 Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit în rețea. Când va fi reconectată Unitatea 1 | adevarul.ro
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Unitatea 2 de la Cernavodă a revenit în rețea. Când va fi reconectată Unitatea 1

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Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată miercuri, 11 noiembrie, la Sistemul Energetic Național (SEN), în timp ce Unitatea 1 urmează să fie reconectată joi, potrivit Nuclearelectrica.

Centrala de la Cernavoda Sursa Nuclear Electrica facebook jpg
Foto: Facebook/Nuclearelectrica

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 CNE Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în data de 12 noiembrie 2026, ulterior finalizării lucrărilor de remediere de către specialiștii CNE Cernavodă.

Unitatea 1 va atinge puterea nominală în data de 13 noiembrie 2026”, transmite Nuclearelectrica miercuri, într-un comunicat publicat de Bursa de Valori București.

Compania adaugă că Unitatea 2 CNE Cernavodă a fost conectată la SEN, urmând să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie.

Nuclearelectrica precizează că lucrările de remediere și reconectarea celor două unități s-au desfășurat în condiții de siguranță nucleară, fără a afecta personalul sau mediul.

Din 13 noiembrie, ambele reactoare vor funcționa la capacitate nominală și vor asigura aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României.

Pe 9 noiembrie, Unitatea 1 a Centralei Cernavodă a fost deconectată de la SEN, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, la doar trei zile de la repornire. Incidentul nu a afectat securitatea nucleară și a fost gestionat conform procedurilor de operare aflate în vigoare.

„Cauza deconectării Unității 1 CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”, se arată în raportul transmis pieței de capital.

Ulterior, Ministerul Energiei a transmis că monitorizează permanent situația de la CNE Cernavodă.

„Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct și permanent cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru urmărirea evoluției situației și a măsurilor tehnice necesare. Deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național a fost cauzată de o defecțiune la partea clasică, nenucleară, a unității.

Evenimentul nu are impact asupra securității nucleare, a personalului centralei sau a mediului înconjurător”, a transmis instituția.

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