Bătălia pentru joburi bine plătite la Forțele Navale Române. Sute de candidați în cursă

Cu un război la graniță, România își întărește capacitatea de apărare și prin angajarea de noi militari. În aceste zile, au loc probe probe dure pentru ocuparea unor joburi la Forțele Navale Române pentru care s-au înscris deja sute de candidați.

Pe locurile de muncă scoase la concurs de Forțele Navale Române se dă o luptă acerbă. Doar în primele zile, 250 de candidați s-au înscris pe cele 60 de posturi de soldați profesioniști, însă candidații au timp până la finele lunii să își depună dosarele. Recruții, bărbați și femei dornici să devină militari sunt supuși la probe psihologice și probe sportive istovitoare, însă spun că se antrenau de luni de zile în așteptarea unei astfel de oportunități. Viitorii soldați trebuie să fie neînfricați, pasionați de arme și să reziste în condiții aspre, în natură. Ulterior, armata îi va alege însă pe cei echilibrați, tenace și adaptabili.

Deja primii candidați înscriși au susținut primele probe. Este vorba despre testul psihologic și probele sportive, care sunt extrem de dificile: teste de anduranță și efort fizic, la care, de regulă, pică jumătate dintre candidați. Majoritatea celor înscriși sunt bărbați, însă există și femei care vor să lucreze în Forțele Navale.

„Am luat toate probele, inclusiv testul psihologic. Probele au fost destul de grele, dar nu imposibile: sincer cel mai greu mi-a fost la proba de rezistența de doi kilometri, dar am tras de mine cât am putut și am reușit” , a declarat Elena Tănase, recrut.

Ionuț Adam, un alt recrut, spune că, din punctul său de vedere, flotările au fost cele mai solicitante, dar că se antrenează „cu perseverență” de aproape două luni.

„La proba de rezistență a fost foarte greu, dacă nu ai antrenament, nu cred că reușești. Eu zic însă că merită să faci tot acest efort ", spune și Ciprian Stanciuc.

Candidații spun că au ales să se angajeze în Armată pentru că este un loc de muncă stabil, bine plătit față de mediul privat și, totodată, le oferă un statut în societate. Unii dintre ei au mai fost în Armată, au plecat în străinătate să facă bani, iar acum vor să revină în sistem după ce s-au convins că era mai bine.

Dacă vor fi angajați, recruții trebuie să se adapteze la rigorile uniformei militare. „Regulamentul militar arată că nu au voie cu barbă, trebuie să aibă un aspect fizic îngrijit, iar tatuajele, dacă au, să nu fie la vedere, atunci când poartă ținuta militară”, a declarat Gabriela Nohai, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Flotei Navale.

La selecție se pot înscrie civili care au cel puțin zece ani de studiu și vârsta între 18 și 45 de ani. Cei care se hotărăsc, pe ultima sută de metri, să aplice pentru locurile de muncă în Armată o pot face până pe 29 septembrie.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că solda este confidențială, însă dau asigurări că salariile pornesc de la 2.236 de lei, dar își pot dubla acest venit după ce capătă experiență și vechime în muncă.