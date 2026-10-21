Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Pilonul II de pensii private va rămâne neschimbat, după ce primele sale declarații pe această temă au lăsat loc de interpretări. Mesajul vine pe fondul unor controverse mai vechi, de la scenariile privind naționalizarea fondurilor și transferarea contribuțiilor către sistemul public până la discuțiile despre investițiile realizate cu banii acumulați.

Luca Niculescu a dat asigurări că Pilonul II de pensii private va rămâne neschimbat Foto: MALINA NOROCEA

La jumătatea anului 2026, fondurile private obligatorii administrau active de peste 237 de miliarde de lei, economii destinate pensionării a milioane de români.

Niculescu promite că Pilonul II va rămâne neschimbat

„Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”, a transmis premierul Luca Niculescu miercuri, 21 octombrie, după ce, cu o seară înainte, fusese întrebat despre eventuale modificări ale sistemului de pensii private.

Șeful Executivului a invocat dimensiunea fondurilor și importanța predictibilității pentru participanți.

„Sunt aproximativ 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români acolo. Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitatea. Pilonul II există și va exista exact așa cum este”, a declarat premierul.

În prima sa conferință de presă în calitate de premier, Luca Niculescu afirmase că Pilonul II ar trebui să rămână, „în mod normal”, în forma actuală. El a amintit că s-a ocupat de acest subiect în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Totodată, a precizat că nu apucase să analizeze suficient tema pentru a oferi un răspuns definitiv și că va reveni cu explicații după ce va avea mai multe informații.

A doua zi, premierul a revenit asupra subiectului și a transmis un mesaj categoric, reafirmând că sistemul va continua să funcționeze în forma actuală.

Pilonul II reprezintă economii acumulate în timp de milioane de români, prin contribuții și rezultatele investițiilor. Din acest motiv, discuțiile despre eventuale schimbări ale regulilor de funcționare pot genera întrebări privind siguranța banilor și stabilitatea sistemului, chiar și atunci când nu este anunțată o măsură concretă.

Silviu Gresoi: Angajamentul premierului trebuie susținut de garanții legislative

Analistul de date Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că declarațiile politice pot contribui la recâștigarea încrederii, dar nu sunt suficiente pentru a asigura stabilitatea unui sistem în care banii sunt acumulați pe perioade foarte lungi.

„Declarația premierului este importantă pentru încrederea populației, mai ales că Pilonul II reprezintă economiile acumulate de milioane de români pentru perioada pensionării. Orice discuție despre modificarea regulilor sau despre utilizarea acestor fonduri poate genera neîncredere, chiar dacă nu există o măsură concretă în acest sens”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

Gresoi atrage atenția asupra diferenței dintre durata economisirii și durata unui mandat politic. În timp ce banii se acumulează timp de decenii, guvernele se schimbă mult mai des, iar participanții trebuie să poată avea încredere că regulile nu vor fi modificate imprevizibil.

„Totuși, încrederea într-un sistem de pensii nu se construiește doar prin declarații politice, ci prin predictibilitate și stabilitate legislativă. Vorbim despre economii acumulate pe parcursul a 20–30 de ani, în timp ce guvernele se schimbă mult mai des”, a subliniat analistul.

În opinia sa, angajamentul premierului ar trebui completat prin măsuri juridice care să protejeze economiile participanților și să limiteze posibilitatea unor intervenții arbitrare.

„Consider că angajamentul premierului ar trebui susținut de garanții legislative clare, care să protejeze activele participanților, să limiteze posibilitatea unor intervenții arbitrare și să asigure transparența administrării fondurilor”, a declarat Silviu Gresoi.

Expertul consideră că protecția economiilor trebuie să rămână o regulă pe termen lung, indiferent de schimbările politice.

„Pilonul II trebuie să ofere siguranță pe termen lung, indiferent de cine se află la guvernare. Oamenii trebuie să aibă încredere în lege și în instituții”, a mai spus acesta.

Comentariul readuce în discuție o întrebare esențială: cât de mult se pot baza participanții pe asigurările politice și cât de important este ca protecția economiilor să fie susținută de reguli clare și stabile?

Situaţia actuală a Pilonului II de pensii. Ştii cum poţi avea grijă de banii tăi de pensie din Pilonul II?

Ce este Pilonul II și cui aparțin banii

Pilonul II este sistemul de pensii private obligatorii în care o parte din contribuțiile de asigurări sociale ale angajaților este direcționată către fonduri administrate privat. Sumele sunt acumulate în conturi individuale și investite, cu scopul de a asigura participanților venituri suplimentare la pensionare.

Spre deosebire de sistemul public, în care contribuțiile colectate sunt folosite în principal pentru plata pensiilor aflate deja în plată, Pilonul II funcționează pe baza acumulării de active în numele participanților. Valoarea economiilor depinde de contribuțiile virate și de rezultatele investițiilor, în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit datelor menționate pentru jumătatea anului 2026, activele fondurilor de pensii administrate privat ajunseseră la 237,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie, echivalentul a aproximativ 12% din produsul intern brut al României.

Dimensiunea sistemului îl transformă într-o sursă importantă de capital pe termen lung pentru economia românească. Fondurile investesc în instrumente precum titlurile de stat, acțiunile și obligațiunile, respectând limitele stabilite de legislație și regulile de supraveghere aplicabile.

Totuși, faptul că fondurile de pensii investesc în economie nu înseamnă că banii participanților devin resurse bugetare aflate la dispoziția Guvernului. Economiile sunt administrate în cadrul unui sistem cu reguli proprii, iar investițiile trebuie să țină cont de interesele persoanelor pentru care sunt acumulați banii.

Această distincție este importantă pentru înțelegerea controverselor din jurul Pilonului II. Statul poate reglementa funcționarea sistemului, însă o modificare a regulilor de administrare sau de plată nu este același lucru cu preluarea activelor de către stat.

Naționalizarea Pilonului II, temerea care a marcat dezbaterile din 2017 și 2018

Temerile privind o posibilă naționalizare a pensiilor private au devenit deosebit de puternice în 2017 și 2018, când oficiali ai Guvernului au discutat despre schimbarea mecanismului Pilonului II și despre posibilitatea ca participanții să poată opta pentru sistemul public de pensii.

În aprilie 2018, ministrul Finanțelor de atunci, Eugen Teodorovici, vorbea despre elaborarea unui mecanism prin care românii ar fi putut să transfere banii din Pilonul II către sistemul public. La rândul său, ministrul Muncii de la acea vreme, Lia Olguța Vasilescu, susținea că o asemenea opțiune era luată în calcul.

Propunerea era prezentată drept o posibilitate de alegere pentru contribuabili, nu ca o măsură obligatorie pentru toți participanții. Cu toate acestea, ideea a provocat îngrijorări, deoarece transferarea contribuțiilor către sistemul public ar fi redus sumele direcționate către fondurile private.

În aceeași perioadă, au circulat scenarii privind desființarea sau naționalizarea sistemului. Reprezentanții Guvernului au negat în repetate rânduri existența unui plan oficial de naționalizare, însă declarațiile și propunerile succesive au menținut incertitudinea.

Isărescu, despre Pilonul II de pensii: Nu „ni se confiscă banii". ASF trebuie să elimine confuziile

Controversele au continuat în decembrie 2018, când un proiect de ordonanță de urgență a prevăzut schimbări importante pentru funcționarea fondurilor. Printre acestea se numărau modificări privind retragerea participanților în anumite condiții și noi cerințe de capital pentru administratorii fondurilor. Măsurile au stârnit reacții puternice din partea industriei pensiilor private și a analiștilor economici.

De ce au apărut discuții despre folosirea banilor pentru investiții

O altă sursă de îngrijorare a fost ideea că activele fondurilor de pensii ar putea contribui la finanțarea unor proiecte importante pentru România, inclusiv a investițiilor în infrastructură.

În realitate, fondurile Pilonului II investesc deja în economie. Printre instrumentele în care pot plasa banii se numără titlurile de stat, acțiunile și obligațiunile, în limitele prevăzute de lege. Astfel de investiții pot contribui la finanțarea statului și a companiilor, în timp ce urmăresc obținerea unor rezultate pentru participanții la sistem.

În anumite condiții, fondurile pot investi și în instrumente legate de proiecte de infrastructură sau în vehicule de investiții specializate. Astfel de plasamente trebuie însă să respecte regulile aplicabile și să fie evaluate în funcție de riscuri și de randamentul potențial.

În acest context, declarația premierului că Pilonul II va continua „exact așa cum este” reprezintă un angajament politic privind păstrarea sistemului în forma actuală. Pentru participanți, însă, încrederea pe termen lung depinde nu doar de mesajele transmise de la tribuna Guvernului, ci și de stabilitatea regulilor care le protejează economiile.