Când nu i-au ieşit eschivele, fostul fotbalist Dănuţ Lupu s-a enervat pe o reporteră: „Și dumneata acum mă hărţuiești”

După 6 luni petrecute în spatele gratiilor, Dănuţ Lupu, care a fost eliberat definitiv, a încercat să-i evite pe jurnalişti.

Pentru că maşina pe care se aştepta să o găsească în faţa penitenciarului a întârziat, şi nu voia să răspundă întrebărilor adresate de ziarişti, el chiar a luat-o la fugă, încercând să evite şi camerele de filmare.

În cele din urmă, el a declarat că va conduce din nou din momentul în care îşi va recupera permisul.

„Ce să vorbesc cu voi? Dar de ce să vorbesc? Eu cred că până la urma urmei am făcut o greșeală, am plătit pentru ea. Regret ceea ce am făcut, nu cred că mai are rost... Merg acasă, am o familie, am ce face. O să merg și o să fac tot posibilul pentru a-mi recupera carnetul. În momentul în care îl voi lua, voi conduce iar”, a spus Lupu iniţial.

Apoi, pentru că o ziaristă i-a reamintit faptul că a încălcat regulile în mod repetat, acesta s-a enervat şi i-a reproşat că îl hărţuieşte.

„Nu vă înțeleg, să respect regulile de circulație? Eu nu am făcut accident, nu m-au prins drogat, nu am omorât pe nimeni! (...) Și dumneata acum mă hărţuiești. Da! Dacă eu nu vreau să vorbesc, iar tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă asta?”, a luat-o la rost fostul fotbalist pe cea care îl întrebase cum e cu încălcarea repetată a regulilor.

Dănuţ Lupu a atins-o apoi pe ziaristă pe frunte și i-a transmis: „Sărut-mâna, ești drăguță!”.

Întrebat ce a vrut să însemne acel gest, Dănuţ Lupu a încercat o nouă eschivă: „Doar am mângâiat-o”.Apoi s-a grăbit să urce în maşina neagră care a venit după el, condusă de un șofer la fel de nepoliticos cu reporterii.