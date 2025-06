Sunt două motivele pentru care SUA au intervenit în conflictul dintre Israel și Iran, spune analistul de politică externă Andrei Schwartz. Problema este în primul rând faptul că societatea americană e împărțită din punct de vedere ideologic foarte grav, spune analistul.

Analistul de politică externă, specializat pe Orientul Mijlociu, Andrei Schwartz a explicat pentru „Adevarul” ce a determinat SUA să intervină în conflictul dintre Israel și Iran. În plus, el a analizat problema arsenalului nuclear al Iranului, ce i-a făcut pe israelieni să atace acum și care sunt scenariile cu privire la distrugerea/stoparea/amânarea programului nuclear iranian.

Adevărul: Care este situația internă în Israel?

Andrei Schwartz: Situația i-a luat prin surprindere și pe israelieni. Bineînțeles că a fost secret absolut în privința declanșării acestei operațiuni. Întreaga populație, cu foarte mici excepții, e de acord că trebuia stopat regimul de la Teheran, din a-și îndeplini obiectivul de distrugere a statului evreu.

Dacă prin supra-saturarea sistemelor antiaeriene, așa cum s-a mai întâmplat, ar fi reușit să lovească doar 3% din rachetele balistice lansate, în situația în care aceste rachete ar fi avut focos nuclear, chiar și dacă ar fi fost interceptate la sute de metri altitudine, atunci Israelul practic ar fi fost distrus.

Fiecare asemenea rachetă nucleară, la dimensiunile rachetei Fatah-1, spre exemplu, și la dimensiunile pe care din punct de vedere tehnic Iranul le-ar fi putut obține în acest moment, ar fi putut să ucidă undeva între 100.000 și 300.000 de persoane fiecare, direct. Apoi alte sute de mii în perioada următoare, destul de repede, ca urmare a rănilor și a intoxicării cu material radioactiv. Iranul nu ar fi avut nicio problemă cu faptul că 20% din populația Israelului e formată din arabi, marea majoritate musulmani.

Acesta e motivul pentru care israelienii sunt traumatizați profund de aceste câteva zile. Au fost cele mai mari valuri de rachete prin care au trecut. Modul cum au fost lansate au făcut lucrurile și mai dificile. Au fost relativ mulți oameni uciși, între care și o familie de cetățeni ucraineni care veniseră în Israel pentru a-și trata fetița de 8 ani care suferea de leucemie. Tragică coincidență, au fugit de Rusia și de armele furnizate de Iran și au fost ucise de arme iraniene în Israel.

Problemele sistemului de apărare anti-aeriană

Au existat probleme cu scuturile anti-aeriene ale Israelului? Există motive de îngrijorare din acest punct de vedere?

Așa este, au fost anumite probleme. Nu se știe 100% în acest moment, sau încă nu s-a făcut public. Este probabil o combinație între numărul de rachete lansate, pentru că se știe că toate sistemele de apărare antiaeriană din lume, indiferent de cine anume le-a produs, fiecare are anumite puncte slabe. Numărul de rachete lansate, tipul de rachete, se pare că unele, probabil mai puține, se poate să fi fost hipersonice. Sunt trei sisteme de apărare anti-aeriană: Arrow acționează împotriva rachetelor balistice și nu numai în afara atmosferei, mai sus, în exosferă; altul (Prastia lui David) acționează pe zona intermediară și vizează rachetele balistice și de croazieră cu rază medie de acțiune; și, în final, sistemul Iron Dome, care este pentru raza scurtă de acțiune si pentru drone. De obicei, Iron Dome actiona pentru rachetele trase din Gaza. Deci de la câteva zeci de kilometri sau chiar kilometri, 2-3 până la o 100-150 de kilometri. Ori din Iran se trage de la 1.000, 1.500, chiar 2.800 de kilometri din partea de est (Mashhad).

Deci rata de intercepție nu e 100%. N-a fost niciodată. N-au fost proiectate crezându-se că ar putea fi 100%. Dar sunt convins că se studiază exact ce s-a întâmplat și se îmbunătățește și algoritmul și toate metodele de a intercepta mai bine.

Populația cum a perceput aceste situații și amenințările care vin din Iran?

Ayatollahul și armata iraniană au postat, marți noapte, inclusiv o imagine cu un focos nuclear de rachetă balistică și au spus ceva de genul „surprize vor apărea în noaptea aceasta, care vor fi ținute minte sute de ani”. Din fericire, noaptea care a trecut a fost una fără astfel de incident, dar asta e parte a războiului acestuia, de natură psihologică, pe care, împreună cu măsurile concrete, Iranul le-a implementat de zeci de ani asupra Israelului.

Gândiți-vă că Iranul are o dimensiune de vreo 75 de ori mai mare decât cea a Israelului, Israelul are mai puțin de 10 milioane de locuitori, Iranul are 85-90 de milioane de locuitori. Când un asemenea colos investește peste 1.000 de miliarde de dolari, cum se estimează în acești ani, pentru a atinge un singur scop, distrugerea statului în care tu trăiești - temerea este reala si intemeiata!

Ei s-au axat pe trei elemente prin care să distrugă Israelul.

1. rețeaua teroristă: Hamas, Hezbollah, milițiile Houthi, milițiile siite din Irak. Deci acestea au fost constituite pentru a crea acest cerc de foc în jurul Israelului și să avanseze, la fel cum a făcut-o Hamas pe 7 octombrie, să avanseze spre Israel în mod coordonat și să ucidă și să distrugă. Nu sunt niște grupări teroriste clasice așa cum le cunoșteam în trecut, sunt armate. Unele dintre ele, Hezbolahul, de exemplu, e mai puternică decât multe armate din Europa.

2. Programul balistic. Încă în 2022 se consideră că au peste 3000 de rachete balistice. Enorm, adică puține țări din lumea asta au așa multe rachete. De ce? Ca să supra-satureze orice fel de sistem antiaerian ar avea acea mică țară (Israelul) și să o distrugă.

3. programul nuclear, care nu este destinat pentru energie electrică, ci pentru distrugerea nucleară a Israelului, apoi a Arabiei Saudite, a altora pe criterii religioase, fundamentaliste. Pentru că din nou, Iranul nici nu are nevoie, nici nu are preocupări cu privire la energia verde. Ei au alte resurse în cantitate enormă și n-au niciun fel de preocupare de genul acesta, precum există la nivelul Uniunii Europene, în privința încercării de a limita încălzirea globală si poluarea aerului.

Până la urmă au existat informații cu privire la o lovitură asupra Israelului sau cu privirea la faptul că vor ajunge foarte aproape să aibă capacitatea de a lovi cu focoase nucleare Israelul?

În primul rând, sunt câteva chestiuni concrete, până la opinii. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, organizația ONU pentru supravegherea operațiunilor de tip nuclear, atât cele civile cât și cele de natură militară, a fost publicat chiar în săptămâna în care Israelul s-a decis să lovească. Raportul spune că Iranul încalcă acordul de nonproliferare nucleară și, de asemenea, acolo se precizează că e îngrijorător ce au găsit experții Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și acolo sunt precizate mai multe aspecte: modul în care Iranul încearcă să ascundă ceea ce a făcut și că totuși s-a aflat că au îmbogățit la 60% uraniu 235 și au vreo 450 de kilograme de uraniu 235 îmbogățit la acest nivel. Sunt mai multe aspecte tehnice, dar important de știut este că pentru reactoare nucleare uraniul trebuie să fie îmbogățit la 3-5%. La 60% e etapa intermediară de la care în interval de câteva zile se ajunge la 90%. Deci acela este combustibilul necesar pentru rachete nucleare și este pregătit a fi asamblat ca focos al „glonțului” nuclear.

O treime din acest stoc de 450 de kilograme a fost adăugată în ultimele vreo trei luni și mai mult în ultimele șase luni. Au accelerat mult în această privință de aici calculul acela conform căruia ar putea să obțină arma nucleară foarte repede, din acest moment.

Acum sunt două școli de gândire: ce ar fi făcut Iranul în momentul în care ar fi ajuns la punctul 90% și apoi ar fi asamblat rachetele balistice cu focos nuclear. Una care spune că ei ar fi anunțat doar că au devenit putere nucleară, la fel cum s-a întâmplat cu Coreea de Nord sau cu Pakistanul în anii 90. Și o altă școală de gândire care spune că Iranul a decis să lovească nuclear Israelul, având în vedere că e condus de Ayatollahul Khamenei și având în vedere ceea ce acesta a anunțat dar și credința mullahilor dintre care a fost ales, anume că ei trebuie să aducă înapoi imamul ascuns, pe Mahdi, prin orice mijloace, inclusiv prin sacrificarea proprie, nu doar cea individuală, ci și cea a grupului/statului din care fac parte.

În acest context, Israelul nu și-a putut permite sa lase sa se adevereasca promisiunea regimului de la Teheran, mai ales la 8 decenii după distrugerea unei mari părți din poporul evreu, iar data de 7 octombrie 2023 a fost inca o alarma de deșteptare.

Anumiți analiști au sugerat că atacul Israelului a avut legătură și cu dorința premierului Netanyahu de a rămâne la putere cu orice preț...

E foarte important de clarificat acest lucru: dacă vorbiți cu liderii opoziției din Israel, dacă vorbiți cu cetateni din toate păturile societății, inclusiv cetățenii arabi ai Israelului, foarte puțini nu se alătură deciziei acesteia cu tot sufletul, foarte puțini consideră că acesta e doar o încercare a lui Netanyahu de a rămâne la putere. Netanyahu are diverse probleme de sănătate, are probleme de natura politica etc. Dar, din nou, pe lângă aceste aspecte și detalii, foarte puțină lume consideră că această teorie (cea a ‚supravietuirii politice prin atacarea regimului de la Teheran’) ar avea vreo bază in realitate. Poporul evreu valorizează și apreciază viața și încearcă să supraviețuiască și chiar nu-și dorește să facă rău altora. Si asta, cumva, e o slăbiciune a acestei tari, dar si a democrației în general. Vedem asta peste tot în lume, dar și Israelul nu a reușit să prevină masacrele teroriste de pe 7 octombrie 2023 pentru că a preferat să creadă că nu se poate întâmpla acest lucru, că nu e logic pentru Hamas să acționeze în acest fel.

Doar cu sprijin american se poate distruge programul nuclear

Există o șansă reală de a stopa programul nuclear iranian?

Israelul a distrus în 1981 programul nuclear irakian și pe cel sirian în 2007. De asemenea, a ajutat la oprirea celui libian al lui Gaddafi. Dar Statul Israel avea nevoie de Statele Unite pentru a finaliza distrugerea celui iranian. Si nu doar Israelul isi doreste acest lucru, vorbim și de Arabia Saudită, toate țările sunite din regiune își doresc foarte mult să fie distrus programul nuclear iranian. De asemenea, e și interesul Americii, e interesul Europei, e interesul Ucrainei. Se fac presiuni de peste tot. Cancelarul Germanei Merz a enunțat cel mai clar că Israelul „face treaba murdară de care noi toți ceilalți beneficiem”, chiar dacă nu ajutăm.

Dar e nevoie într-adevăr de sprijin american.

Cum vedeți sprijinul american?

Cred că sunt necesare bombardierele B2 care să lovească cu GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), bomba de 13.600 de kilograme, buncărul de la Fordow care găzduiește o parte a programului de producere a bombelor atomice iraniene. Altfel, la fel precum Putin păcălește pe cei din SUA și din Europa, la fel va face și Iranul. Unii oameni și-au dat seama și în privința Iranului că iar este o încercare de a amâna. Acolo nu sunt alegeri decat de fatada (presedintele este ales dintr-o lista pre-aprobată de către clericii islamisti), nu se schimbă conducerea! Este același regim al mullahilor care așteaptă să mai treacă o administrație americană, un președinte european, un prim-ministru și așa mai departe, care le creează lor probleme în a-și atinge ei scopurile. Acum s-a ivit o situatie favorabilă, să se distrugă programul atomic, altfel nimic nu garantează că se va stopa total si nu va fi reconstruit.

Aducerea la masa negocierilor și terminarea astfel a programului depinde de poporul iranian care este divizat. Speranța ar fi ca după atâtea revoluții înăbușite în sânge de catre regim, de atâtea ori, acum să prindă curaj și să iasă mai mulți în stradă. Regimul e slăbit, dar nu e distrus.

Varianta cea mai fezabilă ar fi distrugerea completă a programului atomic. Pentru că vorbim despre o țară de mărimea și cu resursele de hidrocarburi ale Iranului, de care au nevoie toți, inclusiv India, care cumpără mult de la ei, China, cumpără enorm de la ei... E greu să oprești programul doar printr-o lovitură de moment, chiar dacă e una decisivă acum.

Ce a determinat SUA să intre în conflict?

Problema este în primul rând că societatea americană e împărțită din punct de vedere ideologic foarte grav. Nu doar referitor la pericolul reprezentat de Iran. Asta e o reușită a Rusiei, a Chinei, a Iranului, a Qatarului care au investit enorm în sistemul de educație din SUA, în mass-media, in organizații non-guvernamentale, deci pe toate palierele societății au investit pentru a crea tensiuni și pentru a diviza societatea. Din acest motiv vedem tensiuni inclusiv cu oameni care se radicalizează și am văzut și atacuri asupra politicienilor etc. Inclusiv în Partidul Republican, dar este la fel și în Partidul Democrat, sunt mai multe tabere. Și din păcate se îndepărtează tot mai mult de centru ambele partide. În acest fel, atât Partidul Democrat, cât și cel Republican, merg spre acea direcție care convine Chinei și Rusiei în principal, și anume non-intervenționismul. Nu, nu ne mai interesează ce se întâmplă nici cu Europa, cu Ucraina, nici cu Israelul, nici cu Taiwanul, nimic.

Eu totdeauna spun, ‚Make America Great Again’ nu înseamnă doar izolaționism. Ar însemna că rămâi fără prieteni care au fost ‚mâncați’ de dușmani și rămâi tu ultimul pe masa crocodililor. Nu e niciun fel de strategie. Deci sunt cele două tabere și la vârful acestui partid care e acum la conducere în SUA, erau și la vârful Partidului Democrat.

Pe de altă parte, situația era destul de gravă după ce în dimineata zilei de joi, 19 iunie – Iranul a distrus, cu o racheta balistică, spitalul regional din sudul Israelului, de la Beer Sheva, spital care tratează evrei, beduini, arabi. Pe lângă asta, au distrus un bloc de locuinte din Ramat Gan, și alte locuinte din Holon și din alte orase.

Amintim că, preşedintele american Donald Trump a anunţat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică că Statele Unite au efectuat un atac „foarte reuşit” asupra a trei situri nucleare iraniene.