Ce nave ar putea achiziționa Forțele Navale în locul corvetelor din licitația anulată

După ratarea programului de dotare cu patru corvete multifuncționale și după ce au achiziționat două vânătoare de mine, Forțele Navale urmează să modernizeze cele două fregate britanice Type 22“, dar și trei nave rapide purtătoare de rachete, care ar urma să fie dotate cu sisteme NSM.

În plus, marinarii români ar urma să primească două submarine Scorpene, alături de două elicoptere antisubmarin Airbus și, foarte important, într-un viitor apropiat, două nave de patrulare a litoralului (Littoral Combat Ship-LCS - n.red.) care ar urma să preia misiunile corvetelor din programul de achiziție ratat.

Achiziția celor două nave LCS este considerată una de importanță strategică mai ales în complicatul context al războiului din Ucraina, pe fondul căruia navele NATO nu pot intra în Marea Neagră, conform tratatelor internaționale, iar cu excepția marinei militare a Turciei, flota de război a rușilor face legea în zona pontică.

Conform unor surse, având în vedere acest context strategic, dar și disponibilitatea imediată, la marinarii români ar putea ajunge nave LCS americane relativ noi care sunt în oferta US Navy prin programul său de vânzări militare străine (Foreign Military Sales-FMS). Este vorba de nave din clasele Independence sau Freedom care sunt în serviciu de mai puțin de opt ani și vor fi vândute cu dotări moderne. Mai mult, planurile US Navy prevăd că, în anul fiscal 2024, navele din clasa Independence USS Jackson (LCS 6) și USS Montgomery (LCS 8) să fie puse la dispoziție spre vânzare prin programul FMS.

Marina americană are în prezent 13 LCS-uri din clasa Independence în serviciu activ, în timp ce alte patru sunt în construcție sau în curs de dotare cu sistemele de luptă. De asemenea, US Navy are în prezent zece nave din clasa Freedom în serviciu activ, alte cinci fiind în prezent echipate sau pregătite pentru a intra în serviciu. Până acum, două nave din clasa Independence și o navă din clasa Freedom au fost scoase din funcțiune.

Costuri de exploatare mari

Cele două clase de nave au un preț de construcție de aproximativ 360 de milioane de dolari, iar achiziția a două unități ar veni cu o serie de economii pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN) care ar fi urmat să dea pe cele patru corvete multifuncționale 1,2 miliarde de euro. Totuși, prețul relativ mic de achiziție (probabil până în 300 de milioane de dolari pe unitate) vine și cu un revers, cel al costurilor mari de exploatare care se ridică la peste 50 de milioane de dolari anual pentru fiecare unitate, conform unor surse. Spre comparație, nave mult mai mari, fregate britanice Type 22 aflate în exploatarea Forțelor Navale, au un cost anual de operare de aproximativ 11 milioane de lire sterline pe unitate.

Costurile de exploatare mari sunt cauzate și de performanțele ridicate de care sunt în stare aceste vase de luptă. Navele LCS sunt asemănătoare corvetelor din alte forțe navale și au o viteză maximă apreciabilă, de 81 de kilometri pe oră. LCS sunt operate de un echipaj format din peste 40 de ofițeri și marinari și sunt dotate cu senzori și sisteme de război electronic, dar și cu tunuri de 57 milimetri și 30 milimetri sau rachete antiaeriene RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) și antinavă RGM-184A Naval Strike Missiles. LCS mai sunt dotate și cu vectori de mare precizie AGM-114L Hellfire care sunt lansați din sisteme verticale, dar și cu câte un elicopter MH-60R/S Seahawk.