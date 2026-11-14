 Dacian Cioloș, șanse în plus să ajungă secretar general al Francofoniei. O contracandidată, dispusă să se retragă | adevarul.ro
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Dacian Cioloș, șanse în plus să ajungă secretar general al Francofoniei. O contracandidată, dispusă să se retragă

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RD Congo s-a declarat dispusă, în urma consultărilor cu România, să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze şi să analizeze un demers comun în favoarea lui Dacian Cioloş, propus de România pentru funcţia de Secretar General al Francofoniei.

Dacian Cioloș
Dacian Cioloș, mai apriape de șefia Francofoniei Foto: Facebook

Cu ocazia celei de-a 48-a sesiuni a Conferinţei ministeriale a Francofoniei, Republica Democrată Congo şi-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidaturii doamnei Juliana Amato Lumumba pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), în vederea favorizării unui consens în jurul unei candidaturi care să unească statele membre. Guvernul Republicii doreşte să salute angajamentul doamnei Juliana Amato Lumumba, precum şi calitatea candidaturii sale, care a promovat o viziune ambiţioasă pentru reînnoirea OIF. Disponibilitatea RD Congo de a lua în considerare retragerea acestei candidaturi nu reprezintă în niciun fel o punere sub semnul întrebării a profilului, competenţelor sau contribuţiei sale la acest demers”, conform umui comunicat al ministerului de Externe congolez.

Instituţia precizează că, în faţa tensiunilor apărute în cursul actualului proces de desemnare, RD Congo a ales să acţioneze într-un spirit de responsabilitate şi de detensionare. Fiind cel mai mare spaţiu francofon din lume din punct de vedere demografic, ţara rămâne profund ataşată unei Francofonii solidare, fidele Cartei sale, valorilor şi aspiraţiilor populaţiilor pe care le deserveşte. Acest demers reflectă voinţa sa de a contribui activ la depăşirea divergenţelor şi la identificarea unei soluţii consensuale, în interesul superior al Organizaţiei.

RD Congo reaminteşte că desemnarea secretarului general al OIF s-a bazat, în mod tradiţional, pe căutarea unui consens între statele şi guvernele membre. Menţinerea coeziunii Organizaţiei impune astăzi acordarea priorităţii unei personalităţi capabile să unească, să răspundă provocărilor cu care se confruntă OIF şi să îi consolideze capacitatea de acţiune.

În urma consultărilor cu România, RD Congo s-a declarat dispusă să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze şi să analizeze un demers comun în favoarea domnului Dacian Cioloş, candidat propus de România. Această deschidere se înscrie într-o dinamică de apropiere a poziţiilor şi urmăreşte crearea condiţiilor pentru obţinerea unui consens cât mai larg posibil între statele şi guvernele membre. Republica Democrată Congo subliniază însă că acest demers de deschidere nu poate fi unilateral. El se bazează pe aşteptarea legitimă ca ceilalţi candidaţi şi statele care îi susţin să dea dovadă de acelaşi spirit de responsabilitate, flexibilitate şi deschidere către compromis, pentru a permite apariţia unei candidaturi cu adevărat consensuale”, se mai arartă în comunicat.

Disponibilitatea exprimată de RD Congo de a lua în considerare retragerea candidaturii sale reprezintă astfel un apel la reciprocitate, indispensabilă pentru reuşita acestui demers colectiv, preciează MAE congolez.

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii fiind întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii de luni.

Potrivit AFP, sunt patru candidaţi pentru funcţia de secretar general al Francofoniei actualul secretar general Louise Mushikiwabo, din Rwanda, Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, Coumba Ba, din Mauritania, şi Dacian Cioloş.

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