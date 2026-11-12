 Nuclearelectrica schimbă conducerea tehnică de la Cernavodă după problemele repetate ale reactoarelor. Cine este noul director | adevarul.ro
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Nuclearelectrica schimbă conducerea tehnică de la Cernavodă după problemele repetate ale reactoarelor. Cine este noul director

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Nuclearelectrica a anunțat joi, 12 noiembrie, numirea lui Bogdan Deaconu în funcția de director tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, începând cu 1 decembrie 2026. Compania urmărește îmbunătățirea performanței tehnice, a fiabilității echipamentelor și a activității departamentului de inginerie.

Reactoarele de la Cernavodă
Nuclearelectrica a numit un nou director tehnic la Cernavodă Foto: arhivă

Schimbarea are loc după mai multe probleme care au afectat funcționarea reactoarelor. Unitatea 1, reconectată la Sistemul Energetic Național pe 6 noiembrie după o oprire de peste trei luni, a fost deconectată din nou în seara de 9 noiembrie , potrivit Adevărul Financiar.

Conducerea companiei a evaluat activitatea directorului tehnic

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a confirmat că activitatea actualului director tehnic a fost evaluată în contextul problemelor recente. El nu a anunțat concedierea acestuia, precizând că specialistul ar urma să rămână în echipa companiei.

„Având în vedere reziliența echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activității dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat”, a declarat Mihai Gioară, potrivit sursei citate.

O nouă defecțiune, la trei zile după repornire

Unitatea 1 fusese oprită controlat pe 28 iulie, pe fondul debitului redus al Dunării. În august a fost deconectată și Unitatea 2, astfel că ambele reactoare au devenit indisponibile. Revenirea Unității 1 în rețea, pe 6 noiembrie, a fost urmată de o defecțiune la sistemul de control al vidului la condensatorul turbinei, în partea nenucleară a instalației.

Nuclearelectrica a transmis că incidentul nu a afectat securitatea nucleară și că oprirea s-a desfășurat conform procedurilor. În informarea din 10 noiembrie, compania estima între două și patru zile pentru remedierea defecțiunii. Intervalul se referea însă la lucrările tehnice, nu la toate etapele necesare reconectării și revenirii reactorului la putere.

Pentru Unitatea 2, compania estima sincronizarea la rețea pe 11 noiembrie și atingerea puterii nominale pe 12 noiembrie. Aceste date reprezintă calendarul anunțat, nu o confirmare a realizării etapelor respective.

Experiența noului director tehnic

Bogdan Deaconu are 13 ani de experiență în industria nucleară. Și-a început cariera în 2013, ca inginer tehnolog la RATEN-CITON, iar în 2016 s-a alăturat echipei de la Cernavodă. A lucrat la programe dedicate unor componente critice ale reactorului, între care canalele de combustibil, conductele feeder și vasul calandria.

Bogdan Deaconu, noul director tehnic de la Cernavodă
Bogdan Deaconu, noul director tehnic de la Cernavodă Foto: Nuclearelectrica

Între 2019 și 2024, a coordonat programul de extindere a duratei de viață a Unității 1. În perioada 2024–2026 a lucrat la Institute of Nuclear Power Operations (INPO), evaluând fiabilitatea echipamentelor și activitatea organizațiilor de inginerie din centrale nucleare din Statele Unite și din alte țări.

Potrivit Nuclearelectrica, obiectivul noului director este readucerea centralei la nivelul de performanță anterior problemelor recente, cu accent pe identificarea timpurie a defecțiunilor și pe fiabilitatea echipamentelor. Cele două unități de la Cernavodă au o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare și asigură, în condiții normale, în jur de 20% din producția de electricitate a României, arată Adevărul Financiar.

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