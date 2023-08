Cu ochii pe ruși. Record de avioane-spion aliate pe cerul României și deasupra Mării Negre FOTO

Spectacol de proporții al avioanelor-spion aliate pe cerul României, dar și deasupra Mării Negre. Aeronavele Alianței au stat luni cu toți senzorii pe mișcările rușilor din Crimeea. Acest lucru se întâmplă de ceva vreme, dar ieri s-a înregistrat un record al acestor zboruri.

În primul rând a fost vorba de două aeronave Boeing E-3 Sentry ale Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control (AWACS), care au zburat în paralel deasupra României sub indicativele NATO 11 și NATO 12.

Avionul NATO de spionaj (AWACS) este, în esență, un Boeing modificat care are capacitatea de a detecta aeronave, nave, vehicule, rachete și proiectile trase de la distanțe mari. Acesta poate de asemenea comanda și controla spațiul de luptă într-un angajament aerian prin direcționarea loviturilor avioanelor.

Unitățile AWACS sunt, de asemenea, folosite pentru a efectua supraveghere, inclusiv asupra țintelor terestre și pentru a efectua frecvent comanda și controlul managementului bătăliei (BMC2). Când este utilizat la altitudine, radarul de pe aeronave permite operatorilor să detecteze și să urmărească ținte și să facă distincția între aeronavele prietenoase și ostile mult mai departe decât un radar similar de la sol.

„Vede” 312.000 de kilometri pătrați

Un avion AWACS poate supraveghea o suprafață de circa 312.000 de kilometri pătrați, mai mare ca a României. Aeronavele AWACS sunt folosite atât pentru operațiuni aeriene defensive, cât și pentru ofensive și reprezintă pentru forțele aeriene integrate sau antrenate de NATO și SUA ceea ce este centrul de informații de luptă pentru o navă de război, pe lângă faptul că este o platformă radar extrem de mobilă și puternică.

Sistemul este folosit ofensiv pentru a direcționa luptătorii către locațiile țintă și, în mod defensiv, pentru a dirija contraatacuri asupra forțelor inamice, atât aeriene, cât și terestre.

Apoi, un Lockheed EP-3E Aries II au US Navy a zburat ore bue în buclă deasupra Deltei Dunării și uneori peste Marea Neagră sub codul XC12. Avionul cu misiuni „Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System” are un cost orar de operare de peste 35.000 de dolari și dispune de o largă gamă de senzori ELINT (Electronic Intelligence), SIGINT (Signals Intelligence) şi COMINT (Communications Intelligence).

Pe de altă parte, sub indicativul CL60, în patrulare deasupra graniței cu Ucraina a fost și o aeronavă mai ieșită din comun. Concret, este vorba de o aeronavă Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, care la prima vedere pare un avion pentru oameni de afaceri. În realitate, aeronava este înțesată de senzori și computere pentru a intercepta și descifra comunicațiile inamice de la sute de kilometri.

Avionul aparține unei firme private și deși nu este nici un militar la bord, experții Pentagonului sunt conectați la senzorii acestuia prin satelit, iar datele sunt exploatate în timp real. Conform unor surse, Pentagonul plătește companiei deținătoare acest serviciu conform unui tarif calculat la oră.

În fine, deasupra Mării Negre a zburat și o puternică dronă Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk sub indicativul FORTE10. dispune de o multitudine de senzori electro-optici și infraroșu, dar și de un radar de mare acuratețe care permit supravegherea a 100.000 km2 de teren pe zi, o zonă de dimensiunea Coreei de Sud sau a Islandei.

Drona, care costă 220 de milioane de dolari o unitate, este operată de la sol de trei oameni, are o autonomie de peste 32 de ore și execută misiuni de monitorizare a ţintelor aflate în aer, la sol sau pe mare.