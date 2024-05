Datele obţinute de la o gaură neagră demonstrează, pentru prima dată, o teorie cheie a lui Einstein formulată acum 100 de ani

Cercetătorii au confirmat, în sfârșit, una dintre predicțiile cheie formulate de Albert Einstein în teoria sa despre gravitație, şi anume aceea că, de fapt, găurile negre au o atracţie gravitaţională extrem de puternică.

O echipă de la Universitatea Oxford a folosit date obţinute cu ajutorul unor telescoape ultraperformante vare folosesc razelor X pentru a înțelege mai bine găurile negre și a observat gravitația în „cea mai puternică formă posibilă”, relatează The Independent.

Teoria lui Einstein afirmă că este imposibil ca particulele de materie să urmeze constant orbite circulare atunci când se află în apropierea unei găuri negre. În schimb, acestea sunt atrase rapid spre obiect cu o viteză apropiată de cea a luminii, ceea ce dă numele de „plonjare”.

„Teoria lui Einstein spune că acest plonjon final ar exista, dar aceasta este prima dată când am reușit să demonstrăm că se întâmplă”, a precizat dr. Andrew Mummery de la Departamentul de Fizică al Universității Oxford.

„Credem că acest lucru reprezintă o nouă dezvoltare interesantă în studiul găurilor negre, permițându-ne să investigăm această zonă finală din jurul lor. Doar atunci vom putea înțelege pe deplin forța gravitațională”, a declarat el.

Cercetătorii spun că, timp de mai multe decenii, au existat numeroase dezbateri între astrofizicieni cu privire la faptul că așa-numita regiune de plonjare ar fi detectabilă.

Echipa de la Oxford a petrecut ultimii doi ani dezvoltând modele pentru aceasta și, într-un studiu care tocmai a fost publicat, a demonstrat prima detecție confirmată, găsită cu ajutorul telescoapelor cu raze X și a datelor de la stația spațială internațională.

O a doua echipă de la Oxford speră ca, în cursul acestui an, să reuşească şi filmarea primelor imagini ale unor găuri negre mai mari și mai îndepărtate.

„Ceea ce este cu adevărat interesant efaptul că există multe găuri negre în galaxie, iar noi dispunem acum de o nouă tehnică puternică pentru a le folosi pentru a studia cele mai puternice câmpuri gravitaționale cunoscute”, a declarat dr. Mummery.

Descoperirile au fost detaliate într-un studiu, intitulat „Continuum emission from within the plunging region of black hole discs”, publicat joi în The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.