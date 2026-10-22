 Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Protestele de sâmbătă pot afecta transportul rutier, feroviar și aerian | adevarul.ro
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Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Protestele de sâmbătă pot afecta transportul rutier, feroviar și aerian

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Franța, unde sâmbătă, 24 octombrie, sunt anunțate manifestații și acțiuni de blocare în mai multe orașe. Protestele ar putea provoca perturbări ale transportului în comun, rutier, feroviar și aerian, în special în marile aglomerări urbane.

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Franța.
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Franța. Foto: AFP

Potrivit MAE, mobilizările sunt programate să includă manifestații în centrele orașelor, dar și posibile blocaje în intersecții, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

„În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului în comun, traficului rutier, feroviar și aerian, în special în marile aglomerări urbane și în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj”, a transmis instituția.

Atenționarea se adresează cetățenilor români care se află în Franța, tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo.

Ce le recomandă MAE românilor care călătoresc în Franța

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să evite zonele în care au loc manifestații și aglomerările de persoane, să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească informațiile transmise de mass-media.

Pentru verificarea eventualelor întârzieri și modificări de program, călătorii pot consulta aplicația SNCF Connect, pentru transportul feroviar, și aplicația Bonjour RATP, precum și site-ul RATP, pentru transportul public din Paris.

De asemenea, informații despre zboruri sunt disponibile pe site-ul Aeroporturilor din Paris, pentru aeroporturile Charles de Gaulle și Orly, precum și pe paginile oficiale ale aeroporturilor din localitățile de plecare sau de destinație.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Paris, la numerele +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, MAE pune la dispoziție următoarele numere de telefon:

Consulatul General al României la Paris: +33 6 80 71 37 29

Consulatul General al României la Marsilia: +33 6 10 02 71 64

Consulatul General al României la Lyon: +33 6 43 62 77 36

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 6 27 05 00 22

MAE recomandă consultarea paginilor de internet ale misiunilor diplomatice și consulare ale României din Franța, precum și a site-ului oficial mae.ro.

Totodată, instituția reamintește că românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru Android și iOS, care oferă informații și recomandări utile pentru călătorii.

Militarii, scoși pe străzi pentru protestele de sâmbătă

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a anunțat mobilizarea unor militari și măsuri sporite de securitate pentru protestele de sâmbătă, după ce manifestațiile din weekendul trecut au degenerat în violențe. Ministrul de Interne a mai spus că ia în considerare „posibilitatea interzicerii demonstrațiilor care nu au fost declarate oficial și care ar putea duce la tulburări ale ordinii publice”.

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