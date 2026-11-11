Ceața și viteza neadaptată pot transforma autostrada într-o capcană pentru șoferi. Titi Aur, expert în conducere defensivă, explică de ce mulți conducători auto ajung să facă aceeași greșeală și cum poate aceasta declanșa un carambol cu zeci de mașini.

Titi Aur, expert în conducere defensivă Foto: Facebook

Expertul a explicat că unul dintre principalele pericole în condiții de vizibilitate redusă este așa-numitul „efect de turmă”. Acesta apare atunci când șoferii își adaptează viteza și distanța față de vehiculul din față după comportamentul celorlalți participanți la trafic, în loc să țină cont de condițiile reale de drum.

Fenomenul se manifestă în special pe autostrăzi, dar poate apărea și pe drumurile naționale. Șoferii ajung să circule mai repede și mai aproape unii de alții, considerând că, dacă ceilalți procedează la fel, nu există un pericol real.

„Mecanismul este foarte, foarte simplu. În primul rând, plecăm de la lipsa de educație, lipsa de conștientizare, lipsa de conducere preventivă, defensivă, cum doriți să-i spunem. Și, în acest caz, are un nume precis, direct și se numește «efectul de turmă»”, a explicat Titi Aur, într-o intervenție la Antena3.

Aur a explicat că „efectul de turmă” se instalează treptat. După 10, 20 sau 30 de kilometri parcurși în condiții de vizibilitate redusă, conducătorii auto ajung să circule cu viteze mai mari și la distanțe tot mai mici față de vehiculele din față.

„Faptul că îl vede pe cel de lângă el că merge un pic mai repede și un pic mai aproape față de mașina din față (...) înseamnă că «Doar eu sunt mai fricos, doar eu sunt mai timid», dar dacă ceilalți merg atât de tare și atât de aproape, înseamnă că se poate”, a explicat expertul.

O singură frânare poate declanșa un accident în lanț

Potrivit lui Titi Aur, situația devine extrem de periculoasă în momentul în care un șofer este nevoit să frâneze brusc sau să oprească din cauza unui obstacol apărut pe carosabil.

În cazul tragediei din Bulgaria, expertul a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le avea, o mașină ar fi ieșit de pe banda de urgență și ar fi incomodat un autobuz. Acesta a subliniat că mecanismul producerii unui carambol este, în esență, același: un vehicul încetinește brusc, iar cei din spate nu mai au suficient timp să reacționeze.

„Și, atunci, toți cei din spate, care poate mai sunt și un pic neatenți, dar sigur nu au vizibilitate suficientă și merg mai tare și mai aproape decât ar trebui, începe accidentul, acel carambol, care poate fi de 3, de 10, de 20, de 80 de mașini. Sau, câteodată, și de sute de mașini în astfel de condiții”, a avertizat Titi Aur.

Titi Aur, avertisment după tragedia din Bulgaria: „Exportăm accidente”

Expertul în conducere defensivă a atras atenția și asupra imaginii României, în contextul accidentelor grave în care sunt implicați șoferi români în străinătate.

După carambolul de pe autostrada Trakia, un șofer român de camion a fost reținut de autoritățile bulgare. Accidentul a implicat 86 de vehicule și s-a soldat cu 12 morți și zeci de răniți.

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„În primul rând, ar trebui să înțelegem că deficitul este că nu exportăm produse, dar văd că noi exportăm accidente. Haosul din România începem să-l exportăm, asta nu e bine. Dacă este un român cel care a declanșat tragedia, nu o să fie bine nici pentru el, nici pentru noi”, a declarat Titi Aur.

Acesta a criticat și nivelul educației rutiere din România, susținând că șoferii nu sunt suficient pregătiți pentru a face față situațiilor-limită din trafic. Expertul consideră că fenomenul „efectului de turmă” ar trebui explicat încă din școala de șoferi și aprofundat în cadrul cursurilor de conducere defensivă.

Ce trebuie să facă șoferii când vizibilitatea este redusă

Titi Aur le recomandă conducătorilor auto să nu copieze comportamentul celorlalți participanți la trafic, chiar dacă aceștia circulă cu viteze mai mari sau păstrează distanțe prea mici.

„Ce ar trebui să știm în astfel de condiții: atunci când ai vizibilitate redusă și aderență redusă, mai ești și pe autostradă, să știi despre acest fenomen, mai spun încă o dată-pentru că, din păcate, în școala de șoferi și în alte feluri de pregătire nu se face, mai puțin la cursurile de conducere defensivă-țineți minte de acest lucru: efectul de turmă; nu vă păcăliți, nu vă luați după alții”, a subliniat expertul.

„Dacă alții merg mai tare și mai aproape, nu vă luați după ei! Este prima greșeală care se face și se face în toată lumea”, a conchis Titi Aur.

Tragedia de pe autostrada Trakia s-a produs marți, 10 noiembrie, în condiții de ceață densă și carosabil umed.

Cele 86 de vehicule au fost implicate în două accidente în lanț, produse pe ambele sensuri de mers. Bilanțul a ajuns la 12 persoane decedate, iar zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un șofer român a fost reținut de poliția bulgară în urma celor două accidente în lanț produse pe autostrada Trakia.