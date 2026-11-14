 Centrala de la Cernavodă funcționează din nou la capacitate maximă, cu ambele reactoare conectate la sistemul energetic național | adevarul.ro
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Centrala de la Cernavodă funcționează din nou la capacitate maximă, cu ambele reactoare conectate la sistemul energetic național

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Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost reconectat la Sistemul Energetic Național în primele ore ale zilei de sâmbătă. Din acest moment, centrala operează cu ambele reactoare.

Centrala de la Cernavodă
Centrala de la Cernavodă Foto: Facebook

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată sâmbătă dimineață la Sistemul Energetic Național, marcând astfel revenirea centralei la operarea cu ambele reactoare.

Potrivit datelor Transelectrica, sincronizarea cu rețeaua a avut loc în jurul orei 01:00. În cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW, scrie Mediafax.

În aceste condiții, revenirea ambelor unități în sistem încheie o perioadă dificilă pentru producția nucleară a României, după mai bine de trei luni și jumătate în care țara noastră nu a mai avut energie nucleară.

Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la Sistemul Energetic Național miercuri, iar joi a ajuns la puterea nominală de 700 MW.

Unitatea 1 a fost oprită neplanificat la începutul acestei săptămâni, la trei zile după ce fusese reconectată la sistemul energetic, din cauza unei defecțiuni descoperite la partea nenucleară acesteia. În urma defecțiuni, directorul Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic al centralei, inclusiv înlocuirea directorului tehnic începând cu 1 decembrie 2026.

Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, care nu permitea asigurarea apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 2 fusese, la rândul său, oprită pe 13 august.

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