Minor cu dizabilități, bătut crunt de tatăl vitreg. Mama a asistat la scenă impasibilă VIDEO

Un minor cu dizabilități a fost bătut crunt de tatăl vitreg, în timp ce mama sa privea toată scena fără să intervină. Fratele mai mic însă a filmat totul cu un telefon mobil, iar imaginile au ajuns la poliție. Bărbatul este acum arestat preventiv.

Băiatul de 17 ani din Târgu Jiu a fost legat de mâini și de picioare, iar mama lui a asistat la întreaga scenă, fără să schițeze măcar un gest de împotrivire. Însă imaginile filmate de fratele mai mic au ajuns la poliție, astfel că agresorul a fost încătușat și reținut.

În imaginile care sunt de o violență rară se vede cum băiatul este imobilizat și lovit de tatăl vitreg cu palemele și cu picioarele, în timp ce mama lor nu intervine nici măcar cu un gest să-l oprească. Fratele mai mic însă, în vârstă de 15 ani, a filmat totul și a trimis imaginile unei mătuși care, la rândul ei, s-a adresat imediat polițiștilor, arată Știrile Pro TV.

Bărbatul a fost arestat preventiv

„Polițiștii au stabilit că un minor de 17 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale, ar fi fost agresat fizic de tatăl vitreg. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut de polițiști. În continuarea cercetărilor, polițiștii au reținut și o femeie de 40 de ani, mama minorului”, spune Ionela Popescu, purtător de cuvânt IPJ Gorj.

Ulterior, femeia, care era desemnată asistent personal pentru băiat, a fost plasată sub control judiciar. „Explicație nu are pentru ce s-a întâmplat și pentru faptul că a fost pasivă, însă vă pot spune că, cu siguranță, își iubește copiii, oricare ar fi concluzia pe care o tragem cu toții, atâta timp cât s-a chinuit singură cu acest copil, primul soț i-a murit” spune Mădălina Ignat, avocata mamei.

Ambii băieți au ajuns imediat în grija statului.

„Am fost sesizați de către poliție cu privire la acest caz, am intervenit și am preluat minorii. Pentru ei s-au instituit măsuri de protecție specială, actualmente sunt incluși într-un program de consiliere psihologică”, a declarat Minodora Sucea, purtător de cuvânt DGASPC Gorj.

Bărbatul violent a fost trimis în judecată de procurori sub acuzațiile de violență în familie și lipsire ilegală de libertate. A fost arestat preventiv, iar soția sa este considerată complice la comiterea acestor infracțiuni.