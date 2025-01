Descoperirea legată de unul dintre infractorii arestați în dosarul furtului tezaurului dacic. Date noi din anchetă făcute publice de olandezi

Echipa olandeză care investighează furtul tezaurului dacic de la Muzeul din Drents a descoperit că unul dintre suspecții arestați în acest dosar are un trecut extrem de violent. Datele din anchetă au fost făcute publice de anchetatorii olandezi.

Unul dintre suspecții din cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, Bernhard Zeeman, a primit anterior o pedeapsă grea cu închisoarea pentru un jaf violent în Heerhugowaard, informează publicația olandeză De Telegraaf.

Zeeman este recidivist

Zeeman, care acum are 34 de ani, afost condamnat la 5 ani şi jumătate de închisoare pentru un jaf violent la domiciliu în Heerhugowaard, oraşul său natal. S-a întâmplat în 2024, după ce suspectul, alături de alți doi bărbați, a jefuit o familie de bijuterii și alte obiecte scumpe. Cei trei bărbaţi au legat și amenințat întreaga familie, inclusiv o fetiță de 12 ani și un băiețel de 8 ani, iar după ce au plecat cu prada au reușit să scape și de polițiștii care i-au urmărit pe străzile orașului. Realizatorii unei cunoscute emisiuni de investigaţii „Opsporing Verzocht”, s-au implicat, iar în cele din urmă autorii jafului au fost prinși și obligați să răspundă în fața legii.

Eliberat condiționat, cu un an și jumătate mai repede, Bernhard Zeeman a recidivat și a amenințat-o pe partenera sa care era însărcinată cu copilul său cu o armă. A fost din nou arestat, iar anchetatorii au descoperit că avea două arme. Judecătorii din Amsterdam au admis că Zeeman avea leziuni cerebrale necongenitale și i-au dat o pedepasă mai degrabă modică, un an de închisoare. Odată ispășită pedeapsa, suspectul în cazul tezaurului dacic a recidivat și a fost sabcționat pentru distrugere şi conducere sub influenţa alcoolului, printre altele.

Multe întrebări fără răspuns, prea puține certitudini

În ce privește furtul exponatelor dacice, Poliţia şi Parchetul au făcut public numele său încă de joi seară. Și tot atunci a fost dezvăluit și numele celuilalt bărbat arestat: Douglas Chesley Wendersteyt. Potrivit sursei citate, anchetatorii au efectuat percheziţii la domiciliul din Heerhugowaard al celor doi, dar nu au găsit indicii care să-i lege direct de jaf.

Astfel, în disperare de cauză, autoritățile olandeze au lansat un apel pentru oricine ar putea să ajute cu informaţii ce ar scoate ancheta din impas, o strategie folosită mai rar. Cu toate acestea, presa olandeză lasă de înțeles că nu există încă suficiente informații pentru a ști cu exactitate dacă și în ce mod au fost implicați cei doi suspecți în jaful de artă din Assen.