 Franța: randamentele obligațiunilor pe 10 ani au depășit temporar 5%, pe fondul incertitudinilor bugetare și politice | adevarul.ro
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Franța: randamentele obligațiunilor pe 10 ani au depășit temporar 5%, pe fondul incertitudinilor bugetare și politice

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Franța s-a împrumutat miercuri la dobânzi de peste 5% pentru obligațiunile de stat cu scadența la zece ani, un nivel nemaiatins din 2002, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind deficitul bugetar și instabilitatea politică.

Proteste violente au loc în Franța
Franța se împrumută la dobânzi tot mai mari pentru obligațiunile de stat Foto: AFP

Randamentul obligațiunilor franceze pe zece ani a depășit temporar pragul de 5%, înainte de a coborî la aproximativ 4,998% în jurul orei 12:30, ora Parisului. Evoluția reflectă presiunea exercitată asupra finanțelor publice de costurile ridicate de finanțare și de incertitudinile privind capacitatea guvernului de a reduce deficitul, relatează AFP și Reuters.

Există o lipsă destul de evidentă de încredere în Franța”, a declarat Andrea Tueni, analist la Saxo Bank France, pentru AFP.

Diferența față de Germania, la niveluri nemaiîntâlnite din 2011

Diferența dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane pe zece ani a urcat miercuri la aproximativ 1,57 puncte procentuale, cel mai ridicat nivel din 2011, în timpul crizei datoriilor suverane din zona euro.

Germania este considerată un reper de siguranță pe piața obligațiunilor europene. Prin urmare, creșterea diferenței dintre randamentele celor două state indică faptul că investitorii solicită o primă mai mare pentru a finanța Franța.

În jurul orei 12:30, randamentele obligațiunilor pe zece ani erau de aproximativ 4,58% în Italia și 4,06% în Spania, sub nivelul înregistrat de Franța, potrivit datelor citate de AFP.

Deficitul bugetar, principala vulnerabilitate

Presiunea asupra datoriei franceze este alimentată de deficitul bugetar persistent și de dificultățile guvernului în adoptarea unor măsuri de consolidare fiscală.

Potrivit Comisiei Europene, deficitul bugetar al Franței a rămas ridicat în 2025, iar reducerea acestuia reprezintă una dintre principalele provocări pentru autorități. Datoria publică ridicată limitează, de asemenea, spațiul de manevră al guvernului, mai ales în condițiile în care costurile de finanțare cresc.

Executivul francez urmărește reducerea deficitului la 5% din produsul intern brut în 2027. Atingerea obiectivului depinde însă de adoptarea bugetului și de aplicarea măsurilor de economisire, într-un parlament fragmentat și înaintea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor.

Banca elvețiană UBP estimează că perspectivele unei consolidări fiscale consistente înaintea scrutinului prezidențial sunt limitate, în condițiile incertitudinii politice.

Energia și instabilitatea politică amplifică presiunea

Creșterea randamentelor este influențată și de evoluțiile internaționale, în special de scumpirea energiei și de temerile privind accelerarea inflației. Investitorii urmăresc în acest context și deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene, care pot influența costurile de finanțare în întreaga zonă euro.

În cazul Franței, acestor factori li se adaugă tensiunile politice și sociale, care sporesc incertitudinea privind viitoarele măsuri fiscale și bugetare.

Violențele din weekend au amplificat îngrijorările privind situația internă, într-un moment în care guvernul trebuie să obțină sprijin parlamentar pentru buget și să prezinte piețelor un plan credibil de reducere a deficitului.

Randamentele mai mari nu modifică automat dobânzile aferente întregii datorii existente, dar cresc costul noilor împrumuturi și al refinanțării obligațiunilor ajunse la scadență.

Moody’s urmează să revizuiască ratingul Franței

Un alt test pentru finanțele publice franceze este revizuirea ratingului de țară de către agenția Moody’s, programată pentru vineri, potrivit AFP/Agerpres.

În prezent, Moody’s atribuie Franței ratingul Aa3, cu perspectivă negativă. O eventuală retrogradare ar putea accentua preocupările investitorilor privind evoluția datoriei și capacitatea autorităților de a stabiliza bugetul.

Decizia agenției va fi urmărită îndeaproape de piețe, însă efectul asupra randamentelor va depinde și de măsura în care rezultatul corespunde așteptărilor investitorilor.

Pentru guvernul francez, prioritățile rămân adoptarea bugetului pentru 2027 și reducerea deficitului, într-un context în care costurile de împrumut sunt în creștere, iar apropierea alegerilor prezidențiale complică negocierile politice.

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