenează pentru asta. Sunt antrenamente care se fac luând în considerare că suntem din nou atacați pe toate fronturile”, mai spune expertul.

Luptele cu Iranul sunt de departe cele mai grele, dar și aici Israel va ieși învingător, e convins David Maxim. El remarcă și faptul că Iranul a ajuns să fie izolat și că celelalte state arabe din zonă au format un adevărat cordon sanitar, pentru că nu au deloc încredere în regimul de la Teheran.

„Vorbim aici de o linie fundamentalistă și șiită care caută nu doar distrugerea Israelului, pentru că după Israel vor urma alte țări din Orientul Mijlociu, care vor fi puse în pericol. Și nu doar țări mici. Inclusiv fraților musulmani care nu sunt ca și ei. Cum spun musulmanii, pentru că ei știu bine din proprie experiență, întotdeauna un arab îi lovește mai tare decât un creștin. Și ei știu că în cazul unui război între două țări, arabe războiul va fi mult mai dur. Amitiți-vă numai câte crime au comis arabii împotriva arabilor, ce au făcut statele, regimurile totalitariste arabe, musulmane împotriva fraților lor. S-au bombardat și s-au lovit cu mult mai dur decât tot ce a făcut vreodată Israelul. Și continuă”, adaugă Maxim.

Lovitura originală care va îngenunchea Iranul

Spre deosebire de alți experți în securitate care cred că există riscul unui război total în Orientul Mijlociu, David Maxim e mai optimist. El spune că războiul actual nu va mai dura mult. Israelul, mai spune el, pregătește o lovitură nimicitoare împotriva Iranului, care va lăsa practic statul iranian fără alte capacități serioase de a ataca sau de a contraataca.

„Vă spun sigur, războiul nu va mai dura mult. Va fi un lucru scurt, o deflagrație scurtă, pentru că așa ceva nu poate să dureze prea mult. Această incertitudine nu poate dura. Trebuie oprită. Reacția Israelului va fi rapidă și nu va lăsa loc de o altă reacție după ea. Probabil că ceea ce va face Israelul acum va pune Iranul în poziția de a nu mai putea reacționa chiar dacă ar vrea. Doamne ferește, nu o să spun că îi vor aduce înapoi în Epoca de Piatră, dar probabil că nu o să mai aibă capacități militare care să amenințe nici Israelul și nici pe altcineva”, prezice David Maxim.

Mai departe, el spune că războiul din Orientul Mijociu va fi total diferit de cel din Ucraina.

„Nu va fi vorba de acțiuni la sol, nu va fi vorba, sper, de acțiuni de masă. Cel mult vă fi loviți de comandouri care își vor face treaba pe teritoriul iranian. Nici o problemă n-ar fi prima dată. Pentru că de aceea avioanele F-35 israeliene Adir sunt adaptate să poată să ajungă până la Teheran și înapoi cu un plin de combustibil. Practic, avioanele Israelului sunt adaptate exact pentru scopul ăsta. Va fi o luptă strategică, nu ceea ce vedeți în Ucraina, unde se poartă un război în stilul celui de-al Doilea Război Mondial cu desfășurări de trupe și de divizii, pe prinderi de poziții și cuceriri de spații. Nu, nu va fi niciun caz așa”, completează el.

Israelul a pregătit deja ținte pe care le va lovi cu o precizie chirugicală, iar Iranul nu va avea cum să se apere.

Unde ar putea să lovească Israelul

„Va fi vorba de lovituri în puncte strategice, în puncte nevralgice, lovituri de infrastructură, cu foarte puțini oameni, cu puține victime și cu efecte distructive masive. Vor fi loviți mai degrabă generalii iranieni, oameni care au posturi cheie în ierarhia militară și nu vor fi lovituri împotriva trupe în masă. Apoi, sunt niște puncte nevralgice ale Iranului pe care le vede oricine. Sunt instalațiile nucleare, sunt instalațiile de infrastructură electrică, sunt infrastructurile petroliere, acestea vor fi țintele”, mai spune David.

În schimb, el este convins că loviturile militare israeliene au fost calculate în așa fel încât civilii nevinovați să nu aibă de suferit.

„Unul dintre participanții la Consiliul de război ținut la Ierusalim, în buncăr, a spus înainte de a intra că reacția Israelului va fi dură și originală. Ori când vorbim despre originalitate legat de reacțiile israeliene, ne gândim automat la pagerele și la stațiile de radio, dar și la alte operațiuni temne de scenarii de Hollywood sau la care nici scenariștii nu s-ar gândi. Pentru că Israelul este într-adevăr una dintre cele mai originale țări. Deci, reacția pe care o va avea acum, cu siguranță va fi una extrem de dură, dar și total neașteptată”, mai arată expertul.

Israelul e în război cu fundamentaliștii, nu cu civilii nevinovați

El a amintit și de discursul premierului Beniamin Netanyahu, care a dat asigurări că Israelul nu se află în război cu poporul iranian, ci cu cei care conduc acest stat.

„Ne amintim discursul lui Netanyahu de acum câteva zile, în care se adresa direct poporului iranian. Înțelegem clar și este un lucru știut, Israel nu are o problemă cu poporul iranian, pentru că iranienii sunt și ei oameni care își doresc o altfel de viață, nu vor să trăiască mereu sub aiatolahoii fundamentaliști. Să nu uităm că acești fundamentaliști au ajuns la putere deturnând o revoluție. Și ne amintim că prin anii 70, înainte de revoluție, Compania Națională de Aviație a Israelului avea stație deschisă, se făceau zboruri între Teheran și Tel Aviv. Deci, parte din populația israelului își dorește o reîntoarcere la o democrație, la un occidentalism, la un mod de viață liber și consențit, nu obligat de niște fundamentaliști. Sperăm că această parte a poporului iranian să aibă prioritate asupra celorlalți. La fel se pune problema și despre poporul libanez. Israelul nu are o problemă cu poporul libanez, are o problemă cu organizația teroristă. Și facem foarte clar diferență”, mai spune expertul.

Cea mai mare dorință: să fie pace

Totuși, David Maxim, la fel ca cei mai mulți oameni, speră că va veni momentul în care va exista pace și în Orientul Mijlociu.

„Dacă ne uităm la arabii creștini maroniți sau la arabii creștini, la copții, din Liban, cred că orice israelian poate să se ducă să-i viziteze sau să-i invite la el acasă. Problema intervine doar când vorbim de milițiile fundamentaliste care au ca prim punct în carta existenței lor distrugerea statului Israel. Ei sunt cei care trebuie distruși pentru că nu există altă cale, fiindcă ei au jurat să te distrugă ca stat. Asta mi-aduce în minte de pasajul din Biblie care spune că pe cel care se ridică să te omoare, ridică-te și omoară-l. Aici vorbim într-o duritate a Orientului Mijlociu în care jumătățile de măsură nu își mai au locul în discuție. Pe cei de teapa unei organizații teroriste ca Hezbollah sau Hamas nu ai altă variantă decât să-i lichidezi”, explică el.

David Maxim a comentat și reacțiile venite din mai multe state occidentale, de susținere a Hamas și Hezbollah, inclusiv din anumite medii academice.

Cine insultă morții Israelului

A fost și reacția unor studenți și profesori din marile universități americane și poziția oficială a unei facțiuni din partidul democrat din SUA, care au atacat Israelul și l-au făcut vinovat de ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu.

„Nu văd ce soluție ar fi avut Israelul, după ce 1.400 de oameni au fost uciși la ei în casă, într-un mod cumplit, într-o sâmbătă dimineață. Atenție, fără nicio provocare. Nu văd de altfel de ce trebuie Israelul să-și justifice lupta când știm că Hamas a provocat totul când a luat 300 de ostatici furați din paturile lor. Încă, la ora aceasta, sunt 101 ostatici ținuți în Gaza de un an. Cel mai în vârstă dintre ei are 86 de ani. Cel mai tânăr împlinește un an ca ostatic. Ce nevoie mai are Israelul sau în fața cui ar mai trebui să-și justifice obstinența cu care încearcă să-și aducă cetățenii acasă, când știm de la ce punct, de unde am plecat. Și, într-adevăr, cu părere de rău trebuie să spunem că există încă oameni de nivelul secretarului general al ONU care spune că acest atac din 7 octombrie n-a venit dintr-un vid, încercând într-un fel să întoarcă asta ca o vină a Israelului. Nu, ne pare rău. Niciun fel de gest sau niciun fel de trecut nu justifică ceea ce Hamas a făcut în 7 octombrie. La fel cum, în niciun caz, nu s-ar justifica acum bombardarea Germaniei de către Israel pentru ceea ce s-a întâmplat acum mai mult timp”, susține el.

David Maxim compară acțiunile Israelului cu cele ale SUA, împotriva ISIS și Al Qaeda și amintește că nimeni nu i-a criticat pe americani când s-au apărat de teroriști.

„Israelul este foarte repede acuzat că are mâna pe trăgaci. Dar nu știu dacă cineva a reproșat asta Statelor Unite când porneau împotriva Al Qaeda sau când se formau coaliții internaționale împotriva ISIS sau a altor rețele teoriste. N-am auzit atunci reproșuri către cei care operau pe teren. Am văzut numărători extrem de exacte sau care se vor exacte ale victimelor colaterale. A vorbit cineva vreodată de victimele colaterale ale războiului dus în Afganistan, în Irak sau în alte părți ale lumii? Nu. De ce? Care este diferența? De câte ori vine vorba despre Israel lumea se așteaptă ca evreii să continue să aibă capul plecat, așa cum l-au avut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Doar că asta a dus la 6 milioane de morți. Azi, deja vorbim despre un Israel ca stat cu o armată puternică și care nu va mai permite ca asemenea lucruri să se întâmple vreodată”, încheie David Maxim.