 Jafurile din Franța se mută pe internet - Vinted și eBay, vizate de autorități după apariția unor oferte suspecte | adevarul.ro
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Jafurile din Franța se mută pe internet - Vinted și eBay, vizate de autorități după apariția unor oferte suspecte

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Violențele izbucnite în Franța în weekendul 17-18 octombrie au provocat pagube importante în sectorul comercial, iar bilanțul a ajuns la cel puțin 3.000 de magazine afectate, potrivit datelor prezentate de autorități. În paralel, pe platforme de revânzare precum Vinted și eBay au apărut anunțuri pentru produse despre care există suspiciuni că provin din jafuri.

Proteste ample au loc în Franța
Revoltele din Franța au afectat cel puțin 3.000 de magazine Foto: arhivă

Guvernul francez a convocat reprezentanții platformelor pentru discuții privind identificarea și eliminarea ofertelor suspecte, în timp ce poliția continuă intervențiile în zonele afectate.

Cel puțin 3.000 de magazine afectate de jafuri și vandalism

Violențele au afectat numeroase localități din Franța, inclusiv Paris, Marsilia, Lille, Lyon și Nantes. Magazine, supermarketuri și unități comerciale ale unor mărci internaționale au fost vandalizate sau jefuite, iar unele clădiri și vehicule au fost incendiate.

Pe 19 octombrie, Alain Di Crescenzo, președintele rețelei naționale a Camerelor de Comerț și Industrie din Franța, estima că peste 2.000 de magazine au fost afectate, iar pagubele s-ar ridica la sute de milioane de euro.

Bilanțul a crescut ulterior. Euronews relatează, citând datele autorităților franceze, că cel puțin 3.000 de unități comerciale au fost afectate.

Printre magazinele atacate s-au numărat unități ale unor mari lanțuri comerciale, dar și afaceri independente. Reuters a relatat despre jafurile și distrugerile de la magazinele oficiale ale cluburilor de fotbal Olympique de Marseille și Lille OSC. Ambele cluburi au anunțat închiderea temporară a magazinelor afectate.

Pagubele includ mărfuri furate, vitrine și echipamente distruse, precum și costurile generate de suspendarea activității. Valoarea finală a pierderilor nu este încă stabilită.

Vinted și eBay, convocate de autoritățile franceze

După jafuri, pe rețelele sociale au circulat capturi de ecran cu anunțuri pentru produse care ar putea proveni din magazinele atacate. Printre articolele prezentate în relatările presei internaționale se numără parfumuri, produse cosmetice, genți de marcă, articole vestimentare și cărți de colecție Pokémon.

Potrivit AFP, ministrul francez responsabil de sectorul digital a cerut platformelor de revânzare să elimine anunțurile pentru bunuri presupus furate. Reprezentanții Vinted și eBay au fost convocați la discuții cu autoritățile, pentru a clarifica măsurile prin care pot fi identificate ofertele suspecte.

Platforma Vinted a declarat pentru BBC că a luat măsuri pentru identificarea și eliminarea anunțurilor asociate jafurilor și că a intensificat monitorizarea ofertelor suspecte.

„Începând cu acest weekend, echipele noastre au luat măsuri imediate pentru a identifica și elimina anunțurile legate de jafuri și am intensificat monitorizarea anunțurilor suspecte”, a transmis compania, potrivit BBC.

Vinted a precizat că poate sancționa conturile care încalcă regulile platformei, inclusiv prin interzicerea permanentă a accesului. Compania a mai declarat că lucrează cu autoritățile franceze și cu poliția.

Presa internațională a relatat și despre anunțuri suspecte publicate pe eBay. Unul dintre exemplele prezentate de Business Insider privește un trofeu de sport electronic despre care se susține că ar fi fost furat din sediul clubului francez Team Vitality. Trofeul ar fi fost oferit spre vânzare online pentru 1.250 de euro.

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În alte cazuri, capturile de ecran distribuite online arătau produse cosmetice oferite la prețuri mult sub cele practicate în magazine.

Existența unui anunț suspect nu demonstrează, de una singură, că produsul a fost furat. Proveniența bunurilor trebuie verificată, iar identificarea persoanelor responsabile revine autorităților competente.

Peste 2.400 de persoane au fost arestate

Violențele au dus la peste 2.400 de arestări, potrivit relatărilor Associated Press din 19 octombrie. Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, anunțase că peste 2.330 de persoane fuseseră plasate în custodia poliției, aproximativ 70% dintre acestea fiind adulți.

Autoritățile au desfășurat operațiuni suplimentare de securitate, iar în anumite zone au fost introduse restricții de circulație pe timpul nopții.

La Paris, poliția a anunțat restricții nocturne în două zone, Place de la République și cartierul comercial Les Halles, pentru a preveni noi episoade de violență și jafuri. Au fost impuse, de asemenea, restricții locale în alte orașe, inclusiv pentru circulația minorilor.

Președintele Emmanuel Macron a condamnat violențele și a cerut restabilirea ordinii publice. Guvernul a anunțat că va analiza circumstanțele în care s-au produs incidentele și modul în care au fost mobilizate forțele de ordine.

Protestele au pornit de la nemulțumiri privind costul vieții și școlile

Violențele au izbucnit în contextul unor manifestații legate de creșterea costului vieții și de nemulțumirile privind condițiile din școli și serviciile publice.

Associated Press a relatat că sute de mii de persoane au participat la manifestații pașnice înainte ca acestea să fie umbrite de confruntările cu poliția, incendieri și jafuri.

Autoritățile franceze au atribuit o parte dintre violențe grupurilor radicale de stânga și persoanelor care au profitat de proteste pentru a comite infracțiuni. Reprezentanți ai opoziției au criticat modul în care guvernul a gestionat situația.

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În urma evenimentelor, guvernul trebuie să gestioneze atât problemele de ordine publică, cât și consecințele economice ale distrugerilor.

Comercianții se confruntă cu pierderi și costuri de recuperare

Pagubele provocate magazinelor nu se limitează la valoarea produselor furate. Comercianții trebuie să suporte și cheltuielile pentru repararea vitrinelor, înlocuirea echipamentelor, securizarea spațiilor și reluarea activității.

Pentru magazinele mici, închiderea temporară poate însemna și pierderea unor venituri necesare acoperirii cheltuielilor curente. În cazul unităților din marile lanțuri, amploarea daunelor și timpul necesar redeschiderii diferă de la un magazin la altul.

Euronews a relatat că asigurătorii erau mobilizați pentru evaluarea pagubelor, însă despăgubirile și acoperirea pierderilor de venit depind de condițiile contractelor și de mecanismele aplicabile.

Autoritățile franceze au discutat cu reprezentanții comercianților și ai sectorului financiar despre consecințele economice ale violențelor și despre măsurile necesare pentru sprijinirea afacerilor afectate.

În paralel, cooperarea cu platformele online urmărește limitarea revânzării bunurilor care ar putea proveni din jafuri. Deocamdată, nu există un bilanț public complet al anunțurilor eliminate de Vinted și eBay și nici o valoare verificată a bunurilor recuperate.

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